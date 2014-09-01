Встроенный кабель micro-USB для зарядки USB-устройств

Полностью отключить кабель иногда непросто, но теперь в этом и нет необходимости. Поиск зарядного устройства для мобильного телефона или другого устройства вне помещения может быть проблематичным. Поэтому данное устройство оборудовано удобным встроенным кабелем micro-USB, обеспечивающим достаточное питание для прослушивания музыки и просмотра фильмов или просто для вашего спокойствия. Устройство также может использоваться как запасной вариант на случай сбоя электропитания. Источник питания с функцией выработки кинетической энергии позволяет продолжать работу и всегда оставаться на связи.