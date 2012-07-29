Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
Подарите музыке свободу от проводов благодаря Bluetooth
Все любимые мелодии с вашего iPod и iPhone. Благодаря технологии Bass Reflex эта акустическая док-станция Philips гарантирует мощные басы. Передавайте музыку без проводов через Bluetooth или подключите к устройству свой iPod или iPhone. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подарите музыке свободу от проводов благодаря Bluetooth
Все любимые мелодии с вашего iPod и iPhone. Благодаря технологии Bass Reflex эта акустическая док-станция Philips гарантирует мощные басы. Передавайте музыку без проводов через Bluetooth или подключите к устройству свой iPod или iPhone. Узнать обо всех преимуществах
акустическая док-станция с Bluetooth®
Итого:
recurring payment
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.
Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.
Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.
Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. С ее помощью можно подключаться к устройствам Bluetooth в беспроводном режиме и воспроизводить музыку с устройств iPod или iPhone на аудиосистеме Philips с максимальным удобством в любое время.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Питание
Аксессуары
Размеры
Совместимость с iPod
Совместимость с iPhone
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.