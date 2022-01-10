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    LED

    Світлодіодний телевізор HD Android TV

    39PHS6707/12
    Загальна оцінка / 5
    • Підійде усюди. Чудово виглядає. Підійде усюди. Чудово виглядає. Підійде усюди. Чудово виглядає.
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      LED Світлодіодний телевізор HD Android TV

      39PHS6707/12
      Загальна оцінка / 5

      Підійде усюди. Чудово виглядає.

      Шукаєте найкращий телевізор для невеликої квартири чи кімнати? Цей 39-дюймовий телевізор Philips чудово виглядає в будь-якому місці. Зображення чітке, звук чистий, і це просто розумний телевізор Philips Android TV. Переглянути усі переваги

      LED Світлодіодний телевізор HD Android TV

      Підійде усюди. Чудово виглядає.

      Шукаєте найкращий телевізор для невеликої квартири чи кімнати? Цей 39-дюймовий телевізор Philips чудово виглядає в будь-якому місці. Зображення чітке, звук чистий, і це просто розумний телевізор Philips Android TV. Переглянути усі переваги

      Підійде усюди. Чудово виглядає.

      Шукаєте найкращий телевізор для невеликої квартири чи кімнати? Цей 39-дюймовий телевізор Philips чудово виглядає в будь-якому місці. Зображення чітке, звук чистий, і це просто розумний телевізор Philips Android TV. Переглянути усі переваги

      LED Світлодіодний телевізор HD Android TV

      Підійде усюди. Чудово виглядає.

      Шукаєте найкращий телевізор для невеликої квартири чи кімнати? Цей 39-дюймовий телевізор Philips чудово виглядає в будь-якому місці. Зображення чітке, звук чистий, і це просто розумний телевізор Philips Android TV. Переглянути усі переваги

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        LED

        LED

        Світлодіодний телевізор HD Android TV

        Усього:

        Підійде усюди. Чудово виглядає.

        Світлодіодний телевізор HD Android TV

        • 98 см (39 дюймів)
        • Звук Dolby Atmos
        • Android TV
        Сумісність із саундбарами з підтримкою Dolby Atmos

        Сумісність із саундбарами з підтримкою Dolby Atmos

        Підсильте драму, незалежно від того, що ви переглядаєте. Цей телевізор Philips Android TV сумісний із саундбарами з підтримкою Dolby Atmos, які відтворюють як глибокі, так і високі тони звуку, створюючи віртуальний тривимірний об’ємний звук, який лине над вами й навколо вас.

        Просто розумний. Android TV.

        Просто розумний. Android TV.

        Philips Android TV надає потрібний вміст тоді, коли потрібно. Можна персоналізувати головний екран для відображення улюблених додатків, що дозволяє легко почати потокову передачу улюблених відео й шоу. Також можна продовжити роботу з місця зупинки.

        Яскравий перегляд. Світлодіодний HD телевізор Philips.

        Насолоджуйтеся усім контентом, який переглядаєте на світлодіодному HD телевізорі Philips. Процесор телевізора оптимізує якість зображення для відтворення чіткого зображення, насичених кольорів і плавних рухів. Щоразу ви отримуватимете найкращі враження від перегляду.

        Створений, щоб виділятися з-поміж інших.

        Завдяки чорній рамці та тонким ніжках цей вишуканий 39-дюймовий телевізор має виразне відчуття стилю. Незалежно від того, чи ви поставите його у кухні чи спальні, він ідеально підійде для невеликих приміщень.

        Працює з Google Помічником.

