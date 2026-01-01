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Больше не доступен
49PFS4131/12
Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор
Стильный дизайн модели Philips 4100 с технологией Digital Crystal Clear сделает интерьер вашего дома еще более изысканным. Оцените качество изображения Full HD и чистоту звучания — развлечения без границ!
123 см (49")
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Изящный, современный, лаконичный дизайн. Неудивительно, что ультратонкий силуэт телевизора Philips притягивает к себе взгляд — это идеальное решение, которое прекрасно дополнит любой интерьер.
Новый встроенный стандарт HEVC позволяет просматривать изображение в высоком качестве с разрешением FHD.
Технология Digital Crystal Clear, разработанная Philips, позволяет насладиться естественным изображением с любого источника. Смотрите любимые сериалы, фильмы, новостные передачи или соберитесь перед телевизором с друзьями — вас удивит превосходное изображение с оптимальной контрастностью, цветопередачей и четкостью.
Отзывы
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.