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    Портативный радиоприемник

    AE1120/00
    Общая оценка / 5
    • Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе
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      Портативный радиоприемник

      AE1120/00
      Общая оценка / 5

      Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе

      Портативный радиоприемник Philips AE1120/00 создан для использования вне дома. Он оснащен кинетическим зарядным устройством, поэтому элементы питания не требуются. Радио оснащено встроенной сиреной для привлечения внимания и зарядным устройством USB для зарядки и подключения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный радиоприемник

      Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе

      Портативный радиоприемник Philips AE1120/00 создан для использования вне дома. Он оснащен кинетическим зарядным устройством, поэтому элементы питания не требуются. Радио оснащено встроенной сиреной для привлечения внимания и зарядным устройством USB для зарядки и подключения. Узнать обо всех преимуществах

      Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе

      Портативный радиоприемник Philips AE1120/00 создан для использования вне дома. Он оснащен кинетическим зарядным устройством, поэтому элементы питания не требуются. Радио оснащено встроенной сиреной для привлечения внимания и зарядным устройством USB для зарядки и подключения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный радиоприемник

      Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе

      Портативный радиоприемник Philips AE1120/00 создан для использования вне дома. Он оснащен кинетическим зарядным устройством, поэтому элементы питания не требуются. Радио оснащено встроенной сиреной для привлечения внимания и зарядным устройством USB для зарядки и подключения. Узнать обо всех преимуществах

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        Портативный радиоприемник

        Портативный радиоприемник

        Итого:

        Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе

        — портативный радиоприемник

        • FM/MW, аналоговая настройка
        • Порт Micro USB для зарядки
        • Фонарик
        • Автономное питание/питание от батареи
        Выработка кинетической энергии для зарядки без лишних усилий

        Выработка кинетической энергии для зарядки без лишних усилий

        Используйте собственную энергию с помощью инновационного источника питания с функцией выработки кинетической энергии — экологически безопасная альтернатива устройствам с питанием от батарей. Обеспечивает питание для радио, фонарика или для удобной зарядки телефона или другого устройства.

        Встроенный фонарик для освещения в ночное время

        Встроенный фонарик для освещения в ночное время

        Не оставайтесь в темноте. Благодаря встроенному фонарику устройство позволяет заниматься своими делами еще долго после заката солнца при достаточном освещении. Устройство также незаменимо в случае сбоев электропитания. Функция выработки кинетической энергии автоматически заряжает устройство, и вы не будете волноваться о том, что аккумулятор может разрядиться.

        Встроенная сирена обеспечивает безопасность

        Встроенная сирена обеспечивает безопасность

        Быть в безопасности часто подразумевает возможность быть обнаруженным. Встроенная сирена устройства привлекает внимание, помогая при необходимости позвать на помощь. Сирена, получаемая с помощью выработки кинетической энергии с целью избежать проблем в результате неожиданной разрядки аккумулятора, является дополнительной функцией, обеспечивает спокойствие и ставит личную безопасность на первое место.

        Встроенный динамик позволяет слушать музыку без наушников в хорошем качестве

        Встроенный динамик позволяет слушать музыку без наушников в хорошем качестве

        АС обеспечивает хорошее качество звука и расширяет возможности прослушивания.

        Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

        Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

        Стереотюнер FM/СВ (AM)

        Встроенный кабель micro-USB для зарядки USB-устройств

        Полностью отключить кабель иногда непросто, но теперь в этом и нет необходимости. Поиск зарядного устройства для мобильного телефона или другого устройства вне помещения может быть проблематичным. Поэтому данное устройство оборудовано удобным встроенным кабелем micro-USB, обеспечивающим достаточное питание для прослушивания музыки и просмотра фильмов или просто для вашего спокойствия. Устройство также может использоваться как запасной вариант на случай сбоя электропитания. Источник питания с функцией выработки кинетической энергии позволяет продолжать работу и всегда оставаться на связи.

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          • FM
          • СВ
          Антенна
          Стержень

        • Звук

          Регулировка громкости
          поворотная (аналоговая)
          Выходная мощность
          300 мВт (среднеквадр.)

        • Громкоговорители

          Количество встроенных АС
          1

        • Подключения

          Micro USB
          для зарядки с помощью пост. тока
          Кабель с разъемом micro-USB
          для зарядки мобильных телефонов

        • Функции управления

          Кинетическая энергия
          Да
          Фонарик
          Да
          Сирена
          Да

        • Питание

          Напряжение батареи
          1,5  В
          Количество батарей
          3
          Тип элемента питания
          Тип AAA
          Входное напряжение пост. тока
          5  В

        • Аксессуары

          Гарантия
          Гарантийный сертификат
          Прочее
          • Краткое руководство
          • руководство пользователя

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          120 x 47 x 76 мм
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          130 x 59 x 84 мм
          Вес продукта
          0,26  кг
          Вес, включая упаковку
          0,32  кг

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