        Цей телевізор Philips Android TV пропонує підтримку голосових помічників на вибір! Керуйте телевізором через розумні домашні пристрої, сумісні з Google Помічником, власним голосом.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Дисплей
          Світлодіодний HD-телевізор
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          39  дюймів
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          98  см
          Роздільна здатність панелі
          1366 x 768
          Формат кадру
          16:9
          Покращення зображення
          • HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10
          • Pixel Plus HD

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні входи на всіх HDMI
          підтримка HDR, HDR10/ HLG
          Відеовходи на всіх HDMI
          • Підтримка HDR
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 10 (Q)
          Попередньо встановлені додатки
          • Amazon Prime Video
          • BBC iPlayer
          • Disney+
          • Netflix*
          • YouTube

        • Функції Smart TV

          Інтерактивне телебачення
          HbbTV
          Додатки SmartTV*
          • Мережеві відеомагазини
          • Відкритий веббраузер
          • ТБ на вимогу
          • YouTube
          • Netflix TV
          Голосовий помічник*
          Підтримка Google Помічника*

        • Обробка

          Потужність обробки
          Quad Core

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Підтримка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Відтворення відео
          • PAL
          • SECAM
          Телегід*
          Електронний довідник програм на 8 днів
          Телетекст
          Гіпертекст на 1000 сторінок
          Підтримка HEVC
          Так

        • Під'єднання

          Кількість роз’ємів HDMI
          3
          Кількість USB-роз’ємів
          2
          Бездротове з’єднання
          • Wi-Fi 802.11n, 2x2, подвійний діапазон
          • Bluetooth 5.0
          Інші з’єднання
          • Супутниковий конектор
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Цифровий аудіовихід (оптичний)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Вихід для навушників
          • Сервісний конектор
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Дистанційна дія пульта
          • Керування звуком системи
          • Режим очікування системи
          • Відтворення одним дотиком
          HDCP 2.3
          Так на всіх HDMI
          HDMI ARC
          Так на HDMI1

        • Мультимедійні додатки

          Формати відтворення відео
          • Контейнери: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          • AV1
          Підтримувані формати субтитрів
          • .SMI
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .ASS
          • .SSA
          Формати відтворення музики
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          • WMA-PRO (v9 та v10)
          Формати відтворення зображення
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • HEIF

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3 Вт
          Енергозберігаючі функції
          • Таймер автоматичного вимикання
          • Вимикання зображення (для радіо)
          • Екорежим

        • Звук

          Вихідна потужність (RMS)
          12 Вт
          Покращення звуку
          • Чіткий діалог
          • Dolby Atmos
          • Автоматичне регулювання гучності
          • Підсилення низьких частот Dolby
          Конфігурація динаміків
          2 гучномовці на 6 Вт

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Дистанційне керування
          • 2 батареї AAA
          • Шнур живлення
          • Короткий посібник
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Підставка на стіл

        • Конструкція

          Кольори телевізора
          Чорна матова рамка
          Конструкція підставки
          Чорні матові ніжки

        • Розміри

          Глибина коробки
          140,0  мм
          Висота коробки
          607,0  мм
          Ширина коробки
          963,0  мм
          Вага виробу
          5.0  кг
          Вага виробу (+ підставка)
          5.2  кг
          Глибина телевізора
          75,3  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          191,0  мм
          Висота телевізора
          517,1  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          539,6  мм
          Ширина телевізора
          890,9  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          890,9  мм
          Глибина підставки
          191,0  мм
          Висота підставки
          22,5  мм
          Ширина підставки
          890,9  мм
          Сумісність з настінним кріпленням VESA
          200 x 200 мм
          Вага з упаковкою
          7,0  кг

        • Карта енергоспоживання ЄС

          Реєстраційні номери EPREL
          950046
          Клас енергоспоживання для SDR
          F
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
          42  кВт-год/1000 год
          Клас енергоспоживання для HDR
          G
          Мережевий режим очікування
          <2,0  Вт
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
          45  кВт-год/1000 год
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          невідомо
          Технологія панелі, яка використовується
          Світлодіодна РК

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Дистанційне керування
        • 2 батареї AAA
        • Шнур живлення
        • Короткий посібник
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
        • Підставка на стіл

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            • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
            • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
            • Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
            • Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
            • Потрібна підписка на Disney+. Діють умови: https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney та пов’язані організації. Додаток Disney+ доступний вибраними мовами у певних країнах.
            • Google Помічник доступний на телевізорах Philips із Android з операційною системою Android O (8) або пізнішої версії. Google Помічник доступний окремими мовами і в окремих країнах.
            • Потрібна підписка Netflix. Діють умови: https://www.netflix.com

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