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Расширенная гарантия 3 года
85126SYS1
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Лампы Philips LongerLife Xenon по умолчанию поставляются с гарантией на 4 года. Просто зарегистрируйте свою покупку на сайте и продлите срок гарантии на 3 года совершенно бесплатно. Наслаждайтесь спокойным вождением следующие 7 лет.
Тип лампы: D2R
85 В, 35 Вт
Количество ламп: 1 шт.
Лампы Philips LongerLife Xenon гарантируют высокий уровень качества и безопасности. Вы автоматически получаете 4 года гарантии с даты приобретения совершенно бесплатно.
Лампы Xenon LongerLife имеют самый долгий срок службы среди всех ламп Philips Xenon. Для максимального спокойствия вы можете получить дополнительные 3 года гарантии совершенно бесплатно. Просто зарегистрируйте покупку на сайте https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty и выполните 3 простых действия: 1. Убедитесь, что приобрели оригинальный продукт Philips, для чего воспользуйтесь наклейкой проверки подлинности на упаковке изделия. 2. После проверки заполните сведения на сайте и приложите документ, подтверждающий покупку. 3. Распечатайте гарантийный талон на 7 лет.
Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.
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