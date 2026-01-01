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  • Снимок одного продукта
  • Основная фотография в процессе использования
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
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  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
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Xenon LongerLifeГарантия на лампы Xenon

85126SYS1

Мы заботимся о вашей безопасности — гарантированно

Лампы Philips LongerLife Xenon по умолчанию поставляются с гарантией на 4 года. Просто зарегистрируйте свою покупку на сайте и продлите срок гарантии на 3 года совершенно бесплатно. Наслаждайтесь спокойным вождением следующие 7 лет.

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Продлите гарантию с 4 лет до 7 всего за три простых действия

Мы заботимся о вашей безопасности — гарантированно

  • Тип лампы: D2R

  • 85 В, 35 Вт

  • Количество ламп: 1 шт.

Лампы Xenon LongerLife поставляются с бесплатной гарантией на 4 года.

Лампы Xenon LongerLife поставляются с бесплатной гарантией на 4 года.

Лампы Philips LongerLife Xenon гарантируют высокий уровень качества и безопасности. Вы автоматически получаете 4 года гарантии с даты приобретения совершенно бесплатно.

Просто зарегистрируйте изделие на сайте, чтобы получить расширенную гарантию

Просто зарегистрируйте изделие на сайте, чтобы получить расширенную гарантию

Лампы Xenon LongerLife имеют самый долгий срок службы среди всех ламп Philips Xenon. Для максимального спокойствия вы можете получить дополнительные 3 года гарантии совершенно бесплатно. Просто зарегистрируйте покупку на сайте https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty и выполните 3 простых действия: 1. Убедитесь, что приобрели оригинальный продукт Philips, для чего воспользуйтесь наклейкой проверки подлинности на упаковке изделия. 2. После проверки заполните сведения на сайте и приложите документ, подтверждающий покупку. 3. Распечатайте гарантийный талон на 7 лет.

Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.

Технические характеристики

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