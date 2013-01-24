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    Xenon WhiteVision

    Ксенонова лампа для передніх фар

    85415WHVS1
    • Безпека ще не була настільки привабливою Безпека ще не була настільки привабливою Безпека ще не була настільки привабливою
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      Xenon WhiteVision Ксенонова лампа для передніх фар

      85415WHVS1

      Безпека ще не була настільки привабливою

      Ксенонові лампи Philips Xenon WhiteVision випромінюють насичене біле світло 6000 Кельвін та покращують видимість автомобіля на дорозі. Ідеальний вибір для ксенонових передніх фар, колірна температура яких відповідає температурі світлодіодних ламп. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Xenon WhiteVision Ксенонова лампа для передніх фар

      Безпека ще не була настільки привабливою

      Ксенонові лампи Philips Xenon WhiteVision випромінюють насичене біле світло 6000 Кельвін та покращують видимість автомобіля на дорозі. Ідеальний вибір для ксенонових передніх фар, колірна температура яких відповідає температурі світлодіодних ламп. Переглянути усі переваги

      Безпека ще не була настільки привабливою

      Ксенонові лампи Philips Xenon WhiteVision випромінюють насичене біле світло 6000 Кельвін та покращують видимість автомобіля на дорозі. Ідеальний вибір для ксенонових передніх фар, колірна температура яких відповідає температурі світлодіодних ламп. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Xenon WhiteVision Ксенонова лампа для передніх фар

      Безпека ще не була настільки привабливою

      Ксенонові лампи Philips Xenon WhiteVision випромінюють насичене біле світло 6000 Кельвін та покращують видимість автомобіля на дорозі. Ідеальний вибір для ксенонових передніх фар, колірна температура яких відповідає температурі світлодіодних ламп. Переглянути усі переваги

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        Xenon WhiteVision

        Xenon WhiteVision

        Ксенонова лампа для передніх фар

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Безпека ще не була настільки привабливою

        Винятковий ефект білого світлодіодного світла

        • Тип лампи: D1S
        • В упаковці: 1 шт.
        • 85 В, 35 Вт
        Яскравий чистий пучок білого світла, що розсіює темряву

        Яскравий чистий пучок білого світла, що розсіює темряву

        Завдяки колірній температурі 6000 Кельвін лампи Philips Xenon WhiteVision освітлюють дорогу попереду яскравим чистим білим світлом, яке розсіює темряву. Запатентована технологія покриття Philips дозволяє також лампам Xenon WhiteVision створювати ефект яскравого блакитного світла скраю дороги, щоб ближнє світло фар добре відбивалося від дорожніх знаків і перешкод.

        Цілком дозволене для використання на дорозі, насичене біле світло

        Лампи Xenon WhiteVision сертифіковано за стандартом ЕСЕ і вони подають інтенсивне біле світло, яким дозволено користуватися на дорозі. Світло ламп схоже на світлодіодне, воно забезпечує максимально високу видимість та не засліплює водіїв у зустрічному потоці автомобілів.

        Краща контрастність для більшої видимості та безпечнішої їзди

        Максимально біле світло передніх фар із колірною температурою 5000 K краще відбивається від дорожньої розмітки та знаків. Біліше світло допомагає краще сконцентруватися та стежити за дорогою вночі, тож Ви зможете насолоджуватися комфортнішою та безпечнішою їздою.

        Автомобільні лампи Philips надзвичайно міцні

        Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик появи передчасних несправностей. Автомобільні лампи Philips з кварцового скла з захистом від УФ променів витримують вищий внутрішній тиск, тому світло буде потужнішим, а термін експлуатації – довшим.

        Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

        Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

        Винятковий ефект білого світла, що відповідає світлодіодному освітленню Вашого автомобіля

        Лампи Philips Xenon WhiteVision – ідеальний вибір для водіїв, які надають перевагу яскравому білому світлу передніх фар, подібному до світлодіодного. Лампи Xenon WhiteVision мають ту ж колірну температуру, що й світлодіодні лампи, тому є винятковим оновленням для ксенонових передніх фар. Завдяки запатентованій технології покриття Philips, лампи Xenon WhiteVision забезпечують справді біле світло, яке ідеально відповідає світлодіодному.

        Доступні найбільш популярні типи ксенонових ламп: D1S, D2S, D2R

        Щоб дізнатися, які автомобільні лампи Xenon WhiteVision підходять для Вашого автомобіля, відвідайте сайт www.philips.com/automotive

        Технічні характеристики

        • Дані упаковки

          EAN3
          8727900375046
          EAN1
          8727900375039
          Тип упаковки
          S1

        • Електричні характеристики

          Напруга
          85  В
          Потужність (Вт)
          35  Вт

        • Термін експлуатації

          Термін експлуатації
          До 2500 год.

        • Характеристики світла

          Колірна температура
          5000  К
          Люмен
          3200 ±450  лм

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          85415WHVS1
          Код замовлення
          37503933

        • Інформація про упаковку

          Вага брутто однієї одиниці
          0,305  кг
          Висота
          14  см
          Довжина
          14,6  см
          Ширина
          13,1  см

        • Опис виробу

          Тип
          D1S
          Застосування
          • Фари дальнього світла
          • Фари ближнього світла
          Позначення
          D1S WhiteVision
          Відповідність стандартам ЕСЕ
          Так
          Лінійка
          Xenon WhiteVision
          Технологія
          Xenon
          Цоколь
          PK32d-2

        • Інформація про упаковку

          Кількість в упаковці
          1
          Мінімальна партія (для спеціалістів)
          2
          Вага брутто однієї одиниці
          152,5  г
          Висота
          14  см
          Довжина
          12,5  см
          Вага нетто однієї одиниці
          73,2  г
          Ширина
          6,8  см

        • Маркетингові особливості

          Очікувані переваги
          Стиль
          Особливість виробу
          Винятковий ефект білого світлодіодного світла

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