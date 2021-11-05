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  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

Больше не доступен

Xenon WhiteVisionКсеноновая лампа для фар головного освещения

85415WHVS1

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
Лампы из серии Philips Xenon WhiteVision обладают насыщенным белым светом в 6000 К, который увеличивает видимость на дороге. Идеальный выбор: ксеноновые лампы головного освещения, цветовая температура которых совпадает с температурой светодиодных ламп.
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Эффект яркого белого светодиодного света

Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

  • Тип лампы: D1S

  • В упаковке: 1 шт.

  • 85 В, 35 Вт

Разрешено использовать на дорогах общей сети, насыщенный белый свет

Лампы Xenon WhiteVision прошли сертификацию по стандарту ECE, и их яркий белый свет разрешен для использования на дорогах. Благодаря свету, похожему на свет светодиодных ламп, они обеспечивают превосходную видимость на дороге, не ослепляя встречных участников дорожного движения.

Высокая контрастность для улучшения видимости и более безопасного вождения

Непревзойденный белый свет с цветовой температурой 5000 К создает безупречные условия видимости дорожных знаков и разметки на дороге. Белый свет способствует концентрации внимания и помогает сосредоточиться на дороге в ночное время суток. Автомобильные решения для вашего комфорта и безопасности.

Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к внешним воздействиям

Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает неисправности на раннем сроке использования. Лампы Philips из кварцевого стекла, устойчивого к УФ-излучению, выдерживают более высокое давление внутри колбы и обеспечивают более яркий свет и долгий срок службы.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюсы

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Минусы

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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