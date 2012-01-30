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Слушайте музыку, сохраненную на iPod/iPhone
Поразительная док-станция с АС смотрится эффектно на столе или на любой поверхности, обеспечивая кристальную чистоту звука, заполняющего комнату. Узнать обо всех преимуществах
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Слушайте музыку, сохраненную на iPod/iPhone
Поразительная док-станция с АС смотрится эффектно на столе или на любой поверхности, обеспечивая кристальную чистоту звука, заполняющего комнату. Узнать обо всех преимуществах
док-станция с АС
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Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.
Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
Совместимость с iPod
Совместимость с iPhone
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