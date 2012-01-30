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    док-станция с АС

    AD200/12
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      док-станция с АС

      AD200/12
      Общая оценка / 5

      Слушайте музыку, сохраненную на iPod/iPhone

      Поразительная док-станция с АС смотрится эффектно на столе или на любой поверхности, обеспечивая кристальную чистоту звука, заполняющего комнату. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      док-станция с АС

      Слушайте музыку, сохраненную на iPod/iPhone

      Поразительная док-станция с АС смотрится эффектно на столе или на любой поверхности, обеспечивая кристальную чистоту звука, заполняющего комнату. Узнать обо всех преимуществах

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        док-станция с АС

        док-станция с АС

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        Слушайте музыку, сохраненную на iPod/iPhone

        • для iPod/iPhone
        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

        Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

        Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

        Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

        Подключение через линейный вход портативного MP3-плеера

        Подключение через линейный вход портативного MP3-плеера

        Неодимовые динамики для сбалансированного звучания

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

        • Звук

          Выходная мощность
          4 Вт (RMS)
          Регулировка громкости
          вверх/вниз
          Звуковая система
          стерео

        • Громкоговорители

          Динамики
          Система с неодимовым магнитом
          Улучшения АС
          Акустические системы Bass Reflex

        • Подключения

          Функция MP3 Link
          Линейный стереовход 3,5 мм

        • Комфорт

          Зарядное устройство
          • iPhone
          • iPod

        • Питание

          Источник питания
          100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          110—220 В

        • Размеры

          Вес брутто
          0,56  кг
          Количество в упаковке
          4
          Глубина упаковки
          11,1  миллиметра
          Глубина продукта
          94  миллиметра
          Высота упаковки
          8,5  миллиметра
          Ширина упаковки
          28,5  миллиметра
          Вес коробки
          2.52  кг
          Ширина продукта
          185  миллиметра
          Высота продукта
          64  миллиметра
          Вес продукта
          0,43  кг

        • Совместимость с iPod

          Совместимые продукты
          • iPod
          • iPod classic
          • iPod mini
          • iPod nano
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod nano 4-го поколения
          • iPod nano 5-го поколения
          • iPod nano 6-го поколения
          • iPod touch
          • iPod touch 2-го поколения
          • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб
          • iPod с цветным дисплеем
          • iPod 5-го поколения

        • Совместимость с iPhone

          Совместимые продукты
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4

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            • Чтобы использовать функцию громкой связи, необходим iPhone

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