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    OLED

    Телевизор 4K UHD с Android TV

    77OLED807/12
    Общая оценка / 5
    • Яркость. Красота. Погружение. Яркость. Красота. Погружение. Яркость. Красота. Погружение.
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      OLED Телевизор 4K UHD с Android TV

      77OLED807/12
      Общая оценка / 5

      Яркость. Красота. Погружение.

      Фильмы покажутся столь реалистичными, что вы словно окажетесь в центре событий. Игровой процесс станет более плавным, а звук — более насыщенным, и вам захочется играть больше и больше. Этот прекрасный телевизор OLED с эффектом погружения и Ambilight отправит вас в мир любимого контента. Узнать обо всех преимуществах

      OLED Телевизор 4K UHD с Android TV

      Яркость. Красота. Погружение.

      Фильмы покажутся столь реалистичными, что вы словно окажетесь в центре событий. Игровой процесс станет более плавным, а звук — более насыщенным, и вам захочется играть больше и больше. Этот прекрасный телевизор OLED с эффектом погружения и Ambilight отправит вас в мир любимого контента. Узнать обо всех преимуществах

      Яркость. Красота. Погружение.

      Фильмы покажутся столь реалистичными, что вы словно окажетесь в центре событий. Игровой процесс станет более плавным, а звук — более насыщенным, и вам захочется играть больше и больше. Этот прекрасный телевизор OLED с эффектом погружения и Ambilight отправит вас в мир любимого контента. Узнать обо всех преимуществах

      OLED Телевизор 4K UHD с Android TV

      Яркость. Красота. Погружение.

      Фильмы покажутся столь реалистичными, что вы словно окажетесь в центре событий. Игровой процесс станет более плавным, а звук — более насыщенным, и вам захочется играть больше и больше. Этот прекрасный телевизор OLED с эффектом погружения и Ambilight отправит вас в мир любимого контента. Узнать обо всех преимуществах

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        OLED

        OLED

        Телевизор 4K UHD с Android TV

        Итого:

        Яркость. Красота. Погружение.

        4K UHD OLED на базе ОС Android TV

        • Процессор P5 AI Perfect Picture
        • Звучание Dolby Atmos
        • 4-сторонняя подсветка Ambilight
        • 194 см (77") Android TV
        4-сторонняя подсветка Ambilight. Погружение стало ярче.

        4-сторонняя подсветка Ambilight. Погружение стало ярче.

        Благодаря Ambilight впечатления от просмотра телевизора Philips OLED становятся еще более яркими! Светодиодная подсветка по всем четырем сторонам от экрана меняет цвет и яркость в зависимости от изображения на экране или звучащей музыки. Подсветка создает атмосферу погружения, которая точно не оставит вас равнодушными.

        Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ.

        Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ.

        Процессор Philips P5 с искусственным интеллектом делает изображение невероятно реалистичным. Мощный алгоритм ИИ для обработки изображения действует схоже с человеческим мозгом. Неважно, что вы смотрите, детализация, контрастность, богатые оттенки и плавность картинки поразят ваше воображение.

        IMAX у вас дома. Сертификация IMAX Enhanced.

        IMAX у вас дома. Сертификация IMAX Enhanced.

        Добро пожаловать в Голливуд! Ваш телевизор Philips OLED позволит ощутить весь спектр впечатлений от просмотра фильмов в версиях для IMAX-кинотеатров. Погрузитесь в крупномасштабные события. Обращайте внимание на мельчайшие детали. А Ambilight обеспечит еще более яркие впечатления от просмотра.

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

        Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi позволяет подключать совместимые саундбары и беспроводные АС буквально за несколько секунд. Слушайте, что происходит в фильме, даже когда уходите на кухню. Воспроизводите музыку на весь дом. Вы даже можете создать систему домашнего кинотеатра, используя телевизор Philips в качестве центрального динамика.

        Эпичные игры. Минимальная задержка 120 Гц. G-Sync, VRR и Freesync.

        Эпичные игры. Минимальная задержка 120 Гц. G-Sync, VRR и Freesync.

        Игра без границ. Ваш телевизор Philips с поддержкой HDMI 2.1 позволяет использовать все возможности игровых консолей нового поколения. Совершайте сложные трюки и легко проходите повороты, а Ambilight обеспечит яркие спецэффекты на экране и за его пределами.

        Простота и удобство. Android TV.

        Простота и удобство. Android TV.

