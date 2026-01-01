Вмонтований ліхтарик для підсвічування вночі

Не залишайтеся у темноті. Завдяки вмонтованому ліхтарику пристрій дозволяє займатися своїми справами ще довго після заходу сонця. Цим пристроєм можна скористатися за слабкого освітлення та в разі збою в електропостачанні. Динамо-генератор автоматично заряджає пристрій, і Ви не будете хвилюватися про те, що він може розрядитися.