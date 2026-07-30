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Все серии

  • Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе
  • Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе
  • Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе
  • Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе
  • Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе
  • Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе
  • Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе
  • Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе
  • Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе
  • Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе
  • Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе
  • Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе

Больше не доступен

Портативный радиоприемник

AE1120/00

Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе
Портативный радиоприемник Philips AE1120/00 создан для использования вне дома. Он оснащен кинетическим зарядным устройством, поэтому элементы питания не требуются. Радио оснащено встроенной сиреной для привлечения внимания и зарядным устройством USB для зарядки и подключения.
Посмотреть все преимущества

— портативный радиоприемник

Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе

  • FM/MW, аналоговая настройка

  • Порт Micro USB для зарядки

  • Фонарик

  • Автономное питание/питание от батареи

Выработка кинетической энергии для зарядки без лишних усилий

Выработка кинетической энергии для зарядки без лишних усилий

Используйте собственную энергию с помощью инновационного источника питания с функцией выработки кинетической энергии — экологически безопасная альтернатива устройствам с питанием от батарей. Обеспечивает питание для радио, фонарика или для удобной зарядки телефона или другого устройства.

Встроенный фонарик для освещения в ночное время

Встроенный фонарик для освещения в ночное время

Не оставайтесь в темноте. Благодаря встроенному фонарику устройство позволяет заниматься своими делами еще долго после заката солнца при достаточном освещении. Устройство также незаменимо в случае сбоев электропитания. Функция выработки кинетической энергии автоматически заряжает устройство, и вы не будете волноваться о том, что аккумулятор может разрядиться.

Встроенная сирена обеспечивает безопасность

Встроенная сирена обеспечивает безопасность

Быть в безопасности часто подразумевает возможность быть обнаруженным. Встроенная сирена устройства привлекает внимание, помогая при необходимости позвать на помощь. Сирена, получаемая с помощью выработки кинетической энергии с целью избежать проблем в результате неожиданной разрядки аккумулятора, является дополнительной функцией, обеспечивает спокойствие и ставит личную безопасность на первое место.

Технические характеристики

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