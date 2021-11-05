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Більше не доступний

Xenon WhiteVisionКсенонова лампа для передніх фар

85415WHVS1

4.3
| (31) Відгуки
Безпека ще не була настільки привабливою
Ксенонові лампи Philips Xenon WhiteVision випромінюють насичене біле світло 6000 Кельвін та покращують видимість автомобіля на дорозі. Ідеальний вибір для ксенонових передніх фар, колірна температура яких відповідає температурі світлодіодних ламп.
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Винятковий ефект білого світлодіодного світла

Безпека ще не була настільки привабливою

  • Тип лампи: D1S

  • В упаковці: 1 шт.

  • 85 В, 35 Вт

Цілком дозволене для використання на дорозі, насичене біле світло

Лампи Xenon WhiteVision сертифіковано за стандартом ЕСЕ і вони подають інтенсивне біле світло, яким дозволено користуватися на дорозі. Світло ламп схоже на світлодіодне, воно забезпечує максимально високу видимість та не засліплює водіїв у зустрічному потоці автомобілів.

Краща контрастність для більшої видимості та безпечнішої їзди

Максимально біле світло передніх фар із колірною температурою 5000 K краще відбивається від дорожньої розмітки та знаків. Біліше світло допомагає краще сконцентруватися та стежити за дорогою вночі, тож Ви зможете насолоджуватися комфортнішою та безпечнішою їздою.

Автомобільні лампи Philips надзвичайно міцні

Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик появи передчасних несправностей. Автомобільні лампи Philips з кварцового скла з захистом від УФ променів витримують вищий внутрішній тиск, тому світло буде потужнішим, а термін експлуатації – довшим.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

31

Відгуки

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюси

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Мінуси

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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