        Телевизоры Philips Android TV открывают доступ к любому контенту. Можно настроить главный экран как вам удобно и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и телепередачи было просто. Продолжать просмотр можно с того места, где вы остановились.

        Голосовое управление. Google Ассистент. Работает с Alexa

        Голосовое управление. Google Ассистент. Работает с Alexa

        Нажмите кнопку на пульте ДУ для общения с Google Ассистентом. Управляйте ТВ или устройствами "умный дом", совместимыми с Google Ассистентом, с помощью голосовых команд. Также телевизор поддерживает управление через голосовые команды Alexa на совместимых с Alexa устройствах.

        Основные форматы HDR. Смотрите фильмы в соответствии с задумкой режиссера.

        Основные форматы HDR. Смотрите фильмы в соответствии с задумкой режиссера.

        Телевизор Philips 4K UHD OLED совместим со всеми основными форматами HDR, включая HDR10+ и Dolby Vision. Как только начнете смотреть популярный сериал или запустите новую игру, вы поймете, что тени стали глубже, а в светлых участках изображения стало больше деталей. Цвета станут более реалистичными, а движение более плавным.

        Новый уровень реалистичности. OLED-телевизор от Philips.

        Хотите прочувствовать каждую сцену на экране? Изображение на экране телевизора Philips OLED всегда будет выглядеть реалистично при просмотре под любым углом. Оттенки черного легко различить, а детализация в тенях и светлых участках кадра остается максимальной. Поддержка всех основных форматов HDR обеспечит невероятный эффект погружения.

        Премиальный дизайн. Стиль будущего.

        Сверхтонкая металлическая рамка и ножки из полированного алюминия обеспечивают элегантный внешний вид этого телевизора, в то время как пульт ДУ с подсветкой имеет оплетку из мягкой кожи Muirhead, добываемой этичным путем. Для упаковки и вставок используются переработанные картон и бумага.

        • Подсветка Ambilight

          Версия Ambilight
          4-сторонняя, Plus
          Возможности режима Ambilight
          • Встроенный Ambilight+Hue
          • Музыка Ambilight
          • Игровой режим
          • Подстраивается под цвет стены
          • Режим Lounge
          • AmbiWakeup
          • AmbiSleep
          • Беспроводная АС для дома Philips
            Совместимо с беспроводной АС для дома Philips
          • Ambilight Aurora
          • Анимация запуска Ambilight

        • Изображение/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD OLED
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          194  см
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Базовая частота обновления
          120  Гц
          Процессор Pixel
          Процессор P5 AI Perfect Picture
          Улучшение изображения
          • Wide Color Gamut воспроизводит 99 % оттенков DCI-P3
          • Dolby Vision
          • Perfect Natural Motion
          • Micro Dimming Perfect
          • Режим ИИ PQ
          • Поддержка CalMAN
          • HDR10+ Adaptive
          • Режим IMAX Enhanced
          • Режим Filmmaker

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы для HDMI1/2
          • Поддержка HDMI2.1.
          • до 4K UHD при 120 Гц
          • HDR10+/Dolby Vision
          • Поддержка HDR, HDR10 / HLG
          Компьютерные входы для HDMI3/4
          • Поддержка HDMI2.0.
          • до 4K UHD при 60 Гц
          Видеовходы для HDMI1/2
          • Поддержка HDMI2.1
          • до 4K UHD при 120 Гц
          • HDR10+/Dolby Vision
          • Поддержка HDR, HDR10 / HLG
          Видеовходы для HDMI3/4
          • Поддержка HDMI2.0.
          • до 4K UHD при 60 Гц

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 11 (R)
          Объем флэш-памяти
          16 ГБ*
          Предустановленные приложения
          • Google Play Фильмы*
          • Поиск Google
          • YouTube
          • BBC iPlayer
          • Netflix
          • Amazon Prime Video
          • Disney+
          • Приложение Fitness
          • Spotify
          • Apple TV
          • YouTube Music

        • Обработка

          Мощность обработки
          Четыре ядра

        • Функции Smart TV

          Интерактивное телевидение
          HbbTV
          Программирование
          • Приостановка просмотра телепередачи
          • Запись на USB*
          Пульт ДУ
          • с голосовым управлением
          • с подсветкой клавиш
          Голосовой ассистент*
          • Встроенный голосовой помощник Google Ассистент
          • Пульт ДУ с микрофоном
          • Совместимо с Alexa

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Телегид*
          Электронный гид телепередач на 8 дней
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст
          Индикатор уровня сигнала
          Да
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          Поддержка HEVC
          Да

