Просто зарегистрируйте изделие на сайте, чтобы получить расширенную гарантию

Лампы Xenon LongerLife имеют самый долгий срок службы среди всех ламп Philips Xenon. Для максимального спокойствия вы можете получить дополнительные 3 года гарантии совершенно бесплатно. Просто зарегистрируйте покупку на сайте https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty и выполните 3 простых действия: 1. Убедитесь, что приобрели оригинальный продукт Philips, для чего воспользуйтесь наклейкой проверки подлинности на упаковке изделия. 2. После проверки заполните сведения на сайте и приложите документ, подтверждающий покупку. 3. Распечатайте гарантийный талон на 7 лет.