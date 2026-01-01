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Більше не доступний
12972XV+B1
Тип лампи: H7
В упаковці: 1 шт.
12 В, 55 Вт
Більше світла
Яскраве біле світло (до 3500 K) значно біліше, ніж можуть забезпечити стандартні фари. Запатентована Philips технологія градієнтних поверхневих шарівTM створює потужніше світло. Тому Ви можете насолоджуватися одним із найяскравіших освітлень та надзвичайно комфортною нічною їздою.
Будь-яка можлива несправність запасної частини – це ризик для Вас та автомобіля. Це особливо актуально для передніх фар. Кожна несправна лампа у передній фарі зменшує видимість і безпеку для Вас і зустрічного транспортного потоку. Лампа Philips X-tremeVision оптимізована для тривалого терміну надійної експлуатації. Тож Ви зможете бачити більше та будете помітними довше, аніж із іншими високоефективними лампами.
Завдяки поєднанню потужнішого світла та підвищеної колірної температури Philips X-tremeVision забезпечує найбільш ефективний промінь у сегменті галогенового освітлення.
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