Інші елементи комплектації
- Дистанційне керування
- 2 батареї AAA
- Шнур живлення
- Короткий посібник
- Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
- Підставка на стіл
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Підійде усюди. Чудово виглядає.
Шукаєте найкращий телевізор для невеликої квартири чи кімнати? Цей 39-дюймовий телевізор Philips чудово виглядає в будь-якому місці. Зображення чітке, звук чистий, і це просто розумний телевізор Philips Android TV. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підійде усюди. Чудово виглядає.
Шукаєте найкращий телевізор для невеликої квартири чи кімнати? Цей 39-дюймовий телевізор Philips чудово виглядає в будь-якому місці. Зображення чітке, звук чистий, і це просто розумний телевізор Philips Android TV. Переглянути усі переваги
Підійде усюди. Чудово виглядає.
Шукаєте найкращий телевізор для невеликої квартири чи кімнати? Цей 39-дюймовий телевізор Philips чудово виглядає в будь-якому місці. Зображення чітке, звук чистий, і це просто розумний телевізор Philips Android TV. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підійде усюди. Чудово виглядає.
Шукаєте найкращий телевізор для невеликої квартири чи кімнати? Цей 39-дюймовий телевізор Philips чудово виглядає в будь-якому місці. Зображення чітке, звук чистий, і це просто розумний телевізор Philips Android TV. Переглянути усі переваги
Світлодіодний телевізор HD Android TV
Усього:
Підсильте драму, незалежно від того, що ви переглядаєте. Цей телевізор Philips Android TV сумісний із саундбарами з підтримкою Dolby Atmos, які відтворюють як глибокі, так і високі тони звуку, створюючи віртуальний тривимірний об’ємний звук, який лине над вами й навколо вас.
Philips Android TV надає потрібний вміст тоді, коли потрібно. Можна персоналізувати головний екран для відображення улюблених додатків, що дозволяє легко почати потокову передачу улюблених відео й шоу. Також можна продовжити роботу з місця зупинки.
Насолоджуйтеся усім контентом, який переглядаєте на світлодіодному HD телевізорі Philips. Процесор телевізора оптимізує якість зображення для відтворення чіткого зображення, насичених кольорів і плавних рухів. Щоразу ви отримуватимете найкращі враження від перегляду.
Завдяки чорній рамці та тонким ніжках цей вишуканий 39-дюймовий телевізор має виразне відчуття стилю. Незалежно від того, чи ви поставите його у кухні чи спальні, він ідеально підійде для невеликих приміщень.
Цей телевізор Philips Android TV пропонує підтримку голосових помічників на вибір! Керуйте телевізором через розумні домашні пристрої, сумісні з Google Помічником, власним голосом.
Зображення/дисплей
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Android TV
Функції Smart TV
Обробка
Тюнер/Прийом/Передача
Під'єднання
Мультимедійні додатки
Потужність
Звук
Аксесуари
Конструкція
Розміри
Карта енергоспоживання ЄС