Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Батарея типа AAA — 2 шт.
- Шнур питания
- Краткое руководство пользователя
- Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
- Настольная подставка
Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Изящный дизайн. Безупречное изображение. Плавное движение.
4K-телевизор Philips всегда обеспечит вам безупречное изображение для любого типа контента, будь то фильм, телепередача или спортивная трансляция. HDR позволяет добиться восхитительной картинки и плавного игрового процесса. Более того, в комплекте с телевизором идет премиальное звучание Dolby Atmos. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Изящный дизайн. Безупречное изображение. Плавное движение.
4K-телевизор Philips всегда обеспечит вам безупречное изображение для любого типа контента, будь то фильм, телепередача или спортивная трансляция. HDR позволяет добиться восхитительной картинки и плавного игрового процесса. Более того, в комплекте с телевизором идет премиальное звучание Dolby Atmos. Узнать обо всех преимуществах
Изящный дизайн. Безупречное изображение. Плавное движение.
4K-телевизор Philips всегда обеспечит вам безупречное изображение для любого типа контента, будь то фильм, телепередача или спортивная трансляция. HDR позволяет добиться восхитительной картинки и плавного игрового процесса. Более того, в комплекте с телевизором идет премиальное звучание Dolby Atmos. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Изящный дизайн. Безупречное изображение. Плавное движение.
4K-телевизор Philips всегда обеспечит вам безупречное изображение для любого типа контента, будь то фильм, телепередача или спортивная трансляция. HDR позволяет добиться восхитительной картинки и плавного игрового процесса. Более того, в комплекте с телевизором идет премиальное звучание Dolby Atmos. Узнать обо всех преимуществах
4K UHD LED Smart TV
Итого:
Ваш телевизор Philips 4K UHD совместим со всеми основными форматами HDR, включая Dolby Vision. Как только начнете смотреть популярный сериал или запустите новую игру, вы поймете, что тени стали глубже, а в светлых участках изображения стало больше деталей. Цвета станут более реалистичными.
Поддержка форматов Dolby для звука и видео премиум-класса означает, что HDR-материалы будут выглядеть и звучать максимально реалистично. Материалы предстанут перед вами согласно задумке режиссера, и вы сможете оценить объемное, чистое и глубокое звучание.
Быстрая, интуитивная операционная система SAPHI превратит работу с телевизорами Philips Smart TV в удовольствие. Оцените отличное качество изображения и простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Управляйте телевизором с легкостью и быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV.
Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.
Ваш телевизор Philips предлагает новейшее подключение HDMI и автоматически переключается в режим низкой задержки, когда вы запускаете игру на консоли.
SAPHI — быстрая, интуитивная операционная система, благодаря которой просмотр телевизоров Philips Smart TV превращается в удовольствие. Оцените отличное качество изображения и простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Управляйте телевизором с легкостью и быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV, включая YouTube, Netflix и т. д.
Ищете телевизор для своей комнаты? Эта модель 4K Smart TV определенно подойдет вам! Безрамочный корпус идеально впишется в любой интерьер, а тонкие ножки создадут ощущение, что экран парит над подставкой для ТВ или столом.
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Функции Smart TV
Обработка
Тюнер/прием/передача
Подключения
Мультимедийные приложения
Питание
Талон энергоэффективности ЕС
Звук
Размеры
Дизайн
Аксессуары