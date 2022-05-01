Хотите смотреть любимый контент в лучшем качестве? А как насчет удобного подключения и атмосферного погружения с уникальной технологией Philips Ambilight? Выбирайте модель The One, если вам нужен удобный телевизор без лишних хлопот. Узнать обо всех преимуществах
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
The One 4K UHD LED на базе ОС Android TV
Телевизор, который хочется смотреть
Хотите смотреть любимый контент в лучшем качестве? А как насчет удобного подключения и атмосферного погружения с уникальной технологией Philips Ambilight? Выбирайте модель The One, если вам нужен удобный телевизор без лишних хлопот. Узнать обо всех преимуществах
Телевизор, который хочется смотреть
Хотите смотреть любимый контент в лучшем качестве? А как насчет удобного подключения и атмосферного погружения с уникальной технологией Philips Ambilight? Выбирайте модель The One, если вам нужен удобный телевизор без лишних хлопот. Узнать обо всех преимуществах
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
The One 4K UHD LED на базе ОС Android TV
Телевизор, который хочется смотреть
Хотите смотреть любимый контент в лучшем качестве? А как насчет удобного подключения и атмосферного погружения с уникальной технологией Philips Ambilight? Выбирайте модель The One, если вам нужен удобный телевизор без лишних хлопот. Узнать обо всех преимуществах
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The One
4K UHD LED на базе ОС Android TV
Итого:
Телевизор, который хочется смотреть
4K UHD LED на базе Android TV с подсветкой Ambilight
3-сторонняя подсветка Ambilight
Поддержка основных форматов HDR
Процессор P5 Perfect Picture
108 см (43") Android TV
Тот самый телевизор с волшебной подсветкой Ambilight. Только от Philips.
Благодаря Philips Ambilight впечатления от просмотра телевизора Philips становятся еще более яркими! Светодиодная подсветка по краям экрана меняет цвет и яркость в зависимости от изображения на экране или звучащей музыки. Подсветка создает атмосферу погружения, которая точно не оставит вас равнодушными.
Тот самый телевизор с ярким изображением HDR. Телевизор Philips 4K UHD.
Хотите смотреть фильмы и передачи в идеальном качестве? Ваш телевизор Philips 4K UHD совместим со всеми основными форматами HDR, которые обеспечивают непревзойденную четкость изображения. Оцените максимальную детализацию даже в светлых и темных участках кадра.
Превосходное качество с любого источника. Процессор Philips P5.
Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.
Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.
Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.
Тонкий телевизор. Функции будущего.
Ищете телевизор для своей комнаты? Безрамочный корпус этого 4K Smart TV идеально впишется в любой интерьер, а идеальная геометрия создаст ощущение, что экран парит в воздухе. При производстве упаковки и вставок используется переработанный картон и бумага.
Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi
Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi позволяет подключать совместимые саундбары и беспроводные АС буквально за несколько секунд. Слушайте, что происходит в фильме, даже когда уходите на кухню. Воспроизводите музыку на весь дом. Вы даже можете создать систему домашнего кинотеатра, используя телевизор Philips в качестве центрального динамика.
Тот самый телевизор, совместимый с консолями.
Ваш телевизор Philips прекрасно подходит для игр. При включении консоли он автоматически переключается в режим минимальной задержки для плавного игрового процесса и графических переходов. Он поддерживает HDMI 2.1 и VRR, а игровой режим Ambilight поможет создать захватывающую атмосферу.
Тот самый умный телевизор с Android TV.
Телевизоры Philips Android TV открывают доступ к любому контенту. Можно настроить главный экран как вам удобно и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и телепередачи было просто. Продолжать просмотр можно с того места, где вы остановились.
Голосовое управление. Google Ассистент. Работает с Alexa
Нажмите кнопку на пульте ДУ для общения с Google Ассистентом. Управляйте ТВ или устройствами "умный дом", совместимыми с Google Ассистентом, с помощью голосовых команд. Также телевизор поддерживает управление через голосовые команды Alexa на совместимых с Alexa устройствах.
Подсветка Ambilight
Версия Ambilight
Трехсторонняя
Возможности режима Ambilight
Встроенный Ambilight+Hue
Музыка Ambilight
Игровой режим
Подстраивается под цвет стены
Режим Lounge
AmbiWakeup
AmbiSleep
Беспроводная АС для дома Philips
Совместимо с беспроводной АС для дома Philips
Ambilight Aurora
Анимация запуска Ambilight
Изображение/дисплей
Дисплей
4K Ultra HD LED
Размер экрана по диагонали (метрич.)
