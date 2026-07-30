Встроенный фонарик для освещения в ночное время

Не оставайтесь в темноте. Благодаря встроенному фонарику устройство позволяет заниматься своими делами еще долго после заката солнца при достаточном освещении. Устройство также незаменимо в случае сбоев электропитания. Функция выработки кинетической энергии автоматически заряжает устройство, и вы не будете волноваться о том, что аккумулятор может разрядиться.