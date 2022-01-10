Сумісність із саундбарами з підтримкою Dolby Atmos

Підсильте драму, незалежно від того, що ви переглядаєте. Цей телевізор Philips Android TV сумісний із саундбарами з підтримкою Dolby Atmos, які відтворюють як глибокі, так і високі тони звуку, створюючи віртуальний тривимірний об’ємний звук, який лине над вами й навколо вас.