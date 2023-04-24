Надчітке зображення. Яскравий перегляд.

Незалежно від того, що ви дивитесь, цей світлодіодний телевізор 4K забезпечує яскраве, надзвичайно чітке зображення з яскравими кольорами. Крім того, телевізор сумісний з усіма основними форматами HDR, тому ви побачите більше деталей навіть на темних і світлих ділянках під час трансляції контенту HDR.