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X-tremeVision

лампа для передніх фар

12972XV+B1
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    X-tremeVision лампа для передніх фар

    12972XV+B1

    Піднесіть ефективність до екстремального рівня

    Автомобільні лампи Philips X-tremeVision є найяскравішими лампами на ринку. Вони перевершують більшість інших автомобільних ламп завдяки більшій на 130% яскравості та бездоганній довжині променя. Це дозволяє бачити дальше, реагувати швидше та їхати безпечніше. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    X-tremeVision лампа для передніх фар

    Піднесіть ефективність до екстремального рівня

    Автомобільні лампи Philips X-tremeVision є найяскравішими лампами на ринку. Вони перевершують більшість інших автомобільних ламп завдяки більшій на 130% яскравості та бездоганній довжині променя. Це дозволяє бачити дальше, реагувати швидше та їхати безпечніше. Переглянути усі переваги

    Піднесіть ефективність до екстремального рівня

    Автомобільні лампи Philips X-tremeVision є найяскравішими лампами на ринку. Вони перевершують більшість інших автомобільних ламп завдяки більшій на 130% яскравості та бездоганній довжині променя. Це дозволяє бачити дальше, реагувати швидше та їхати безпечніше. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    X-tremeVision лампа для передніх фар

    Піднесіть ефективність до екстремального рівня

    Автомобільні лампи Philips X-tremeVision є найяскравішими лампами на ринку. Вони перевершують більшість інших автомобільних ламп завдяки більшій на 130% яскравості та бездоганній довжині променя. Це дозволяє бачити дальше, реагувати швидше та їхати безпечніше. Переглянути усі переваги

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      Піднесіть ефективність до екстремального рівня

      До 130% яскравіше світло

      • Тип лампи: H7
      • В упаковці: 1 шт.
      • 12 В, 55 Вт
      • Більше світла
      Безпека впродовж усього терміну експлуатації, тож Ви будете бачити та будете помітними

      Безпека впродовж усього терміну експлуатації, тож Ви будете бачити та будете помітними

      Будь-яка можлива несправність запасної частини – це ризик для Вас та автомобіля. Це особливо актуально для передніх фар. Кожна несправна лампа у передній фарі зменшує видимість і безпеку для Вас і зустрічного транспортного потоку. Лампа Philips X-tremeVision оптимізована для тривалого терміну надійної експлуатації. Тож Ви зможете бачити більше та будете помітними довше, аніж із іншими високоефективними лампами.

      Ефективність – це більше світла і триваліший термін експлуатації

      Ефективність – це більше світла і триваліший термін експлуатації

      Фари Philips X-tremeVision створено для виняткової ефективності, адже вони створюють до 130% яскравіше світло, проте це не впливає на термін експлуатації. Термін служби Philips X-tremeVision становить до 450 годин*, а це значно більше порівняно з рішеннями конкурентів у ширшій категорії освітлення. (*H4 та H7 протестовано за стандартної напруги 13,2 В)

      Одна з найяскравіших ламп: виняткова ефективність освітлення

      Одна з найяскравіших ламп: виняткова ефективність освітлення

      Оптимізована високоточна геометрія нитки розжарювання, заповнення газом під високим тиском до 13 бар, високоточне покриття та високоякісне кварцове скло з захистом від УФ променів – лампи для передніх фар Philips X-tremeVision визначають новий стандарт у галузі автомобільного освітлення. Ці лампи створено для максимальної видимості та ефективності.

      Найбезпечніші легальні автомобільні лампи для фар

      Найбезпечніші легальні автомобільні лампи для фар

      Philips X-tremeVision – це поки що найбезпечніший, найпростіший та найбільш ефективний спосіб оновити автомобільні фари з урахуванням параметрів, визначених законом. Ці лампи цілком сертифіковано ECE.

      Значно біліше світло для підвищеної зручності й безпеки

      Яскраве біле світло (до 3500 K) значно біліше, ніж можуть забезпечити стандартні фари. Запатентована Philips технологія градієнтних поверхневих шарівTM створює потужніше світло. Тому Ви можете насолоджуватися одним із найяскравіших освітлень та надзвичайно комфортною нічною їздою.

      Виняткова якість та ефективність променя

      Завдяки поєднанню потужнішого світла та підвищеної колірної температури Philips X-tremeVision забезпечує найбільш ефективний промінь у сегменті галогенового освітлення.

      Висока контрастність для комфортного керування

      Збільшена колірна температура фар Philips X-tremeVision (доступна в H1, H4 та H7) дає змогу краще зосереджуватися та сприймати контрастність на більшій відстані. Завдяки цьому водіння в темряві буде набагато комфортнішим і безпечнішим.

      До 130% більша яскравість дозволяє бачити далі та реагувати швидше

      Ідеальне освітлення особливо важливе на відстані – зазвичай 75–100 метрів попереду автомобіля. Philips X-tremeVision покращує видимість завдяки вищій на 130% яскравості. Це допомагає розпізнавати перешкоди та потенційну небезпеку.

      Технічні характеристики

      • Опис виробу

        Технологія
        Галогенна
        Тип
        H7
        Лінійка
        X-tremeVision
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Цоколь
        PX26d
        Позначення
        H7 X-tremeVision

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        55  Вт

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12972XV+B1
        Код замовлення
        37168030

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        B1
        EAN1
        8727900371680
        EAN3
        8727900371697

      • Інформація про упаковку

        Кількість в упаковці
        1
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10
        Висота
        12,9  см
        Довжина
        9,5  см
        Ширина
        3,5  см
        Вага нетто однієї одиниці
        35,0  г

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Більше світла
        Особливість виробу
        До 130% яскравіше світло

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        До 450 год.

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        3500 K  К
        Люмен
        1500 ±10%  лм

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        350  г
        Висота
        13,0  см
        Довжина
        25,5  см
        Ширина
        19,0  см

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