Perfect Natural Motion для четких и плавных динамичных сцен

Вы любите смотреть фильмы в хорошем качестве? Тогда вы оцените преимущества нашей удостоенной наград технологии улучшения изображения Perfect Natural Motion, которая устраняет дрожание изображения для еще более плавных динамичных сцен. При просмотре фильмов, записанных с частотой 24 кадра в секунду, технология PNM увеличивает количество кадров в четыре раза — до 100 кадров в секунду. Наслаждайтесь невероятной четкостью и плавностью динамичных сцен.