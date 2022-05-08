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    The One

    4K UHD LED на базе ОС Android TV

    50PUS8507/12
    Общая оценка / 5
    • Телевизор, который хочется смотреть Телевизор, который хочется смотреть Телевизор, который хочется смотреть
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      для получения дополнительной информации загрузите here (PDF 197.0KB)

      The One 4K UHD LED на базе ОС Android TV

      50PUS8507/12
      Общая оценка / 5

      Телевизор, который хочется смотреть

      Хотите смотреть любимый контент в лучшем качестве? А как насчет удобного подключения и атмосферного погружения с уникальной технологией Philips Ambilight? Выбирайте модель The One, если вам нужен удобный телевизор без лишних хлопот. Узнать обо всех преимуществах

      The One 4K UHD LED на базе ОС Android TV

      Телевизор, который хочется смотреть

      Хотите смотреть любимый контент в лучшем качестве? А как насчет удобного подключения и атмосферного погружения с уникальной технологией Philips Ambilight? Выбирайте модель The One, если вам нужен удобный телевизор без лишних хлопот. Узнать обо всех преимуществах

      Телевизор, который хочется смотреть

      Хотите смотреть любимый контент в лучшем качестве? А как насчет удобного подключения и атмосферного погружения с уникальной технологией Philips Ambilight? Выбирайте модель The One, если вам нужен удобный телевизор без лишних хлопот. Узнать обо всех преимуществах

      The One 4K UHD LED на базе ОС Android TV

      Телевизор, который хочется смотреть

      Хотите смотреть любимый контент в лучшем качестве? А как насчет удобного подключения и атмосферного погружения с уникальной технологией Philips Ambilight? Выбирайте модель The One, если вам нужен удобный телевизор без лишних хлопот. Узнать обо всех преимуществах

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        The One

        The One

        4K UHD LED на базе ОС Android TV

        Итого:

        Телевизор, который хочется смотреть

        4K UHD LED на базе Android TV с подсветкой Ambilight

        • 3-сторонняя подсветка Ambilight
        • Поддержка основных форматов HDR
        • Процессор P5 Perfect Picture
        • 126 см (50") Android TV
        Тот самый телевизор с волшебной подсветкой Ambilight. Только от Philips.

        Тот самый телевизор с волшебной подсветкой Ambilight. Только от Philips.

        Благодаря Philips Ambilight впечатления от просмотра телевизора Philips становятся еще более яркими! Светодиодная подсветка по краям экрана меняет цвет и яркость в зависимости от изображения на экране или звучащей музыки. Подсветка создает атмосферу погружения, которая точно не оставит вас равнодушными.

        Тот самый телевизор с ярким изображением HDR. Телевизор Philips 4K UHD.

        Тот самый телевизор с ярким изображением HDR. Телевизор Philips 4K UHD.

        Хотите смотреть фильмы и передачи в идеальном качестве? Ваш телевизор Philips 4K UHD совместим со всеми основными форматами HDR, которые обеспечивают непревзойденную четкость изображения. Оцените максимальную детализацию даже в светлых и темных участках кадра.

        Превосходное качество с любого источника. Процессор Philips P5.

        Превосходное качество с любого источника. Процессор Philips P5.

        Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

        Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.

        Тонкий телевизор. Функции будущего.

        Тонкий телевизор. Функции будущего.

        Ищете телевизор для своей комнаты? Безрамочный корпус этого 4K Smart TV идеально впишется в любой интерьер, а идеальная геометрия создаст ощущение, что экран парит в воздухе. При производстве упаковки и вставок используется переработанный картон и бумага.

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi позволяет подключать совместимые саундбары и беспроводные АС буквально за несколько секунд. Слушайте, что происходит в фильме, даже когда уходите на кухню. Воспроизводите музыку на весь дом. Вы даже можете создать систему домашнего кинотеатра, используя телевизор Philips в качестве центрального динамика.

        Тот самый телевизор, совместимый с консолями.

        Тот самый телевизор, совместимый с консолями.

        Ваш телевизор Philips прекрасно подходит для игр. При включении консоли он автоматически переключается в режим минимальной задержки для плавного игрового процесса и графических переходов. Он поддерживает HDMI 2.1 и VRR, а игровой режим Ambilight поможет создать захватывающую атмосферу.

        Тот самый умный телевизор с Android TV.

        Тот самый умный телевизор с Android TV.

        Телевизоры Philips Android TV открывают доступ к любому контенту. Можно настроить главный экран как вам удобно и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и телепередачи было просто. Продолжать просмотр можно с того места, где вы остановились.

        Голосовое управление. Google Ассистент. Работает с Alexa

        Голосовое управление. Google Ассистент. Работает с Alexa

        Нажмите кнопку на пульте ДУ для общения с Google Ассистентом. Управляйте ТВ или устройствами "умный дом", совместимыми с Google Ассистентом, с помощью голосовых команд. Также телевизор поддерживает управление через голосовые команды Alexa на совместимых с Alexa устройствах.

