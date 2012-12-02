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акустическая док-станция

AD440/12
Общая оценка / 5
  • Слушайте музыку, сохраненную на iPod/iPhone Слушайте музыку, сохраненную на iPod/iPhone Слушайте музыку, сохраненную на iPod/iPhone
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    акустическая док-станция

    AD440/12
    Общая оценка / 5

    Слушайте музыку, сохраненную на iPod/iPhone

    Эта док-станция оснащена встроенными акустическими системами Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Продуманная конструкция док-станции позволяет заряжать iPod и iPhone, не снимая защитный чехол. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция

    Слушайте музыку, сохраненную на iPod/iPhone

    Эта док-станция оснащена встроенными акустическими системами Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Продуманная конструкция док-станции позволяет заряжать iPod и iPhone, не снимая защитный чехол. Узнать обо всех преимуществах

    Слушайте музыку, сохраненную на iPod/iPhone

    Эта док-станция оснащена встроенными акустическими системами Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Продуманная конструкция док-станции позволяет заряжать iPod и iPhone, не снимая защитный чехол. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция

    Слушайте музыку, сохраненную на iPod/iPhone

    Эта док-станция оснащена встроенными акустическими системами Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Продуманная конструкция док-станции позволяет заряжать iPod и iPhone, не снимая защитный чехол. Узнать обо всех преимуществах

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      акустическая док-станция

      акустическая док-станция

      Итого:

      Слушайте музыку, сохраненную на iPod/iPhone

      • для iPod/iPhone
      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

      MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

      MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

      Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

      Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

      Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

      Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

      Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

      Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

      Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

      Работа от электросети или батарей для удобства размещения

      Работа от электросети или батарей для удобства размещения

      Удобное и гибкое решение — радиоприемник Philips может работать и от батарей, и от электросети. Если в зоне доступности нет электророзетки или если вы не хотите лишний раз загромождать пространство проводами, просто используйте батареи. А когда необходимо длительное и стабильное питание, подключите устройство к розетке. Ощутите подлинную свободу движения.

      • Совместимость с iPod

        Совместим с
        • iPod classic
        • iPod mini
        • iPod nano 1-го поколения
        • iPod nano 2-го поколения
        • iPod nano 3-го поколения
        • iPod nano 4-го поколения
        • iPod nano 5-го поколения
        • iPod nano 6-го поколения
        • iPod touch
        • iPod touch 2-го поколения
        • iPod touch 3-го поколения
        • iPod touch 4-го поколения

      • Совместимость с iPhone

        Совместим с
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S

      • Звук

        Звуковая система
        стерео
        Регулировка громкости
        вверх/вниз
        Выходная мощность
        8 Вт RMS

      • Подключения

        Функция MP3 Link
        Линейный стереовход 3,5 мм

      • Питание

        Источник питания
        100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
        Тип элемента питания
        Тип AA / щелочная LR6
        Количество батарей
        4

      • Аксессуары

        Адаптер переменного/постоянного тока
        Да

      • Комфорт

        Зарядное устройство
        • iPod
        • iPhone

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        264 x 74 x 94  миллиметра
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        354 x 108 x 127 мм
        Вес продукта
        0,9  кг
        Вес, включая упаковку
        1,4  кг

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