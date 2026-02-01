Просто зареєструйтеся онлайн, щоб подовжити гарантію

Ксенонові лампи Xenon LongerLife мають довший термін служби, ніж будь-які інші ксенонові лампи Philips. Для повного душевного спокою ви можете отримати додаткову 3-річну гарантію безкоштовно. Просто зареєструйтеся на сайті https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty і виконайте 3 простих кроки. 1. По-перше, переконайтеся, що ви придбали справжній продукт Philips за допомогою наклейки з сертифікатом автентичності на упаковці продукту. 2. Після перевірки заповніть свої дані на сайті й надайте підтвердження покупки. 3. Насамкінець роздрукуйте та збережіть гарантійний сертифікат на 7 років.