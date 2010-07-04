Насолоджуйтеся роботою пристрою довше

Слідкуйте, щоб пристрої завжди були готові до роботи за допомогою акумулятора MultiLife 170 мАгод. 9 В. Його можна заряджати тисячу разів, і він буде таким же потужним, як перший раз. Переглянути усі переваги