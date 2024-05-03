Получайте более яркие впечатления от развлечений с этим ярким 4K-телевизором высокой четкости с Ambilight! Сверхчеткая и насыщенная картинка, Ambilight с эффектом погружения и реалистичный звук Dolby Atmos помогут окунуться в любимый контент и игры. Узнать обо всех преимуществах
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
LED Телевизор 4K с Ambilight
Телевизор 4K с Ambilight
Получайте более яркие впечатления от развлечений с этим ярким 4K-телевизором высокой четкости с Ambilight! Сверхчеткая и насыщенная картинка, Ambilight с эффектом погружения и реалистичный звук Dolby Atmos помогут окунуться в любимый контент и игры. Узнать обо всех преимуществах
Телевизор 4K с Ambilight
Получайте более яркие впечатления от развлечений с этим ярким 4K-телевизором высокой четкости с Ambilight! Сверхчеткая и насыщенная картинка, Ambilight с эффектом погружения и реалистичный звук Dolby Atmos помогут окунуться в любимый контент и игры. Узнать обо всех преимуществах
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
LED Телевизор 4K с Ambilight
Телевизор 4K с Ambilight
Получайте более яркие впечатления от развлечений с этим ярким 4K-телевизором высокой четкости с Ambilight! Сверхчеткая и насыщенная картинка, Ambilight с эффектом погружения и реалистичный звук Dolby Atmos помогут окунуться в любимый контент и игры. Узнать обо всех преимуществах
Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно
Все необходимое в одной покупке
Цена комплекта
Пропустить
Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:
Добавление аксессуаров
LED
Телевизор 4K с Ambilight
- {discount-value}
Итого:
recurring payment
Телевизор 4K с Ambilight
Яркое изображение. Быстрый отклик в играх.
Телевизор 139 см (55") с Ambilight
Pixel Precise Ultra HD
Titan OS
Звучание Dolby Atmos
Яркие ощущения от просмотра с красочной и сверхчеткой картинкой.
Влюбитесь в контент с ярким телевизором 4K (UHD) LED с Ambilight. Его процессор Philips Pixel Precise Ultra HD оптимизирует качество изображения для повышения четкости, насыщенности цветов и плавности движения. Оцените яркие впечатления от просмотра.
Встроенная Alexa, работает с Google Ассистентом*
Выбирайте наиболее удобный из голосовых ассистентов! Нажмите кнопку Alexa на пульту ДУ и с помощью голосовых команд находите интересные фильмы и передачи, получайте рекомендации, управляйте совместимыми устройствами умного дома и не только. Также можно управлять телевизором через устройства, совместимые с Google Ассистентом*.
Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight.
Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.
Удобный поиск. TITAN OS.
Оцените быстрый поиск нужного контента с новой платформой Smart TV — TITAN OS. Любите сериалы? Продолжайте просмотр с места, на котором закончили в прошлый раз. А если ищете новый контент, можете искать по категориям, например боевики или драмы, и смотреть рекомендации с разных сервисов потокового вещания в одном разделе.
Dolby Atmos для кинематографического звучания.
Dolby Atmos позволяет погрузиться в контент благодаря эффекту объемной звуковой сцены. От космических кораблей над головой до тихих шагов за спиной — почувствуйте себя в эпицентре событий.
Идеально для игр. VRR и низкая задержка с любыми консолями.
Любите играть? Этот телевизор Ambilight 60 Гц с HDMI 2.1 поддерживает динамичный игровой процесс, а режим Ultra Motion Clarity обеспечит более четкую картинку. Включите игровую консоль, и телевизор автоматически включит режим низкой задержки ввода, в то время как игровой режим Ambilight поможет погрузиться в любимые игры.
Пульт из переработанного пластика. Экологичная упаковка.
Благодаря тонкой подставке и практически безрамочному экрану этот телевизор с Ambilight выглядите очень стильно, а Ambilight можно использовать для атмосферного освещения, когда вы не смотрите телевизор. Пульт ДУ содержит переработанный пластик, наша упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а вставки распечатаны на переработанной бумаге.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
Подписывайтесь и получайте -10% дополнительной скидки на Philips.ua*
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.