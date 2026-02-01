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Розширена гарантія 3 роки
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Ми дбаємо про вашу безпеку – гарантовано
Ксенонові лампи Philips LongerLife Xenon одразу мають 4-річну гарантію. Просто зареєструйте покупку онлайн, щоб безкоштовно подовжити гарантію ще на 3 роки. Таким чином, ви можете почуватися безпечно протягом наступних 7 років.
Тип лампи: D2R
85 В, 35 Вт
Кількість ламп: 1 шт.
Ксенонові лампи Philips LongerLife Xenon пропонують високий рівень якості та безпеки. З дати придбання ви автоматично тримаєте 4 роки гарантії безкоштовно.
Ксенонові лампи Xenon LongerLife мають довший термін служби, ніж будь-які інші ксенонові лампи Philips. Для повного душевного спокою ви можете отримати додаткову 3-річну гарантію безкоштовно. Просто зареєструйтеся на сайті https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty і виконайте 3 простих кроки. 1. По-перше, переконайтеся, що ви придбали справжній продукт Philips за допомогою наклейки з сертифікатом автентичності на упаковці продукту. 2. Після перевірки заповніть свої дані на сайті й надайте підтвердження покупки. 3. Насамкінець роздрукуйте та збережіть гарантійний сертифікат на 7 років.
Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.
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