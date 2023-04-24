Ключевые слова для поиска

      Energy Label Europe E here
      для получения дополнительной информации загрузите here (PDF 205.0KB)

      LED Телевизор 4K

      65PUS7008/12

      Этот телевизор Smart TV быстро найдет ваш любимый контент. От классики до новых фильмов — вы сможете отдохнуть, пока телевизор ищет контент в основных сервисах потоковой передачи. Наслаждайтесь ярким изображением и объемным звуком.

      LED Телевизор 4K

      Выбирайте. Смотрите. Наслаждайтесь.

      Телевизор 4K

      • Телевизор 164 см (65")
      • Поддержка основных форматов HDR
      • Philips Smart TV
      Сверхчеткая картинка. Яркие впечатления от просмотра.

      Сверхчеткая картинка. Яркие впечатления от просмотра.

      Этот 4K-телевизор обеспечит яркое и сверхчеткое изображение с насыщенной цветовой гаммой при просмотре любого контента. Он также совместим с основными форматами HDR, где изображение имеет более высокую детализацию в темных и светлых участках кадра.

      Отличный телевизор с удобным управлением. Philips Smart TV.

      Отличный телевизор с удобным управлением. Philips Smart TV.

      Оцените быструю работу телевизора с новой платформой Smart TV. Любите сериалы? Продолжайте просмотр с места, на котором закончили в прошлый раз. А если ищете новый контент, можете искать по категориям, например боевики или драмы, и смотреть рекомендации с разных сервисов потокового вещания в одном разделе.

      Тонкий телевизор. Функции будущего.

      Тонкий телевизор. Функции будущего.

      Ищете телевизор для своей комнаты? Безрамочный корпус этого 4K Smart TV идеально впишется в любой интерьер, а тонкие матовые черные ножки создадут ощущение, что экран парит в воздухе. При производстве упаковки и вставок используется переработанный картон и бумага.

      Идеально для игр. VRR и низкая задержка с любыми консолями.

      Идеально для игр. VRR и низкая задержка с любыми консолями.

      HDMI 2.1 позволяет использовать все возможности консоли благодаря быстрому игровому процессу и плавной графике. Оцените поддержку VRR, а также режим минимальной задержки ввода, который активируется автоматически при включении консоли.

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        65  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        164  см
        Дисплей
        4K Ultra HD LED
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Базовая частота обновления
        60  Гц
        Процессор обработки изображения
        Pixel Precise Ultra HD
        Улучшение изображения
        • HDR10
        • HLG (Hybrid Log Gamma)
        • Совместимость с HDR10+

      • Разрешение экрана

        Разрешение при разных частотах обновления
        • 576p, 50 Гц
        • 640x480, 60 Гц
        • 720p, 50 Гц, 60 Гц
        • 1920x1080p, 24 Гц,25 Гц,30 Гц
        • 50 Гц,60 Гц
        • 560x1440, 60 Гц
        • 3840x2160p, 24 Гц,25 Гц,30 Гц,
        • 50 Гц, 60 Гц

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Воспроизведение видео
        • PAL
        • SECAM
        Телегид*
        Электронный гид телепередач на 8 дней
        Индикатор уровня сигнала
        Да
        Телетекст
        1000-страничный гипертекст
        Поддержка HEVC
        Да

      • Smart TV

        ОС
        Smart TV с улучшенной ОС

      • Функции Smart TV

        Взаимодействие с пользователем
        • SimplyShare
        • Дублирование экрана
        Интерактивное телевидение
        HbbTV
        Приложения SmartTV*
        • Youtube
        • Магазин Philips
        • Amazon Prime video
        • Netflix
        Голосовой ассистент*
        • Совместимо с Alexa
        • Совместимо с Google Home

      • Мультимедийные приложения

        Форматы воспроизведения видео
        • Контейнеры: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Форматы воспроизведения музыки
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA версии 2 до версии 9.2
        • WMA-PRO (версия 9 и 10)
        • FLAC
        Поддерживаемый формат субтитров
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Форматы воспроизведения изображений
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • HEIF

      • Обработка

        Мощность обработки
        Двухъядерный процессор

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        16 Вт
        Конфигурация динамиков
        8 Вт x 2, широкополосный динамик
        Кодек
        Dolby Digital MS12, версия 2.5
        Улучшение звука
        • ИИ-звук
        • Четкие диалоги
        • Dolby Bass Enhancement
        • Dolby Volume Leveler
        • Ночной режим
        • Эквалайзер с ИИ

      • Подключения

        Количество разъемов HDMI
        3
        Возможности HDMI
        • 4K
        • Канал возврата аудиосигнала
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        • Управление аудиопараметрами системы
        • Режим ожидания системы
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        Количество разъемов USB
        2
        Беспроводное соединение
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, однополосный
        Другие подключения
        • Общий интерфейс CI+
        • Разъем для сервисного обслуживания
        • Разъем для спутниковой приставки
        HDCP 2.3
        Да, для всех HDMI
        HDMI ARC
        Да, на HDMI1
        Функции HDMI 2.1
        • eARC на HDMI 1
        • Поддержка eARC / VRR / ALLM
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC для Philips TV/SB
        • Внешняя настройка через UI телевизора

      • Поддерживаемые функции видео HDMI

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • Талон энергоэффективности ЕС

        Регистрационные номера EPREL
        1437548
        Класс энергоэффективности для SDR
        E
        Энергопотребление для SDR
        85  кВт*ч на 1000 ч
        Класс энергоэффективности для HDR
        G
        Энергопотребление для HDR
        135  кВт*ч на 1000 ч
        Энергопотребление в выключенном состоянии
        нет данных
        Режим ожидания с поддержкой сети
        2,0  Вт
        Технология панели
        ЖК с LED

      • Питание

        Электропитание
        220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,3 Вт
        Функции энергосбережения
        • Таймер автоматического выключения
        • Отключение изображения (для радио)
        • Режим ECO
        • Световой датчик
        Энергопотребление в выключенном состоянии
        n/a (не применимо)

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарея типа AAA — 2 шт.
        • Настольная подставка
        • Шнур питания
        • Краткое руководство пользователя
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности

      • Дизайн

        Цвета ТВ
        Черная матовая рамка
        Конструкция подставки
        Черные матовые ножки

      • Размеры

        Ширина устройства
        1447,0  миллиметра
        Высота устройства
        843,0  миллиметра
        Глубина устройства
        92,0  миллиметра
        Вес продукта
        17,8  кг
        Ширина с подставкой
        1447.0  миллиметра
        Высота с подставкой
        864.0  миллиметра
        Глубина с подставкой
        290.0  миллиметра
        Вес изделия с подставкой
        18.0  кг
        Ширина коробки
        1600.0  миллиметра
        Высота коробки
        995.0  миллиметра
        Глубина коробки
        170.0  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        22,6  кг
        Ширина подставки
        760.0  миллиметра
        Высота подставки
        21.0  миллиметра
        Глубина подставки
        290.0  миллиметра
        Расстояние между 2 подставками
        760.0  миллиметра
        Высота подставки до нижнего края ТВ
        21.0  миллиметра
        Совместимое настенное крепление
        400 x 300 мм

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Пульт ДУ
      • Батарея типа AAA — 2 шт.
      • Настольная подставка
      • Шнур питания
      • Краткое руководство пользователя
      • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
      • Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
      • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
      • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
      • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
      • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
      • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
      • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
      • Rakuten TV доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
      • Работает с Google Ассистентом в странах, где компания Google представила эту функцию.
      • Удаленное управление без микрофона — Google Ассистент работает через мобильное приложение Google Home или через колонку Google Home.