        • Питание

          Электропитание
          220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Функции энергосбережения
          • Таймер автоматического выключения
          • Световой датчик
          • Отключение изображения (для радио)
          • Режим ECO

        • Звук

          Аудио
          • Каналы: 2.1
          • Выходная мощность: 70 Вт (среднеквадр.)
          Кодек
          • Dolby Atmos
          • DTS-HD(M6)
          • Dolby Digital MS12, версия 2.5
          • AC-4
          Конфигурация динамиков
          Средне-высокочастотный динамик 10 Вт x 4; сабвуфер 30 Вт
          Улучшение звука
          • ИИ-звук
          • Четкие диалоги
          • Dolby Atmos
          • Dolby Bass Enhancement
          • Dolby Volume Leveler
          • Ночной режим
          • Эквалайзер с ИИ
          • DTS Play-Fi
          • Персонализация звука Mimi
          • Калибровка помещения

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          4
          Количество разъемов USB
          3
          Беспроводное соединение
          • Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2
          • Bluetooth 5.0
          Возможности HDMI
          • 4K
          • Канал возврата аудиосигнала
          HDMI ARC
          Да, для всех портов
          Функции HDMI 2.1
          • eARC на HDMI 2
          • Поддержка eARC / VRR / ALLM
          • FreeSync Premium
          • Совместимость с G-SYNC
          • VRR на HDMI 1/2
          HDCP 2.3
          Да, для всех HDMI
          Другие подключения
          • Общий интерфейс CI+
          • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Выход для наушников
          • Разъем для спутниковой приставки
          • Разъем для сервисного обслуживания
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения видео
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          • AV1
          Поддерживаемый формат субтитров
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          • .ASS
          • .SSA
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • WMA-PRO (версия 9 и 10)
          • FLAC
          Форматы воспроизведения изображений
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Сферические фотопанорамы
          • HEIF

        • Дизайн

          Цвета ТВ
          Металлическая рамка
          Конструкция подставки
          Серебристая металлическая Т-образная подставка
          Пульт ДУ
          с кожей Muirhead

        • Размеры

          Глубина коробки
          200,0  миллиметра
          Высота коробки
          1170,0  миллиметра
          Ширина коробки
          1950,0  миллиметра
          Вес продукта
          35,8  кг
          Вес изделия с подставкой
          36,5  кг
          Глубина устройства
          78,6  миллиметра
          Глубина с подставкой
          310,0  миллиметра
          Высота устройства
          987,1  миллиметра
          Высота с подставкой
          1011,0  миллиметра
          Ширина устройства
          1722,7  миллиметра
          Ширина с подставкой
          1722,7  миллиметра
          Глубина подставки
          310,0  миллиметра
          Высота подставки до нижнего края ТВ
          70,0  миллиметра
          Ширина подставки
          798,0  миллиметра
          Вес, включая упаковку
          50,0  кг
          Совместимое настенное крепление VESA
          400 x 300 мм

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Батарея типа AAA — 2 шт.
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Шнур питания
          • Краткое руководство пользователя
          • Пульт ДУ
          • Настольная подставка

        • Талон энергоэффективности ЕС

          Класс энергоэффективности для SDR
          G
          Энергопотребление для SDR
          146  кВт*ч на 1000 ч
          Класс энергоэффективности для HDR
          F
          Энергопотребление для HDR
          126  кВт*ч на 1000 ч
          Режим ожидания с поддержкой сети
          < 2,0  Вт
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          нет данных
          Технология панели
          OLED
          Регистрационные номера EPREL
          1240565

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарея типа AAA — 2 шт.
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Шнур питания
        • Краткое руководство пользователя
        • Пульт ДУ
        • Настольная подставка

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            • Телевизоры Philips OLED сертифицированы UL как панели без мерцания и бликов.
            • Объем флэш-памяти: 16 ГБ, фактический объем доступной памяти может различаться в зависимости от предустановленных приложений, установленной ОС и др.
            • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
            • Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
            • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
            • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
            • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
            • Требуется подписка Disney+.Согласно условиям и положениям на сайте https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney и связанные юридические лица. Disney+ доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
            • Google Ассистент доступен на телевизорах Philips на базе ОС Android TV версии Android O (8) или выше. Google Ассистент доступен на некоторых языках и в некоторых странах
            • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
            • Rakuten TV доступен на некоторых языках и в некоторых странах.

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