Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
43PFS5503/12
Ультратонкий Full HD LED TV
Телевизор Philips 5500 с большим экраном, разрешением Full HD и превосходным качеством звучания позволит наслаждаться сериалами, фильмами и играми с любого источника.
108 см (43")
Picture Performance Index 200
FHD
Pixel Plus HD
Использование одного кабеля HDMI, передающего как видео-, так и аудиосигнал с устройства на телевизор, решает проблему спутанных проводов. HDMI передает несжатые сигналы, обеспечивая самое высокое качество изображения, передаваемого на экран с источника. Благодаря Philips EasyLink вам потребуется лишь один пульт ДУ для выполнения большинства операций: управление телевизором, DVD, Blu-Ray, ТВ-приставкой или домашним кинотеатром.
Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD-телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.
Процессор Philips Pixel Plus HD оптимизирует качество изображения и обеспечивает кристальную четкость и великолепную контрастность. При просмотре кабельного телевидения или фильмов на диске вы всегда будете наслаждаться четким изображением с яркими оттенками белого и глубокими оттенками черного.
5.0
из 5
5
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Vastsvik
21/06/2019
Україна
Рекомендую, техніка перевірена часом)
Телевізор рекомендую до покупки. Принципово не шукав телевізор зі смарт тв, із можливих варіантів вибрав цей тому що він має те саме що і корейці цього класу, але дешевша ціна
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Polkan
10/04/2019
Україна
Чудовий телек
Брал специально без Смарта под Андроид приставку. В целом доволен. Для своих денег хороший звук и картинка. Проверил на битые пиксели - ИХ НЕТ!!! Рекомендую к покупке
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Snake
06/04/2019
Україна
Хороший телевизор)
За свою цену-качество,надёжность !!! Пользуюсь больше трех месяцев не каких проблем жена довольна )))
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.