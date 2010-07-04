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Насолоджуйтеся роботою пристрою довше
Слідкуйте, щоб пристрої завжди були готові до роботи за допомогою акумулятора MultiLife 170 мАгод. 9 В. Його можна заряджати тисячу разів, і він буде таким же потужним, як перший раз. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся роботою пристрою довше
Слідкуйте, щоб пристрої завжди були готові до роботи за допомогою акумулятора MultiLife 170 мАгод. 9 В. Його можна заряджати тисячу разів, і він буде таким же потужним, як перший раз. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся роботою пристрою довше
Слідкуйте, щоб пристрої завжди були готові до роботи за допомогою акумулятора MultiLife 170 мАгод. 9 В. Його можна заряджати тисячу разів, і він буде таким же потужним, як перший раз. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся роботою пристрою довше
Слідкуйте, щоб пристрої завжди були готові до роботи за допомогою акумулятора MultiLife 170 мАгод. 9 В. Його можна заряджати тисячу разів, і він буде таким же потужним, як перший раз. Переглянути усі переваги
Батарея
Усього:
Завдяки нікель-металгідридній технології виріб можна заряджати багато разів і практично не потрібно заміняти акумулятори.
Ємність 170 мАгод. забезпечує довшу роботу електронних іграшок та аудіопрогравачів.
Нікель-металгідридну батарею можна повністю перезаряджати до 1000 разів без попереднього розряджання. Це забезпечує легше та краще використання акумуляторних батарей.
Заощаджує гроші, оскільки служить довго, як 1000 батарей.
Потужність
Екологічні специфікації
Розміри виробу
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Розміри
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