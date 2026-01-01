Безпека впродовж усього терміну експлуатації, тож Ви будете бачити та будете помітними

Будь-яка можлива несправність запасної частини – це ризик для Вас та автомобіля. Це особливо актуально для передніх фар. Кожна несправна лампа у передній фарі зменшує видимість і безпеку для Вас і зустрічного транспортного потоку. Лампа Philips X-tremeVision оптимізована для тривалого терміну надійної експлуатації. Тож Ви зможете бачити більше та будете помітними довше, аніж із іншими високоефективними лампами.