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Больше не доступен
AE1120/00
FM/MW, аналоговая настройка
Порт Micro USB для зарядки
Фонарик
Автономное питание/питание от батареи
Используйте собственную энергию с помощью инновационного источника питания с функцией выработки кинетической энергии — экологически безопасная альтернатива устройствам с питанием от батарей. Обеспечивает питание для радио, фонарика или для удобной зарядки телефона или другого устройства.
Не оставайтесь в темноте. Благодаря встроенному фонарику устройство позволяет заниматься своими делами еще долго после заката солнца при достаточном освещении. Устройство также незаменимо в случае сбоев электропитания. Функция выработки кинетической энергии автоматически заряжает устройство, и вы не будете волноваться о том, что аккумулятор может разрядиться.
Быть в безопасности часто подразумевает возможность быть обнаруженным. Встроенная сирена устройства привлекает внимание, помогая при необходимости позвать на помощь. Сирена, получаемая с помощью выработки кинетической энергии с целью избежать проблем в результате неожиданной разрядки аккумулятора, является дополнительной функцией, обеспечивает спокойствие и ставит личную безопасность на первое место.
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