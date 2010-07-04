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    Rechargeables

    Батарея

    9VB1A17/10
    Загальна оцінка / 5
    • Насолоджуйтеся роботою пристрою довше Насолоджуйтеся роботою пристрою довше Насолоджуйтеся роботою пристрою довше
      -{discount-value}

      Rechargeables Батарея

      9VB1A17/10
      Загальна оцінка / 5

      Насолоджуйтеся роботою пристрою довше

      Слідкуйте, щоб пристрої завжди були готові до роботи за допомогою акумулятора MultiLife 170 мАгод. 9 В. Його можна заряджати тисячу разів, і він буде таким же потужним, як перший раз. Переглянути усі переваги

      Rechargeables Батарея

      Насолоджуйтеся роботою пристрою довше

      Слідкуйте, щоб пристрої завжди були готові до роботи за допомогою акумулятора MultiLife 170 мАгод. 9 В. Його можна заряджати тисячу разів, і він буде таким же потужним, як перший раз. Переглянути усі переваги

      Насолоджуйтеся роботою пристрою довше

      Слідкуйте, щоб пристрої завжди були готові до роботи за допомогою акумулятора MultiLife 170 мАгод. 9 В. Його можна заряджати тисячу разів, і він буде таким же потужним, як перший раз. Переглянути усі переваги

      Rechargeables Батарея

      Насолоджуйтеся роботою пристрою довше

      Слідкуйте, щоб пристрої завжди були готові до роботи за допомогою акумулятора MultiLife 170 мАгод. 9 В. Його можна заряджати тисячу разів, і він буде таким же потужним, як перший раз. Переглянути усі переваги

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        Rechargeables

        Rechargeables

        Батарея

        - {discount-value}

        Усього:

        Насолоджуйтеся роботою пристрою довше

        • 9 В, 170 мАгод.
        • Нікель-металгідридна

        Нікель-металгідридна технологія для багаторазового заряджання

        Завдяки нікель-металгідридній технології виріб можна заряджати багато разів і практично не потрібно заміняти акумулятори.

        Батарея для електронних іграшок та аудіопрогравачів

        Ємність 170 мАгод. забезпечує довшу роботу електронних іграшок та аудіопрогравачів.

        Насолоджуйтеся повною ємністю раз за разом

        Нікель-металгідридну батарею можна повністю перезаряджати до 1000 разів без попереднього розряджання. Це забезпечує легше та краще використання акумуляторних батарей.

        Заощаджує гроші завдяки можливості перезаряджання до 1000 разів

        Заощаджує гроші, оскільки служить довго, як 1000 батарей.

        Технічні характеристики

        • Потужність

          Ємність батареї
          170 мАгод.
          Тип батареї
          Нікель-металгідридна 9 В
          Напруга батареї
          8,4  В

        • Екологічні специфікації

          Хімічний склад
          Нікель-металгідридна
          Важкі метали
          • Без кадмію
          • Без ртуті
          Пакувальний матеріал
          • Картон
          • ПЕТ
          Тип упаковки
          Блістер-упаковка "розкладачка"

        • Розміри виробу

          Ширина
          2,65  см
          Висота
          4,85  см
          Глибина
          1,75  см
          Вага
          0,03  кг

        • Розміри упаковки

          Висота
          12  см
          Ширина
          8,3  см
          Глибина
          1,9  см
          Вага нетто
          0,03  кг
          Вага брутто
          0,037  кг
          Вага тари
          0,007  кг
          Код EAN
          87 10895 96298 8
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Блістер-упаковка
          Тип розміщення на полиці
          Обидва

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          14  см
          Ширина
          12  см
          Висота
          9,2  см
          Вага нетто
          0,36  кг
          Вага брутто
          0,493  кг
          Вага тари
          0,133  кг
          Код EAN
          87 10895 96299 5
          Кількість споживчих комплектів
          12

        • Розміри

          Кількість картонних коробок
          12
          Розміри зовнішньої коробки ШxГxВ
          125 x 125 x 95 мм
          Розміри виробу (ШxГxВ)
          94 x 130 x 25 мм
          Вага виробу
          0,058  кг

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Екопаспорт – наш огляд характеристик виробів, які впливають на довкілля

        Philips піклується про навколишнє середовище та суспільство в цілому і рішуче підтримує екологічний дизайн виробів.

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