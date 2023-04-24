Що б вам не подобалося, цей адаптивний розумний телевізор швидко це знайде. Старі улюблені програми чи нові релізи – ви можете зручно сісти й почекати, поки телевізор знайде для вас усі великі потокові служби! Вам сподобається яскраве зображення і захоплюючий звук.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно
Усе необхідне в одній покупці
Ціна комплекту
Пропустити
Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:
Додати аксесуари
цей продукт
- {discount-value}
LED
4K TV
усього
recurring payment
Знайдіть. Перегляньте. Вам сподобається.
4K TV
164-см (65-дюймовий) телевізор
Підтримка основних форматів HDR
Телевізор Philips Smart TV
Надчітке зображення. Яскравий перегляд.
Незалежно від того, що ви дивитесь, цей світлодіодний телевізор 4K забезпечує яскраве, надзвичайно чітке зображення з яскравими кольорами. Крім того, телевізор сумісний з усіма основними форматами HDR, тому ви побачите більше деталей навіть на темних і світлих ділянках під час трансляції контенту HDR.
Чудовий телевізор без суєти. Телевізор Philips Smart TV.
Ви швидко знайдете потрібний контент на нашій новій розумній телевізійній платформі. Насолоджуєтеся серіалом? Ви можете продовжити перегляд безпосередньо з домашнього екрана. Якщо ви шукаєте щось нове, то можете переглядати такі категорії, як бойовик або драма, і отримувати пропозиції усіх найкращих потокових сервісів в одному місці.
Тонкий телевізор. Розроблений на майбутнє.
Шукаєте телевізор, який підійде для вашої кімнати? Майже безрамковий екран цього 4K телевізора Smart TV доповнить будь-який інтер’єр. Тонкі чорні матові ніжки наштовхують на думку, що екран парить у повітрі. Нашу упаковку і вставки виготовлено з переробленого картону й паперу.
Чудовий варіант для ігор. VRR і низька затримка вводу на будь-якій консолі.
HDMI 2.1 дозволяє вам отримати максимум переваг від консолі, забезпечуючи швидкий геймплей і плавну графіку. Підтримується змінна частота оновлення (VRR), а під час увімкнення консолі автоматично активується налаштування низької затримки вводу.
Технічні характеристики
Зображення/дисплей
Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
65
дюймів
Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
164
см
Дисплей
4K Ultra HD LED
Роздільна здатність панелі
3840 x 2160
Природна частота оновлення
60
Гц
Процесор зображення
Pixel Precise Ultra HD
Покращення зображення
HDR10
HLG (Hybrid Log Gamma)
Підтримка HDR10+
Роздільна здатність вхідного сигналу дисплея
Роздільна здатність – частота оновлення
576p – 50 Гц
640x480 – 60 Гц
720p – 50 Гц, 60 Гц
1920x1080p – 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц
50 Гц, 60 Гц
2560x1440 – 60 Гц
3840x2160p – 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц,
50 Гц, 60 Гц
Тюнер/Прийом/Передача
Цифрові телевізори
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Відтворення відео
PAL
SECAM
Телегід*
Електронний довідник програм на 8 днів
Індикація потужності сигналу
Так
Телетекст
Гіпертекст на 1000 сторінок
Підтримка HEVC
Так
Smart TV
ОС
Smart TV із покращеною ОС
Функції Smart TV
Взаємодія з користувачем
SimplyShare
Дублювання екрана
Інтерактивне телебачення
HbbTV
Застосунки SmartTV*
YouTube
Магазин Philips
Amazon Prime Video
Netflix
Голосовий помічник*
Працює з Alexa
Працює з Google Home
Мультимедійні застосунки
Формати відтворення відео
Контейнери: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Формати відтворення музики
AAC
MP3
WAV
