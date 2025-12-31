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Больше не доступен
40PFT6510/12
Тонкий светодиодный Full HD LED TV на базе ОС Android
Телевизоры FHD TV серии 6500 на базе ОС Android — это именно тот случай, когда достоинства модели не ограничиваются лишь приятным дизайном. Процессор Perfect Pixel HD, который обеспечивает превосходное качество изображения, фоновая подсветка Ambilight, современный стиль и качественные материалы поднимают качество просмотра на новый уровень.
102 см (40")
Full HD LED TV
Dual Core, 8 ГБ (расширяемая)
DVB-T/T2/C
Android легко справляется с поставленными задачами, обеспечивая быстрое перемещение по меню телевизора, удобную работу с приложениями и легкое воспроизведение видеофайлов, чтобы вы могли в полной мере наслаждаться любимыми развлечениями. ОС Android оправдывает свое название: это настоящий робот, который ускоряет работу процессора Dual Core и гарантирует удобство использования.
Телевизор Smart TV оснащен платформой Android, быстрым процессором и удобным интерфейсом. Все эти возможности откроют вам доступ в мир безграничного контента: от магазина Google Play™ и сервиса Netflix до интернет-браузера и многого другого. Вы всегда сможете быстро перейти к избранным элементам.
Вы любите смотреть фильмы в хорошем качестве? Тогда вы оцените преимущества нашей удостоенной наград технологии улучшения изображения Perfect Natural Motion, которая устраняет дрожание изображения для еще более плавных динамичных сцен. При просмотре фильмов, записанных с частотой 24 кадра в секунду, технология PNM увеличивает количество кадров в четыре раза — до 100 кадров в секунду. Наслаждайтесь невероятной четкостью и плавностью динамичных сцен.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
Отзывы
Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Наличие облачных игр зависит от поставщика услуг.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
Функциональные возможности Google Cast определяются приложениями и устройствами Google Cast Ready. Дополнительную информацию см. на странице продукта Google Cast.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.