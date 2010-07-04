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    Rechargeables

    Батарея

    9VB1A17/10
    Общая оценка / 5
    • Ваше устройство будет работать дольше Ваше устройство будет работать дольше Ваше устройство будет работать дольше
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      Rechargeables Батарея

      9VB1A17/10
      Общая оценка / 5

      Ваше устройство будет работать дольше

      Будьте постоянно уверены в готовности ваших устройств с аккумуляторами MultiLife 170 мА/ч на 9 В. Аккумуляторы можно перезаряжать хоть тысячу раз и они при этом сохранят ту же мощность, что и при первом использовании. Узнать обо всех преимуществах

      Rechargeables Батарея

      Ваше устройство будет работать дольше

      Будьте постоянно уверены в готовности ваших устройств с аккумуляторами MultiLife 170 мА/ч на 9 В. Аккумуляторы можно перезаряжать хоть тысячу раз и они при этом сохранят ту же мощность, что и при первом использовании. Узнать обо всех преимуществах

      Ваше устройство будет работать дольше

      Будьте постоянно уверены в готовности ваших устройств с аккумуляторами MultiLife 170 мА/ч на 9 В. Аккумуляторы можно перезаряжать хоть тысячу раз и они при этом сохранят ту же мощность, что и при первом использовании. Узнать обо всех преимуществах

      Rechargeables Батарея

      Ваше устройство будет работать дольше

      Будьте постоянно уверены в готовности ваших устройств с аккумуляторами MultiLife 170 мА/ч на 9 В. Аккумуляторы можно перезаряжать хоть тысячу раз и они при этом сохранят ту же мощность, что и при первом использовании. Узнать обо всех преимуществах

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      Rechargeables

      Батарея

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      Ваше устройство будет работать дольше

      • 9 В, 170 мАч
      • Никель-металл-гидридный

      NiMH-технология для многоразовой подзарядки

      Особая технология производства никель-металл-гидридных аккумуляторов позволяет выполнять многоразовую подзарядку и почти совсем устраняет необходимость замены аккумуляторов.

      Аккумулятор для электронных игрушек и аудиопроигрывателей

      170 мА/ч обеспечивают более долгую работу электронных игрушек и аудиопроигрывателей.

      Наслаждайтесь постоянной готовностью аккумуляторов к работе

      Никель-металл-гидридный аккумулятор можно перезаряжать до 1000 раз, не разряжая его. Благодаря этому использование аккумуляторов стало еще удобнее и эффективнее.

      Экономит деньги, поскольку может заряжаться 1000 раз

      Экономит деньги, поскольку это длится столько, сколько служат 1000 батарей.

      Экопаспорт: обзор экологических характеристик наших продуктов

      Philips заботится об окружающей среде и обществе и придерживается строгих экологических стандартов при разработке продуктов.

      Просмотреть полный экопаспорт

      • Питание

        Емкость аккумулятора
        170 мА/ч
        Тип элемента питания
        Никель-метал-гидридный 9 В
        Напряжение батареи
        8,4  В

      • Экохарактеристики

        Химический состав
        Никель-металл-гидридный
        Тяжелые металлы
        • Не содержит кадмия
        • Не содержит ртути
        Упаковочный материал
        • Картон
        • ПЭТ
        Тип упаковки
        Упаковка-блистер

      • Габариты изделия

        ширина
        2,65  см
        высота
        4,85  см
        Глубина
        1,75  см
        Вес
        0,03  кг

      • Размеры упаковки

        высота
        12  см
        ширина
        8,3  см
        Глубина
        1,9  см
        Вес нетто
        0,03  кг
        Вес брутто
        0,037  кг
        Вес упаковки
        0,007  кг
        EAN
        87 10895 96298 8
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Внешняя упаковка

        Длина
        14  см
        ширина
        12  см
        высота
        9,2  см
        Вес нетто
        0,36  кг
        Вес брутто
        0,493  кг
        Вес упаковки
        0,133  кг
        EAN
        87 10895 96299 5
        Количество потребительских упаковок
        12

      • Размеры

        Количество в упаковке
        12
        Габариты упаковки ШxГxВ
        125 x 125 x 95 мм
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        94 x 130 x 25 мм
        Вес продукта
        0,058  кг

      Eco passport

      Свидетельством успеха Philips EcoVision является то, что компания включена в индекс устойчивости Доу-Джонса. Мы поддерживаем различные глобальные инициативы, такие как Глобальный договор ООН, который содержит 10 универсальных принципов в сфере прав человека и окружающей среды. Создавая экологичный дизайн, мы руководствуемся Программой повышения экологичности, чтобы показать, как использование продукта влияет на окружающую среду. Узнайте больше о Программе повышения экологичности. Узнайте подробнее о наших экостандартах

      • Упаковка
        Оптимизация упаковки также является пунктом Программы повышения экологичности Philips. Упаковка — первое, что видят покупатели, однако она не играет такой роли для экологии, как энергопотребление и используемые для производства материалы.

        • Картон: 0,00  г
        • Пластик: 1,00  г
        • Процентное содержание переработанного сырья: 0  %

      • Утилизация
        Мы разрабатываем такую упаковку, которую можно с легкостью утилизировать и переработать. Там, где это возможно, компания Philips использует вторично переработанный пластик и другие материалы. Мы также выступаем за применение материалов, пригодных для повторного использования.

        • Переработанные железосодержащие металлы: 0  %
        • Переработанные железонесодержащие металлы: 0  %
        • Переработанный пластик: 0  %

      • Вес
        Уменьшение массы изделия. Эта задача также является частью Программы повышения экологичности Philips. Мы работаем над ней в рамках инициативы EcoDesign. Меньшая масса означает, что на производство изделия было затрачено меньше материалов и природных ресурсов. Это также упрощает транспортировку и утилизацию.

        • Вес продукта: 0,00  г
        • Вес аксессуаров: 0,00  г

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