108
см
Разрешение панели
3840 x 2160
Формат изображения
16:9
Базовая частота обновления
60
Гц
Процессор Pixel
Процессор P5 Perfect Picture
Улучшение изображения
Dolby Vision
HDR10+
Режим Filmmaker
Технология Micro Dimming Pro
Natural Motion
Wide Color Gamut воспроизводит 90 % оттенков DCI-P3
Поддерживаемое разрешение дисплея
Компьютерные входы для всех интерфейсов HDMI
Поддержка HDR, HDR10 / HLG
до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
Поддержка HDR, HDR10+ / HLG
Видеовходы для всех интерфейсов HDMI
до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
HDR10+/Dolby Vision
Android TV
ОС
Android TV™ 11 (R)
Объем флэш-памяти
16 ГБ*
Предустановленные приложения
Google Play Фильмы*
Поиск Google
YouTube
Netflix
BBC iPlayer
Amazon Prime Video
Disney+
Spotify
Apple TV
YouTube Music
Обработка
Мощность обработки
Четыре ядра
Функции Smart TV
Интерактивное телевидение
HbbTV
Программирование
Приостановка просмотра телепередачи
Запись на USB*
Пульт ДУ
с голосовым управлением
Голосовой ассистент*
Встроенный голосовой помощник Google Ассистент
Пульт ДУ с микрофоном
Совместимо с Alexa
Тюнер/прием/передача
Цифровое ТВ
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Телегид*
Электронный гид телепередач на 8 дней
Телетекст
1000-страничный гипертекст
Индикатор уровня сигнала
Да
Воспроизведение видео
PAL
SECAM
Поддержка HEVC
Да
Питание
Электропитание
220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Энергопотребление в режиме ожидания
< 0,3 Вт
Функции энергосбережения
Таймер автоматического выключения
Световой датчик
Отключение изображения (для радио)
Режим ECO
Звук
Выходная мощность (среднеквадр.)
20 Вт
Конфигурация динамиков
10 Вт x 2, широкополосный динамик
Улучшение звука
Dolby Atmos
ИИ-звук
Четкие диалоги
Ночной режим
Эквалайзер с ИИ
Dolby Bass Enhancement
Dolby Volume Leveler
DTS Play-Fi
Персонализация звука Mimi
Калибровка помещения
Подключения
Количество разъемов HDMI
4
Количество разъемов USB
2
Беспроводное соединение
Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2
Bluetooth 5.0
Возможности HDMI
4K
Канал возврата аудиосигнала
HDMI ARC
Да, для всех портов
Функции HDMI 2.1
eARC на HDMI 2
Поддержка eARC / VRR / ALLM
HDCP 2.3
Да, для всех HDMI
Другие подключения
Разъем для спутниковой приставки
Общий интерфейс CI+
Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
Ethernet-LAN RJ-45
Выход для наушников
Разъем для сервисного обслуживания
EasyLink (HDMI-CEC)
Прямое управление с помощью пульта ДУ
Управление аудиопараметрами системы
Режим ожидания системы
Запуск воспроизведения одним нажатием
Мультимедийные приложения
Форматы воспроизведения видео
Контейнеры: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Поддерживаемый формат субтитров
.SRT
.SUB
.TXT
.SMI
.ASS
.SSA
Форматы воспроизведения музыки
AAC
MP3
WAV
WMA версии 2 до версии 9.2
WMA-PRO (версия 9 и 10)
FLAC
Форматы воспроизведения изображений
JPEG
BMP
GIF
PNG
Сферические фотопанорамы
HEIF
Дизайн
Цвета ТВ
Светло-серебристая рамка
Конструкция подставки
Светло-серебристые ножки V-образной формы
Размеры
Ширина коробки
1070,0
миллиметра
Высота коробки
650,0
миллиметра
Глубина коробки
140,0
миллиметра
Ширина устройства
962,8
миллиметра
Высота устройства
558,2
миллиметра
Глубина устройства
77,1
миллиметра
Ширина с подставкой
962,8
миллиметра
Высота с подставкой
628,3
миллиметра
Глубина с подставкой
221,5
миллиметра
Ширина подставки
777,0
миллиметра
Высота подставки
70,0
миллиметра
Глубина подставки
221,5
миллиметра
Вес продукта
9,1
кг
Вес изделия с подставкой
9,3
кг
Вес, включая упаковку
11,8
кг
Высота подставки до нижнего края ТВ
70,0
миллиметра
Расстояние между 2 подставками
777,0
миллиметра
Совместимое настенное крепление
100 x 200 мм
100 x 200 мм
Аксессуары
Входящие в комплект аксессуары
Краткое руководство пользователя
Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
Шнур питания
Настольная подставка
Пульт ДУ
Батарея типа AAA — 2 шт.
Талон энергоэффективности ЕС
Регистрационные номера EPREL
1158050
Класс энергоэффективности для SDR
G
Энергопотребление для SDR
54
кВт*ч на 1000 ч
Класс энергоэффективности для HDR
G
Энергопотребление для HDR
133
кВт*ч на 1000 ч
Режим ожидания с поддержкой сети
< 2,0
Вт
Энергопотребление в выключенном состоянии
нет данных
Технология панели
ЖК с LED
Что входит в комплект?
Другие продукты в комплекте
Краткое руководство пользователя
Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
Объем флэш-памяти: 16 ГБ, фактический объем доступной памяти может различаться в зависимости от предустановленных приложений, установленной ОС и др.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
Google Ассистент доступен на телевизорах Philips на базе ОС Android TV версии Android O (8) или выше. Google Ассистент доступен на некоторых языках и в некоторых странах
Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
Требуется подписка Disney+.Согласно условиям и положениям на сайте https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney и связанные юридические лица. Disney+ доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
Rakuten TV доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
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