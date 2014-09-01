Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Портативный радиоприемник

    AE1125/12
    Поиск материалов поддержки для этого продукта
    • Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе
      -{discount-value}

      Портативный радиоприемник

      AE1125/12
      Общая оценка / 5

      Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе

      Портативный радиоприемник Philips AE1125/12 создан для использования вне дома. Он оснащен кинетическим зарядным устройством, поэтому элементы питания не требуются. Радио оснащено встроенной сиреной для привлечения внимания и зарядным устройством USB для зарядки и подключения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный радиоприемник

      Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе

      Портативный радиоприемник Philips AE1125/12 создан для использования вне дома. Он оснащен кинетическим зарядным устройством, поэтому элементы питания не требуются. Радио оснащено встроенной сиреной для привлечения внимания и зарядным устройством USB для зарядки и подключения. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Портативный радиоприемник

        Портативный радиоприемник

        - {discount-value}

        Итого:

        recurring payment

        Идеальный спутник для спорта и отдыха на свежем воздухе

        — портативный радиоприемник

        • FM/MW/LW, аналоговая настройка
        • Порт Micro USB для зарядки
        • Фонарик
        • Автономное питание/питание от батареи
        Выработка кинетической энергии для зарядки без лишних усилий

        Выработка кинетической энергии для зарядки без лишних усилий

        Используйте собственную энергию с помощью инновационного источника питания с функцией выработки кинетической энергии — экологически безопасная альтернатива устройствам с питанием от батарей. Обеспечивает питание для радио, фонарика или для удобной зарядки телефона или другого устройства.

        Встроенный фонарик для освещения в ночное время

        Встроенный фонарик для освещения в ночное время

        Не оставайтесь в темноте. Благодаря встроенному фонарику устройство позволяет заниматься своими делами еще долго после заката солнца при достаточном освещении. Устройство также незаменимо в случае сбоев электропитания. Функция выработки кинетической энергии автоматически заряжает устройство, и вы не будете волноваться о том, что аккумулятор может разрядиться.

        Встроенная сирена обеспечивает безопасность

        Встроенная сирена обеспечивает безопасность

        Быть в безопасности часто подразумевает возможность быть обнаруженным. Встроенная сирена устройства привлекает внимание, помогая при необходимости позвать на помощь. Сирена, получаемая с помощью выработки кинетической энергии с целью избежать проблем в результате неожиданной разрядки аккумулятора, является дополнительной функцией, обеспечивает спокойствие и ставит личную безопасность на первое место.

        Встроенный динамик позволяет слушать музыку без наушников в хорошем качестве

        Встроенный динамик позволяет слушать музыку без наушников в хорошем качестве

        АС обеспечивает хорошее качество звука и расширяет возможности прослушивания.

        Встроенный кабель micro-USB для зарядки USB-устройств

        Полностью отключить кабель иногда непросто, но теперь в этом и нет необходимости. Поиск зарядного устройства для мобильного телефона или другого устройства вне помещения может быть проблематичным. Поэтому данное устройство оборудовано удобным встроенным кабелем micro-USB, обеспечивающим достаточное питание для прослушивания музыки и просмотра фильмов или просто для вашего спокойствия. Устройство также может использоваться как запасной вариант на случай сбоя электропитания. Источник питания с функцией выработки кинетической энергии позволяет продолжать работу и всегда оставаться на связи.

        • Звук

          Выходная мощность
          300 мВт (среднеквадр.)
          Регулировка громкости
          поворотная (аналоговая)

        • Громкоговорители

          Количество встроенных АС
          1

        • Подключения

          Micro USB
          для зарядки с помощью пост. тока
          Кабель с разъемом micro-USB
          для зарядки мобильных телефонов

        • Тюнер/прием/передача

          Антенна
          Стержень
          Диапазоны тюнера
          • FM
          • СВ
          • LW

        • Комфорт

          Фонарик
          Да
          Кинетическая энергия
          Да
          Сирена
          Да

        • Питание

          Тип элемента питания
          Тип AAA
          Напряжение батареи
          1.5  В
          Количество батарей
          3
          Входное напряжение пост. тока
          5  В

        • Аксессуары

          Прочее
          • Краткое руководство пользователя
          • Инструкция по эксплуатации
          Гарантия
          Гарантийный сертификат

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          120 x 47 x 76 мм
          Вес, включая упаковку
          0,32  кг
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          130 x 59 x 84 мм
          Вес продукта
          0,26  кг

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Подписывайтесь и получайте -10% дополнительной скидки на Philips.ua*

            Подписывайтесь и получайте -10% дополнительной скидки на Philips.ua*

            Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций

            Получайте актуальные и полезные советы от Philips

            Узнавайте первыми информацию о новинках

            *

            *Промокод -10% скидки на покупки на Philips.ua будет отправлен на электронную почту, указанную в форме подписки, при первой регистрации такой электронной почты.

            Заполнив и отправив форму, вы даете согласие получать рекламно-информационные сообщения относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений в зависимости от ваших предпочтений и поведения. Вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных согласно Закону Украины «Про защиту персональных данных». Вы можете в любой момент аннулировать подписку!

            Что это означает?

            Зарегистрируйтесь
            в MyPhilips

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.