        • Подсветка Ambilight

          Версия Ambilight
          Трехсторонняя
          Возможности режима Ambilight
          • Встроенный Ambilight+Hue
          • Музыка Ambilight
          • Игровой режим
          • Подстраивается под цвет стены
          • Режим Lounge
          • AmbiWakeup
          • AmbiSleep
          • Беспроводная АС для дома Philips
            Совместимо с беспроводной АС для дома Philips
          • Ambilight Aurora
          • Анимация запуска Ambilight

        • Изображение/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          126  см
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Формат изображения
          16:9
          Базовая частота обновления
          60  Гц
          Процессор Pixel
          Процессор P5 Perfect Picture
          Улучшение изображения
          • Dolby Vision
          • HDR10+
          • Режим Filmmaker
          • Технология Micro Dimming Pro
          • Natural Motion
          • Wide Color Gamut воспроизводит 90 % оттенков DCI-P3

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы для всех интерфейсов HDMI
          • Поддержка HDR, HDR10 / HLG
          • до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Поддержка HDR, HDR10+ / HLG
          Видеовходы для всех интерфейсов HDMI
          • до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+/Dolby Vision

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 11 (R)
          Объем флэш-памяти
          16 ГБ*
          Предустановленные приложения
          • Google Play Фильмы*
          • Поиск Google
          • YouTube
          • Netflix
          • BBC iPlayer
          • Amazon Prime Video
          • Disney+
          • Spotify
          • Apple TV
          • YouTube Music

        • Обработка

          Мощность обработки
          Четыре ядра

        • Функции Smart TV

          Интерактивное телевидение
          HbbTV
          Программирование
          • Приостановка просмотра телепередачи
          • Запись на USB*
          Пульт ДУ
          с голосовым управлением
          Голосовой ассистент*
          • Встроенный голосовой помощник Google Ассистент
          • Пульт ДУ с микрофоном
          • Совместимо с Alexa

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Телегид*
          Электронный гид телепередач на 8 дней
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст
          Индикатор уровня сигнала
          Да
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          Поддержка HEVC
          Да

        • Питание

          Электропитание
          220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Функции энергосбережения
          • Таймер автоматического выключения
          • Световой датчик
          • Отключение изображения (для радио)
          • Режим ECO

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          20 Вт
          Конфигурация динамиков
          10 Вт x 2, широкополосный динамик
          Улучшение звука
          • Dolby Atmos
          • Четкие диалоги
          • ИИ-звук
          • Ночной режим
          • Эквалайзер с ИИ
          • Dolby Bass Enhancement
          • Dolby Volume Leveler
          • DTS Play-Fi
          • Персонализация звука Mimi
          • Калибровка помещения

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          4
          Количество разъемов USB
          2
          Беспроводное соединение
          • Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2
          • Bluetooth 5.0
          Возможности HDMI
          • 4K
          • Канал возврата аудиосигнала
          HDMI ARC
          Да, для всех портов
          Функции HDMI 2.1
          • eARC на HDMI 2
          • Поддержка eARC / VRR / ALLM
          HDCP 2.3
          Да, для всех HDMI
          Другие подключения
          • Разъем для спутниковой приставки
          • Общий интерфейс CI+
          • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Выход для наушников
          • Разъем для сервисного обслуживания
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения видео
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          • AV1
          Поддерживаемый формат субтитров
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          • .ASS
          • .SSA
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • WMA-PRO (версия 9 и 10)
          • FLAC
          Форматы воспроизведения изображений
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Сферические фотопанорамы
          • HEIF

        • Дизайн

          Цвета ТВ
          Светло-серебристая рамка
          Конструкция подставки
          Светло-серебристые ножки V-образной формы

        • Размеры

          Ширина коробки
          1240,0  миллиметра
          Высота коробки
          785,0  миллиметра
          Глубина коробки
          150,0  миллиметра
          Ширина устройства
          1115,6  миллиметра
          Высота устройства
          644,7  миллиметра
          Глубина устройства
          80,6  миллиметра
          Ширина с подставкой
          1115,6  миллиметра
          Высота с подставкой
          715,9  миллиметра
          Глубина с подставкой
          269,8  миллиметра
          Ширина подставки
          729,2  миллиметра
          Высота подставки
          70,0  миллиметра
          Глубина подставки
          269,8  миллиметра
          Вес продукта
          13,3  кг
          Вес изделия с подставкой
          13,6  кг
          Вес, включая упаковку
          17,2  кг
          Высота подставки до нижнего края ТВ
          70,0  миллиметра
          Расстояние между 2 подставками
          729,2  миллиметра
          Совместимое настенное крепление
          200 x 300 мм

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Краткое руководство пользователя
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Шнур питания
          • Настольная подставка
          • Пульт ДУ
          • Батарея типа AAA — 2 шт.

        • Талон энергоэффективности ЕС

          Регистрационные номера EPREL
          1160072
          Класс энергоэффективности для SDR
          F
          Энергопотребление для SDR
          65  кВт*ч на 1000 ч
          Класс энергоэффективности для HDR
          G
          Энергопотребление для HDR
          129  кВт*ч на 1000 ч
          Режим ожидания с поддержкой сети
          < 2,0  Вт
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          нет данных
          Технология панели
          ЖК с LED

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Краткое руководство пользователя
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Шнур питания
        • Настольная подставка
        • Пульт ДУ
        • Батарея типа AAA — 2 шт.

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            • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
            • Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
            • Объем флэш-памяти: 16 ГБ, фактический объем доступной памяти может различаться в зависимости от предустановленных приложений, установленной ОС и др.
            • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
            • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
            • Google Ассистент доступен на телевизорах Philips на базе ОС Android TV версии Android O (8) или выше. Google Ассистент доступен на некоторых языках и в некоторых странах
            • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
            • Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
            • Требуется подписка Disney+.Согласно условиям и положениям на сайте https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney и связанные юридические лица. Disney+ доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
            • Rakuten TV доступен на некоторых языках и в некоторых странах.

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