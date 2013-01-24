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    LED

    4K UHD LED Smart TV

    43PUS7506/12
    Общая оценка / 5
    • Изящный дизайн. Безупречное изображение. Плавное движение. Изящный дизайн. Безупречное изображение. Плавное движение. Изящный дизайн. Безупречное изображение. Плавное движение.
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      LED 4K UHD LED Smart TV

      43PUS7506/12
      Общая оценка / 5

      Изящный дизайн. Безупречное изображение. Плавное движение.

      4K-телевизор Philips всегда обеспечит вам безупречное изображение для любого типа контента, будь то фильм, телепередача или спортивная трансляция. HDR позволяет добиться восхитительной картинки и плавного игрового процесса. Более того, в комплекте с телевизором идет премиальное звучание Dolby Atmos. Узнать обо всех преимуществах

      LED 4K UHD LED Smart TV

      Изящный дизайн. Безупречное изображение. Плавное движение.

      4K-телевизор Philips всегда обеспечит вам безупречное изображение для любого типа контента, будь то фильм, телепередача или спортивная трансляция. HDR позволяет добиться восхитительной картинки и плавного игрового процесса. Более того, в комплекте с телевизором идет премиальное звучание Dolby Atmos. Узнать обо всех преимуществах

      Изящный дизайн. Безупречное изображение. Плавное движение.

      4K-телевизор Philips всегда обеспечит вам безупречное изображение для любого типа контента, будь то фильм, телепередача или спортивная трансляция. HDR позволяет добиться восхитительной картинки и плавного игрового процесса. Более того, в комплекте с телевизором идет премиальное звучание Dolby Atmos. Узнать обо всех преимуществах

      LED 4K UHD LED Smart TV

      Изящный дизайн. Безупречное изображение. Плавное движение.

      4K-телевизор Philips всегда обеспечит вам безупречное изображение для любого типа контента, будь то фильм, телепередача или спортивная трансляция. HDR позволяет добиться восхитительной картинки и плавного игрового процесса. Более того, в комплекте с телевизором идет премиальное звучание Dolby Atmos. Узнать обо всех преимуществах

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        LED

        LED

        4K UHD LED Smart TV

        Итого:

        Изящный дизайн. Безупречное изображение. Плавное движение.

        4K HDR Smart LED-телевизор

        • Процессор P5 Perfect Picture
        • 108 см (43")
        • Dolby Vision и Dolby Atmos
        • Smart TV
        Яркое изображение HDR. Телевизор Philips 4K UHD.

        Яркое изображение HDR. Телевизор Philips 4K UHD.

        Ваш телевизор Philips 4K UHD совместим со всеми основными форматами HDR, включая Dolby Vision. Как только начнете смотреть популярный сериал или запустите новую игру, вы поймете, что тени стали глубже, а в светлых участках изображения стало больше деталей. Цвета станут более реалистичными.

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos

        Поддержка форматов Dolby для звука и видео премиум-класса означает, что HDR-материалы будут выглядеть и звучать максимально реалистично. Материалы предстанут перед вами согласно задумке режиссера, и вы сможете оценить объемное, чистое и глубокое звучание.

        SAPHI — cмотрите телевизор с удовольствием.

        SAPHI — cмотрите телевизор с удовольствием.

        Быстрая, интуитивная операционная система SAPHI превратит работу с телевизорами Philips Smart TV в удовольствие. Оцените отличное качество изображения и простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Управляйте телевизором с легкостью и быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV.

        Превосходное качество с любого источника. Процессор Philips P5.

        Превосходное качество с любого источника. Процессор Philips P5.

        Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.

        Идеально для игр. Низкая задержка с любыми консолями.

        Идеально для игр. Низкая задержка с любыми консолями.

        Ваш телевизор Philips предлагает новейшее подключение HDMI и автоматически переключается в режим низкой задержки, когда вы запускаете игру на консоли.

        Доступ к меню со значками одной кнопкой.

        Доступ к меню со значками одной кнопкой.

        SAPHI — быстрая, интуитивная операционная система, благодаря которой просмотр телевизоров Philips Smart TV превращается в удовольствие. Оцените отличное качество изображения и простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Управляйте телевизором с легкостью и быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV, включая YouTube, Netflix и т. д.

        Коллекция Philips TV. Netflix, Prime Video и многое другое.

        Коллекция Philips TV. Netflix, Prime Video и многое другое.

