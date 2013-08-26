Слушайте музыку, сохраненную на iPhone 5

Акустическая док-станция AD315 смотрится эффектно на столе или на любой поверхности, заполняя комнату кристальную чистым звуком. Совместима с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning. Работает как от электросети, так и от аккумулятора. Узнать обо всех преимуществах