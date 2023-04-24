Этот телевизор Smart TV быстро найдет ваш любимый контент. От классики до новых фильмов — вы сможете отдохнуть, пока телевизор ищет контент в основных сервисах потоковой передачи. Наслаждайтесь ярким изображением и объемным звуком.
Выбирайте. Смотрите. Наслаждайтесь.
Телевизор 4K
Телевизор 164 см (65")
Поддержка основных форматов HDR
Philips Smart TV
Сверхчеткая картинка. Яркие впечатления от просмотра.
Этот 4K-телевизор обеспечит яркое и сверхчеткое изображение с насыщенной цветовой гаммой при просмотре любого контента. Он также совместим с основными форматами HDR, где изображение имеет более высокую детализацию в темных и светлых участках кадра.
Отличный телевизор с удобным управлением. Philips Smart TV.
Оцените быструю работу телевизора с новой платформой Smart TV. Любите сериалы? Продолжайте просмотр с места, на котором закончили в прошлый раз. А если ищете новый контент, можете искать по категориям, например боевики или драмы, и смотреть рекомендации с разных сервисов потокового вещания в одном разделе.
Тонкий телевизор. Функции будущего.
Ищете телевизор для своей комнаты? Безрамочный корпус этого 4K Smart TV идеально впишется в любой интерьер, а тонкие матовые черные ножки создадут ощущение, что экран парит в воздухе. При производстве упаковки и вставок используется переработанный картон и бумага.
Идеально для игр. VRR и низкая задержка с любыми консолями.
HDMI 2.1 позволяет использовать все возможности консоли благодаря быстрому игровому процессу и плавной графике. Оцените поддержку VRR, а также режим минимальной задержки ввода, который активируется автоматически при включении консоли.
Изображение/дисплей
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
65
(дюймы)
Размер экрана по диагонали (метрич.)
164
см
Дисплей
4K Ultra HD LED
Разрешение панели
3840 x 2160
Базовая частота обновления
60
Гц
Процессор обработки изображения
Pixel Precise Ultra HD
Улучшение изображения
HDR10
HLG (Hybrid Log Gamma)
Совместимость с HDR10+
Разрешение экрана
Разрешение при разных частотах обновления
576p, 50 Гц
640x480, 60 Гц
720p, 50 Гц, 60 Гц
1920x1080p, 24 Гц,25 Гц,30 Гц
50 Гц,60 Гц
560x1440, 60 Гц
3840x2160p, 24 Гц,25 Гц,30 Гц,
50 Гц, 60 Гц
Тюнер/прием/передача
Цифровое ТВ
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Воспроизведение видео
PAL
SECAM
Телегид*
Электронный гид телепередач на 8 дней
Индикатор уровня сигнала
Да
Телетекст
1000-страничный гипертекст
Поддержка HEVC
Да
Smart TV
ОС
Smart TV с улучшенной ОС
Функции Smart TV
Взаимодействие с пользователем
SimplyShare
Дублирование экрана
Интерактивное телевидение
HbbTV
Приложения SmartTV*
Youtube
Магазин Philips
Amazon Prime video
Netflix
Голосовой ассистент*
Совместимо с Alexa
Совместимо с Google Home
Мультимедийные приложения
Форматы воспроизведения видео
Контейнеры: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Форматы воспроизведения музыки
AAC
MP3
WAV
WMA версии 2 до версии 9.2
WMA-PRO (версия 9 и 10)
FLAC
Поддерживаемый формат субтитров
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Форматы воспроизведения изображений
JPEG
BMP
GIF
PNG
HEIF
Обработка
Мощность обработки
Двухъядерный процессор
Звук
Выходная мощность (среднеквадр.)
16 Вт
Конфигурация динамиков
8 Вт x 2, широкополосный динамик
Кодек
Dolby Digital MS12, версия 2.5
Улучшение звука
ИИ-звук
Четкие диалоги
Dolby Bass Enhancement
Dolby Volume Leveler
Ночной режим
Эквалайзер с ИИ
Подключения
Количество разъемов HDMI
3
Возможности HDMI
4K
Канал возврата аудиосигнала
EasyLink (HDMI-CEC)
Прямое управление с помощью пульта ДУ
Управление аудиопараметрами системы
Режим ожидания системы
Запуск воспроизведения одним нажатием
Количество разъемов USB
2
Беспроводное соединение
Wi-Fi 802.11n, 2x2, однополосный
Другие подключения
Общий интерфейс CI+
Разъем для сервисного обслуживания
Разъем для спутниковой приставки
HDCP 2.3
Да, для всех HDMI
HDMI ARC
Да, на HDMI1
Функции HDMI 2.1
eARC на HDMI 1
Поддержка eARC / VRR / ALLM
EasyLink 2.0
HDMI-CEC для Philips TV/SB
Внешняя настройка через UI телевизора
Поддерживаемые функции видео HDMI
HDR
HDR10
HLG
Талон энергоэффективности ЕС
Регистрационные номера EPREL
1437548
Класс энергоэффективности для SDR
E
Энергопотребление для SDR
85
кВт*ч на 1000 ч
Класс энергоэффективности для HDR
G
Энергопотребление для HDR
135
кВт*ч на 1000 ч
Энергопотребление в выключенном состоянии
нет данных
Режим ожидания с поддержкой сети
2,0
Вт
Технология панели
ЖК с LED
Питание
Электропитание
220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Энергопотребление в режиме ожидания
<0,3 Вт
Функции энергосбережения
Таймер автоматического выключения
Отключение изображения (для радио)
Режим ECO
Световой датчик
Энергопотребление в выключенном состоянии
n/a (не применимо)
Аксессуары
Входящие в комплект аксессуары
Пульт ДУ
Батарея типа AAA — 2 шт.
Настольная подставка
Шнур питания
Краткое руководство пользователя
Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
Дизайн
Цвета ТВ
Черная матовая рамка
Конструкция подставки
Черные матовые ножки
Размеры
Ширина устройства
1447,0
миллиметра
Высота устройства
843,0
миллиметра
Глубина устройства
92,0
миллиметра
Вес продукта
17,8
кг
Ширина с подставкой
1447.0
миллиметра
Высота с подставкой
864.0
миллиметра
Глубина с подставкой
290.0
миллиметра
Вес изделия с подставкой
18.0
кг
Ширина коробки
1600.0
миллиметра
Высота коробки
995.0
миллиметра
Глубина коробки
170.0
миллиметра
Вес, включая упаковку
22,6
кг
Ширина подставки
760.0
миллиметра
Высота подставки
21.0
миллиметра
Глубина подставки
290.0
миллиметра
Расстояние между 2 подставками
760.0
миллиметра
Высота подставки до нижнего края ТВ
21.0
миллиметра
Совместимое настенное крепление
400 x 300 мм
Что входит в комплект?
Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
Rakuten TV доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
Работает с Google Ассистентом в странах, где компания Google представила эту функцию.
Удаленное управление без микрофона — Google Ассистент работает через мобильное приложение Google Home или через колонку Google Home.