        Тонкий и стильный дизайн

        Ищете телевизор для своей комнаты? Эта модель 4K Smart TV определенно подойдет вам! Безрамочный корпус идеально впишется в любой интерьер, а тонкие ножки создадут ощущение, что экран парит над подставкой для ТВ или столом.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          43  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          108  см
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Формат изображения
          16:9
          Улучшение изображения
          • Dolby Vision
          • HLG (Hybrid Log Gamma)
          • Разрешение Ultra
          • Совместимость с HDR10+
          • Технология Micro Dimming
          Процессор Pixel
          Процессор P5 Perfect Picture

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы для всех интерфейсов HDMI
          • до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Поддержка HDR, HDR10 / HLG
          Видеовходы для всех интерфейсов HDMI
          • до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Поддержка HDR
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+/Dolby Vision

        • Функции Smart TV

          Взаимодействие с пользователем
          • SimplyShare
          • Дублирование экрана
          Приложения SmartTV*
          • Сетевые видеомагазины
          • Открытый интернет-браузер
          • ТВ по запросу
          • Youtube
          • Netflix TV
          Простота установки
          • Автопоиск устройств Philips
          • Мастер настройки сети
          • Мастер установки поддержки
          Обновление встроенной программы
          • Мастер обновления встроенной программы
          • Обновление встроенной программы через USB
          • Обновление программы устройства через Интернет
          Регулировка формата экрана
          • Расширенный - Сдвиг
          • Базовый - Широкоэкранный
          • Автозаполнение
          • Масштабирование, растяжение
          • Широкий экран
          Удобство использования
          • Кнопка меню Smart
          • Экранное руководство пользователя
          Голосовой ассистент*
          • Встроенная функция Amazon Alexa
          • Совместимо с Google Ассистентом

        • Обработка

          Мощность обработки
          Двухъядерный процессор

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Поддержка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          Телегид*
          Электронный гид телепередач на 8 дней
          Индикатор уровня сигнала
          Да
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст
          Поддержка HEVC
          Да

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          3
          Количество разъемов USB
          2
          Беспроводное соединение
          Wi-Fi 802.11n, 2x2, однополосный
          Другие подключения
          • Разъем для спутниковой приставки
          • Общий интерфейс CI+
          • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Выход для наушников
          • Разъем для сервисного обслуживания
          Возможности HDMI
          • Канал возврата аудиосигнала
          • 4K
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          HDCP 2.3
          Да, для всех HDMI
          HDMI ARC
          Да, на HDMI1
          HDMI eARC
          Да, на HDMI1
          HDMI VRR
          Да, на HDMI1 и HDMI2

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения видео
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          • AV1
          Поддерживаемый формат субтитров
          • .SMI
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .ASS
          • .SSA
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • WMA-PRO (версия 9 и 10)
          Форматы воспроизведения изображений
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Сферические фотопанорамы
          • HEIF

        • Питание

          Электропитание
          220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
          Температура окружающей среды
          5–35 °C
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Функции энергосбережения
          • Таймер автоматического выключения
          • Отключение изображения (для радио)
          • Режим ECO
          • Световой датчик
          содержание ртути
          0  мг
          Наличие свинца
          Да*

        • Талон энергоэффективности ЕС

          Регистрационные номера EPREL
          470493
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          43
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          108
          Класс энергоэффективности для SDR
          G
          Энергопотребление для SDR
          63  Вт
          Класс энергоэффективности для HDR
          G
          Энергопотребление для HDR
          100  Вт
          Режим ожидания с поддержкой сети
          < 2,0  Вт
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          нет данных
          Технология панели
          ЖК с LED

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          20 Вт
          Улучшение звука
          • ИИ-звук
          • Четкие диалоги
          • Dolby Atmos
          • Ночной режим
          • Автоматическая регулировка громкости
          • Dolby Bass Enhancement
          • Эквалайзер с ИИ
          Конфигурация динамиков
          10 Вт x 2, широкополосный динамик

        • Размеры

          Ширина коробки
          1070,0  миллиметра
          Высота коробки
          650,0  миллиметра
          Глубина коробки
          140,0  миллиметра
          Ширина устройства
          958,4  миллиметра
          Высота устройства
          560,2  миллиметра
          Глубина устройства
          82,1  миллиметра
          Ширина с подставкой
          958,4  миллиметра
          Высота с подставкой
          590,2  миллиметра
          Глубина с подставкой
          226,6  миллиметра
          Глубина подставки
          218,6  миллиметра
          Высота подставки
          30,0  миллиметра
          Ширина подставки
          773,6  миллиметра
          Вес продукта
          7,6  кг
          Вес изделия с подставкой
          7,8  кг
          Вес, включая упаковку
          10,1  кг
          Совместимое настенное крепление VESA
          100 x 200 мм
          100 x 200 мм

        • Дизайн

          Цвета ТВ
          Черная матовая рамка
          Конструкция подставки
          Черные матовые сверхтонкие узкие опоры

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарея типа AAA — 2 шт.
          • Шнур питания
          • Краткое руководство пользователя
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Настольная подставка

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Батарея типа AAA — 2 шт.
        • Шнур питания
        • Краткое руководство пользователя
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Настольная подставка

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            • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
            • Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
            • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
            • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
            • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
            • Rakuten TV доступен на некоторых языках и в некоторых странах.

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