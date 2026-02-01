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Xenon LongerLifeГарантія на ксенонову лампу

85126SYS1

Ми дбаємо про вашу безпеку – гарантовано

Ксенонові лампи Philips LongerLife Xenon одразу мають 4-річну гарантію. Просто зареєструйте покупку онлайн, щоб безкоштовно подовжити гарантію ще на 3 роки. Таким чином, ви можете почуватися безпечно протягом наступних 7 років.

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Подовження гарантії з 4 до 7 років за 3 простих кроки

Ми дбаємо про вашу безпеку – гарантовано

  • Тип лампи: D2R

  • 85 В, 35 Вт

  • Кількість ламп: 1 шт.

Ксенонові лампи LongerLife мають 4-річну гарантію безкоштовно.

Ксенонові лампи LongerLife мають 4-річну гарантію безкоштовно.

Ксенонові лампи Philips LongerLife Xenon пропонують високий рівень якості та безпеки. З дати придбання ви автоматично тримаєте 4 роки гарантії безкоштовно.

Просто зареєструйтеся онлайн, щоб подовжити гарантію

Просто зареєструйтеся онлайн, щоб подовжити гарантію

Ксенонові лампи Xenon LongerLife мають довший термін служби, ніж будь-які інші ксенонові лампи Philips. Для повного душевного спокою ви можете отримати додаткову 3-річну гарантію безкоштовно. Просто зареєструйтеся на сайті https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty і виконайте 3 простих кроки. 1. По-перше, переконайтеся, що ви придбали справжній продукт Philips за допомогою наклейки з сертифікатом автентичності на упаковці продукту. 2. Після перевірки заповніть свої дані на сайті й надайте підтвердження покупки. 3. Насамкінець роздрукуйте та збережіть гарантійний сертифікат на 7 років.

Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

Технічні характеристики

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