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Більше не доступний
49PFS4131/12
Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Стильний дизайн телевізора Philips серії 4100 із технологією Digital Crystal Clear стане справді цінним надбанням у Вашому домі. Насолоджуйтеся якістю зображення Full HD та чистим звуком для розваг без зайвої метушні.
123 см (49 дюймів)
Світлодіодний телевізор Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Тонкий. Надсучасний. Витончений. Точний. Ультратонкий силует Philips. Не повинно дивувати, що настільки тонкий пристрій може викликати стільки зацікавлення, зважаючи на те, наскільки витонченим елементом інтер’єру він може стати.
Новий інтегрований стандарт HEVC дозволить насолоджуватися високою якістю трансляції з роздільністю FHD.
Для природних зображень із будь-якого джерела компанія Philips створила технологію Digital Crystal Clear. Немає значення, що Ви дивитеся: свої улюблені шоу-програми, фільми, новини чи просто запросили кількох друзів на домашню вечірку – усе це принесе Вам задоволення завдяки оптимальній контрастності, кольору та чіткості.
4.1
з 5
22
Відгуки
85%
рекомендують цей виріб
Marija52
30/09/2020
Slovenija
dober TV
Imam ga kot svoj drugi TV in ustreza v vseh pogledih
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 43PFS4131 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Дата використання 2018-09-30
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 43PFS4131 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Дата використання 2018-09-30
Roland79
02/10/2019
Magyarország
Tényleg kiváló ebben a kategóriában!
Totálisan rendben van minden tulajdonsága a kép minőségéről nem is beszélve ebben az ár/kategóriában a legdurvább teljesítménye játék konzolon!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Čumák
30/09/2019
Česká republika
Jednoduché ovládání a nastavení parametrů
Rychlé nastavení a naladění programů zvolení oblíbených programů jednoduchý programový průvodce
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD
На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
(Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.