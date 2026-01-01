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AE1120 Portable Radio

AE1120/00

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Динамо-генератор для заряджання без зусиль

Динамо-генератор для заряджання без зусиль

Використовуйте власну енергію за допомогою інноваційного джерела живлення на основі кінетичної енергії пристрою – екологічно безпечна альтернатива пристроям із живленням від батарей. Забезпечує живлення для радіо, ліхтарика або заряджання телефону чи іншого пристрою.

Вмонтований ліхтарик для підсвічування вночі

Вмонтований ліхтарик для підсвічування вночі

Не залишайтеся у темноті. Завдяки вмонтованому ліхтарику пристрій дозволяє займатися своїми справами ще довго після заходу сонця. Цим пристроєм можна скористатися за слабкого освітлення та в разі збою в електропостачанні. Динамо-генератор автоматично заряджає пристрій, і Ви не будете хвилюватися про те, що він може розрядитися.

Вбудована сирена для безпеки

Вбудована сирена для безпеки

Бути в безпеці часто означає можливість визначити місцеперебування. Вбудована сирена пристрою привертає увагу, а це означає, що допомога недалеко. Сирена, яка працює на основі кінетичної енергії для запобігання виникненню неочікуваних проблем із батареями, є додатковою функцією, що гарантує цілковитий спокій і робить безпеку пріоритетною.

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