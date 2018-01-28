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Больше не доступен
40PFT4201/12
Тонкий светодиодный LED-телевизор Full HD
Стильный дизайн модели Philips 4100 с технологией Digital Crystal Clear сделает интерьер вашего дома еще более изысканным. Оцените качество изображения Full HD с показателем Perfect Motion Rate и чистоту звучания — развлечения без границ!
102 см (40")
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD-телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.
Использование одного кабеля HDMI, передающего как видео-, так и аудиосигнал с устройства на телевизор, решает проблему спутанных проводов. HDMI передает несжатые сигналы, обеспечивая самое высокое качество изображения, передаваемого на экран с источника. Благодаря Philips EasyLink вам потребуется лишь один пульт ДУ для выполнения большинства операций: управление телевизором, DVD, Blu-Ray, ТВ-приставкой или домашним кинотеатром.
Изящный, современный, лаконичный дизайн. Неудивительно, что ультратонкий силуэт телевизора Philips притягивает к себе взгляд — это идеальное решение, которое прекрасно дополнит любой интерьер.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
pan9nka
28/01/2018
Україна
Хороший телевізор за свою ціну
Телевізор має гарний дизайн - вигідно виглядає в будь-якому інтер'єрі. Чітке зображення з різних ракурсів. Легкість використання.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 series 40PFT4201 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 series 40PFT4201 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.