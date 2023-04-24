Умови пошуку

      Energy Label Europe E download product fiche
      Для детальнішої інформації, download product fiche (PDF 205.0KB)

      LED 4K TV

      65PUS7008/12

      Знайдіть. Перегляньте. Вам сподобається.

      Що б вам не подобалося, цей адаптивний розумний телевізор швидко це знайде. Старі улюблені програми чи нові релізи – ви можете зручно сісти й почекати, поки телевізор знайде для вас усі великі потокові служби! Вам сподобається яскраве зображення і захоплюючий звук.

      LED 4K TV

      Знайдіть. Перегляньте. Вам сподобається.

      4K TV

      • 164-см (65-дюймовий) телевізор
      • Підтримка основних форматів HDR
      • Телевізор Philips Smart TV
      Надчітке зображення. Яскравий перегляд.

      Надчітке зображення. Яскравий перегляд.

      Незалежно від того, що ви дивитесь, цей світлодіодний телевізор 4K забезпечує яскраве, надзвичайно чітке зображення з яскравими кольорами. Крім того, телевізор сумісний з усіма основними форматами HDR, тому ви побачите більше деталей навіть на темних і світлих ділянках під час трансляції контенту HDR.

      Чудовий телевізор без суєти. Телевізор Philips Smart TV.

      Чудовий телевізор без суєти. Телевізор Philips Smart TV.

      Ви швидко знайдете потрібний контент на нашій новій розумній телевізійній платформі. Насолоджуєтеся серіалом? Ви можете продовжити перегляд безпосередньо з домашнього екрана. Якщо ви шукаєте щось нове, то можете переглядати такі категорії, як бойовик або драма, і отримувати пропозиції усіх найкращих потокових сервісів в одному місці.

      Тонкий телевізор. Розроблений на майбутнє.

      Тонкий телевізор. Розроблений на майбутнє.

      Шукаєте телевізор, який підійде для вашої кімнати? Майже безрамковий екран цього 4K телевізора Smart TV доповнить будь-який інтер’єр. Тонкі чорні матові ніжки наштовхують на думку, що екран парить у повітрі. Нашу упаковку і вставки виготовлено з переробленого картону й паперу.

      Чудовий варіант для ігор. VRR і низька затримка вводу на будь-якій консолі.

      Чудовий варіант для ігор. VRR і низька затримка вводу на будь-якій консолі.

      HDMI 2.1 дозволяє вам отримати максимум переваг від консолі, забезпечуючи швидкий геймплей і плавну графіку. Підтримується змінна частота оновлення (VRR), а під час увімкнення консолі автоматично активується налаштування низької затримки вводу.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        65  дюймів
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        164  см
        Дисплей
        4K Ultra HD LED
        Роздільна здатність панелі
        3840 x 2160
        Природна частота оновлення
        60  Гц
        Процесор зображення
        Pixel Precise Ultra HD
        Покращення зображення
        • HDR10
        • HLG (Hybrid Log Gamma)
        • Підтримка HDR10+

      • Роздільна здатність вхідного сигналу дисплея

        Роздільна здатність – частота оновлення
        • 576p – 50 Гц
        • 640x480 – 60 Гц
        • 720p – 50 Гц, 60 Гц
        • 1920x1080p – 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц
        • 50 Гц, 60 Гц
        • 2560x1440 – 60 Гц
        • 3840x2160p – 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц,
        • 50 Гц, 60 Гц

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Цифрові телевізори
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Відтворення відео
        • PAL
        • SECAM
        Телегід*
        Електронний довідник програм на 8 днів
        Індикація потужності сигналу
        Так
        Телетекст
        Гіпертекст на 1000 сторінок
        Підтримка HEVC
        Так

      • Smart TV

        ОС
        Smart TV із покращеною ОС

      • Функції Smart TV

        Взаємодія з користувачем
        • SimplyShare
        • Дублювання екрана
        Інтерактивне телебачення
        HbbTV
        Застосунки SmartTV*
        • YouTube
        • Магазин Philips
        • Amazon Prime Video
        • Netflix
        Голосовий помічник*
        • Працює з Alexa
        • Працює з Google Home