WMA (від v2 до v9.2)
WMA-PRO (v9 та v10)
FLAC
Підтримувані формати субтитрів
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Формати відтворення зображення
JPEG
BMP
GIF
PNG
HEIF
Обробка
Потужність обробки
Dual Core
Звук
Вихідна потужність (RMS)
16 Вт
Конфігурація динаміків
2 повнодіапазонні динаміки по 8 Вт
Кодек
Dolby Digital MS12 V2.5
Покращення звуку
Звук із системою штучного інтелекту
Чіткий діалог
Підсилення низьких частот Dolby
Регулятор гучності Dolby
Нічний режим
Еквалайзер зі штучним інтелектом
Під'єднання
Кількість роз’ємів HDMI
3
Характеристики HDMI
4K
Реверсивний звуковий канал
EasyLink (HDMI-CEC)
Дистанційна дія пульта
Керування звуком системи
Режим очікування системи
Відтворення одним дотиком
Кількість USB-роз’ємів
2
Бездротове з’єднання
Wi-Fi 802.11n, 2x2, односмуговий
Інші з’єднання
Common Interface Plus (CI+)
Сервісний конектор
Супутниковий конектор
HDCP 2.3
Так на всіх HDMI
HDMI ARC
Так на HDMI1
Функції HDMI 2.1
eARC на HDMI 1
Підтримка eARC, VRR, ALLM
EasyLink 2.0
HDMI-CEC для Philips ТВ/саундбарів
Зовнішнє налаштування через інтерфейс телевізора
Підтримувані функції відео HDMI
HDR
HDR10
HLG
Карта енергоспоживання ЄС
Реєстраційні номери EPREL
1437548
Клас енергоспоживання для SDR
E
Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
85
кВт-год/1000 год
Клас енергоспоживання для HDR
G
Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
135
кВт-год/1000 год
Споживання енергії у режимі вимкнення
невідомо
Мережевий режим очікування
2.0
Вт
Технологія панелі, яка використовується
Світлодіодна РК
Потужність
Потужність, що споживається від електромережі
220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
Споживання електроенергії в режимі очікування
<0,3 Вт
Енергозберігаючі функції
Таймер автоматичного вимикання
Вимикання зображення (для радіо)
Екорежим
Сенсор світла
Споживання енергії у режимі вимкнення
Немає
Аксесуари
Аксесуари в комплекті
Дистанційне керування
2 батареї AAA
Підставка на стіл
Шнур живлення
Короткий посібник
Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
Конструкція
Кольори телевізора
Чорна матова рамка
Конструкція підставки
Чорні матові ніжки з тонким профілем
Розміри
Ширина телевізора
1447,0
мм
Висота телевізора
843,0
мм
Глибина телевізора
92,0
мм
Вага виробу
17,8
кг
Ширина телевізора (з підставкою)
1447.0
мм
Висота телевізора (з підставкою)
864.0
мм
Глибина телевізора (з підставкою)
290.0
мм
Вага виробу (+ підставка)
18.0
кг
Ширина коробки
1600.0
мм
Висота коробки
995.0
мм
Глибина коробки
170.0
мм
Вага з упаковкою
22,6
кг
Ширина підставки
760.0
мм
Висота підставки
21.0
мм
Глибина підставки
290.0
мм
Відстань між 2 підставками
760.0
мм
Висота підставки до нижнього краю телевізора
21.0
мм
Сумісність із настінним кронштейном
400 x 300 мм
Комплектація упаковки
Інші елементи комплектації
Дистанційне керування
2 батареї AAA
Підставка на стіл
Шнур живлення
Короткий посібник
Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
Застосунок Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
Пропозиції застосунку Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv.
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
Потрібна підписка Netflix. Діють умови: https://www.netflix.com
Послуга Rakuten TV доступна окремими мовами і в окремих країнах.
Працює з Google Асистентом у країнах, де цю функцію представлено Google.
Пульт дистанційного керування без мікрофона, Google Асистент працює через мобільний додаток Google Home або через Google Home Speaker.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.