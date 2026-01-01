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Більше не доступний
AE1120/00
Використовуйте власну енергію за допомогою інноваційного джерела живлення на основі кінетичної енергії пристрою – екологічно безпечна альтернатива пристроям із живленням від батарей. Забезпечує живлення для радіо, ліхтарика або заряджання телефону чи іншого пристрою.
Не залишайтеся у темноті. Завдяки вмонтованому ліхтарику пристрій дозволяє займатися своїми справами ще довго після заходу сонця. Цим пристроєм можна скористатися за слабкого освітлення та в разі збою в електропостачанні. Динамо-генератор автоматично заряджає пристрій, і Ви не будете хвилюватися про те, що він може розрядитися.
Бути в безпеці часто означає можливість визначити місцеперебування. Вбудована сирена пристрою привертає увагу, а це означає, що допомога недалеко. Сирена, яка працює на основі кінетичної енергії для запобігання виникненню неочікуваних проблем із батареями, є додатковою функцією, що гарантує цілковитий спокій і робить безпеку пріоритетною.
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