      • Мультимедійні застосунки

        Формати відтворення відео
        • Контейнери: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Формати відтворення музики
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (від v2 до v9.2)
        • WMA-PRO (v9 та v10)
        • FLAC
        Підтримувані формати субтитрів
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Формати відтворення зображення
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • HEIF

      • Обробка

        Потужність обробки
        Dual Core

      • Звук

        Вихідна потужність (RMS)
        16 Вт
        Конфігурація динаміків
        2 повнодіапазонні динаміки по 8 Вт
        Кодек
        Dolby Digital MS12 V2.5
        Покращення звуку
        • Звук із системою штучного інтелекту
        • Чіткий діалог
        • Підсилення низьких частот Dolby
        • Регулятор гучності Dolby
        • Нічний режим
        • Еквалайзер зі штучним інтелектом

      • Під'єднання

        Кількість роз’ємів HDMI
        3
        Характеристики HDMI
        • 4K
        • Реверсивний звуковий канал
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Дистанційна дія пульта
        • Керування звуком системи
        • Режим очікування системи
        • Відтворення одним дотиком
        Кількість USB-роз’ємів
        2
        Бездротове з’єднання
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, односмуговий
        Інші з’єднання
        • Common Interface Plus (CI+)
        • Сервісний конектор
        • Супутниковий конектор
        HDCP 2.3
        Так на всіх HDMI
        HDMI ARC
        Так на HDMI1
        Функції HDMI 2.1
        • eARC на HDMI 1
        • Підтримка eARC, VRR, ALLM
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC для Philips ТВ/саундбарів
        • Зовнішнє налаштування через інтерфейс телевізора

      • Підтримувані функції відео HDMI

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • Карта енергоспоживання ЄС

        Реєстраційні номери EPREL
        1437548
        Клас енергоспоживання для SDR
        E
        Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
        85  кВт-год/1000 год
        Клас енергоспоживання для HDR
        G
        Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
        135  кВт-год/1000 год
        Споживання енергії у режимі вимкнення
        невідомо
        Мережевий режим очікування
        2.0  Вт
        Технологія панелі, яка використовується
        Світлодіодна РК

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        <0,3 Вт
        Енергозберігаючі функції
        • Таймер автоматичного вимикання
        • Вимикання зображення (для радіо)
        • Екорежим
        • Сенсор світла
        Споживання енергії у режимі вимкнення
        Немає

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Дистанційне керування
        • 2 батареї AAA
        • Підставка на стіл
        • Шнур живлення
        • Короткий посібник
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки

      • Конструкція

        Кольори телевізора
        Чорна матова рамка
        Конструкція підставки
        Чорні матові ніжки з тонким профілем

      • Розміри

        Ширина телевізора
        1447,0  мм
        Висота телевізора
        843,0  мм
        Глибина телевізора
        92,0  мм
        Вага виробу
        17,8  кг
        Ширина телевізора (з підставкою)
        1447.0  мм
        Висота телевізора (з підставкою)
        864.0  мм
        Глибина телевізора (з підставкою)
        290.0  мм
        Вага виробу (+ підставка)
        18.0  кг
        Ширина коробки
        1600.0  мм
        Висота коробки
        995.0  мм
        Глибина коробки
        170.0  мм
        Вага з упаковкою
        22,6  кг
        Ширина підставки
        760.0  мм
        Висота підставки
        21.0  мм
        Глибина підставки
        290.0  мм
        Відстань між 2 підставками
        760.0  мм
        Висота підставки до нижнього краю телевізора
        21.0  мм
        Сумісність із настінним кронштейном
        400 x 300 мм

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Дистанційне керування
      • 2 батареї AAA
      • Підставка на стіл
      • Шнур живлення
      • Короткий посібник
      • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
      • Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
      • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
      • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
      • Застосунок Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Пропозиції застосунку Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv.
      • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
      • Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
      • Потрібна підписка Netflix. Діють умови: https://www.netflix.com
      • Послуга Rakuten TV доступна окремими мовами і в окремих країнах.
      • Працює з Google Асистентом у країнах, де цю функцію представлено Google.
      • Пульт дистанційного керування без мікрофона, Google Асистент працює через мобільний додаток Google Home або через Google Home Speaker.

