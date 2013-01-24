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Телевизор OLED+ 4K с системой звука Bowers & Wilkins
Оцените телевизор OLED+ с аудиосистемой от Bowers & Wilkins и процессором P5. Прочувствуйте потрясающе реалистичную цветопередачу, четкое изображение с разрешением 4K UHD и ошеломительное качество звука при просмотре фильмов и трансляций концертов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Телевизор OLED+ 4K с системой звука Bowers & Wilkins
Оцените телевизор OLED+ с аудиосистемой от Bowers & Wilkins и процессором P5. Прочувствуйте потрясающе реалистичную цветопередачу, четкое изображение с разрешением 4K UHD и ошеломительное качество звука при просмотре фильмов и трансляций концертов. Узнать обо всех преимуществах
Телевизор OLED+ 4K с системой звука Bowers & Wilkins
Оцените телевизор OLED+ с аудиосистемой от Bowers & Wilkins и процессором P5. Прочувствуйте потрясающе реалистичную цветопередачу, четкое изображение с разрешением 4K UHD и ошеломительное качество звука при просмотре фильмов и трансляций концертов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Телевизор OLED+ 4K с системой звука Bowers & Wilkins
Оцените телевизор OLED+ с аудиосистемой от Bowers & Wilkins и процессором P5. Прочувствуйте потрясающе реалистичную цветопередачу, четкое изображение с разрешением 4K UHD и ошеломительное качество звука при просмотре фильмов и трансляций концертов. Узнать обо всех преимуществах
Телевизор OLED+ 4K с системой звука Bowers & Wilkins
Итого:
С телевизорами Philips OLED каждая сцена кажется впечатляюще реалистичной. Отдельные пиксели могут быть приглушены или отключены, обеспечивая более глубокую передачу черного, яркие цвета и потрясающую контрастность: вы сможете различать даже объекты в тени и на светлых участках. Более широкий угол просмотра и плавная передача динамики достигаются благодаря процессору Philips.
Процессор Philips P5 Perfect Picture второго поколения с технологией Perfect Natural Reality выводит реалистичность изображения и плавность движений на экране на новый уровень. Теперь вы увидите все: от самого яркого нюанса до деталей в глубокой тени. Уровень четкости и цветопередачи близок к способности восприятия человеческого глаза.
Телевизор Philips OLED оснащен аудиосистемой легендарного качества от Bowers & Wilkins. Уникальная конструкция динамиков обеспечивает ошеломительное качество звука благодаря невероятному динамическому диапазону. Мощные, насыщенные басы и высокая четкость звука даже на низкой громкости. Сочетание непревзойденного качества изображения и идеального звука подарят незабываемые впечатления.
С Philips Ambilight фильмы и видеоигры создают невероятный эффект погружения, в музыка превращается в настоящее световое шоу. Экран вашего телевизора кажется больше, чем на самом деле. Интеллектуальная система светодиодов по краям телевизора переносит цвета на стены в режиме реального времени. Фоновая подсветка Ambilight — это еще один повод любить свой телевизор.
Благодаря магазину Google Play и галерее приложений Philips на телевизор можно загрузить обширную онлайн-коллекцию фильмов, телепередач, музыки, приложений и игр.
Управляйте телевизором Android Philips с помощью голоса. Хотите поиграть в видеоигру, посмотреть Netflix или найти контент и приложения в магазине Google Play? Просто дайте команду телевизору. Вы также сможете управлять всеми совместимыми с Google Assistant домашними смарт-устройствами: например, приглушить яркий свет или настроить термостат пред просмотром фильма. И все это — не вставая с дивана.
Телевизор Philips HDR10+ обеспечивает еще более реалистичное изображение с эффектом погружения. Динамические метаданные позволяют телевизору настраивать уровень яркости в покадровом режиме. Цвета выглядят реалистично, будь то яркое небо или зал храма, освещенный свечами. Сохраняются все оригинальные детали высокая контрастность.
Подсветка Ambilight
Изображение/дисплей
Android TV
Функции Smart TV
Обработка
Звук
Подключения
Мультимедийные приложения
Поддерживаемое разрешение дисплея
Тюнер/прием/передача
Питание
Размеры
Аксессуары