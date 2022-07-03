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  • Основна використовувана фотографія
  • Фотографія виробу спереду
  • Фотографія пульта дистанційного керування
  • Детальна фотографія виробу
  • Креслення зі сторони з’єднувачів
  • Альтернативна фотографія виробу

Більше не доступний

LEDСвітлодіодний телевізор HD Android TV

39PHS6707/12

4.2

| (9) Відгуки | 83% рекомендують цей виріб

Підійде усюди. Чудово виглядає.

Шукаєте найкращий телевізор для невеликої квартири чи кімнати? Цей 39-дюймовий телевізор Philips чудово виглядає в будь-якому місці. Зображення чітке, звук чистий, і це просто розумний телевізор Philips Android TV.

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TV brand claim gold

99,91% людей, які спробували Ambilight TV, більше ніколи не хочуть його повертати. 1

Світлодіодний телевізор HD Android TV

Підійде усюди. Чудово виглядає.

  • 98 см (39 дюймів)

  • Звук Dolby Atmos

  • Android TV

Яскравий перегляд. Світлодіодний HD телевізор Philips.

Насолоджуйтеся усім контентом, який переглядаєте на світлодіодному HD телевізорі Philips. Процесор телевізора оптимізує якість зображення для відтворення чіткого зображення, насичених кольорів і плавних рухів. Щоразу ви отримуватимете найкращі враження від перегляду.

Сумісність із саундбарами з підтримкою Dolby Atmos

Сумісність із саундбарами з підтримкою Dolby Atmos

Підсильте драму, незалежно від того, що ви переглядаєте. Цей телевізор Philips Android TV сумісний із саундбарами з підтримкою Dolby Atmos, які відтворюють як глибокі, так і високі тони звуку, створюючи віртуальний тривимірний об’ємний звук, який лине над вами й навколо вас.

Просто розумний. Android TV.

Просто розумний. Android TV.

Philips Android TV надає потрібний вміст тоді, коли потрібно. Можна персоналізувати головний екран для відображення улюблених додатків, що дозволяє легко почати потокову передачу улюблених відео й шоу. Також можна продовжити роботу з місця зупинки.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

9

Відгуки

83%

рекомендують цей виріб

3
1

03/07/2022

Polska

Polska

lekkość

tani i lekki ale trzeba na tą lekkość uważać bo łatwo może upaść i po tv :)

Плюси

duży dobry obraz,łatwy w obsłudze

Мінуси

trudne ustawienie kanałów tv tz. nie wiem jak przestawić kanały i dopasoawać do mojego ustawienia

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android

Дата використання 2022-06-03

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android

Дата використання 2022-06-03

04/04/2022

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt

Bardzo polecam telewizor. Konfiguracja była łatwa i zapewnia dobrą jakość dźwięku i obrazu

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android

Дата використання 2022-03-04

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android

Дата використання 2022-03-04

03/01/2024

România

România

Televizorul este foarte bun

Consider că pot să recomand oricui acest produs, deoarece își face treabă foarte bine.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про LED 39PHS6707 Android TV LED HD

Дата використання 2023-07-03

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про LED 39PHS6707 Android TV LED HD

Дата використання 2023-07-03

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  • • Унікальні пропозиції
Примітки

  1. На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину. 

  1. ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

  2. Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

  3. Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.

  4. Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv.

  5. Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

  6. Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.

  7. Потрібна підписка на Disney+. Діють умови: https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney та пов’язані організації. Додаток Disney+ доступний вибраними мовами у певних країнах.

  8. Google Помічник доступний на телевізорах Philips із Android з операційною системою Android O (8) або пізнішої версії. Google Помічник доступний окремими мовами і в окремих країнах.

  9. Потрібна підписка Netflix. Діють умови: https://www.netflix.com