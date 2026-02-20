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LED HD LED Android TV

Больше не доступен

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LEDHD LED Android TV

39PHS6707/12

LED HD LED Android TV

Больше не доступен

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Control your TV with your smart device

Philips Smart TV App

The Philips Smart TV app turns your smartphone or tablet into a smart remote, letting you switch channels, adjust volume, browse apps, and fine-tune your Ambilight settings with ease.

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Philips Smart TV App

ПО и драйверы

История версий микропрограммы

  • версия: 101.001.198.106
  • PDF файл, 105 kB
  • 12 December 2022

Лицензионное соглашение с конечным пользователем

  • версия: 1.0
  • TXT файл, 28.5 kB
  • 15 August 2019

Инструкции и документация

Краткое руководство

  • PDF файл, 1.2 MB
  • 1 March 2023

Информационный листок продукта - English (US)

  • PDF файл, 421.5 kB
  • 9 March 2023

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