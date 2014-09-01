Вбудований кабель мікро-USB для заряджання будь-якого USB-пристрою

Повністю від’єднати кабель непросто, але тепер у цьому немає потреби. Знайти зарядний пристрій для мобільного телефону або іншого пристрою за межами приміщення може бути важко, тому пристрій має зручний вбудований кабель мікро-USB, що забезпечує достатньо живлення для музики, відео або просто спокою. Пристрій можна також використовувати як резервний у разі збою в електропостачанні. Джерело живлення на основі кінетичної енергії дозволяє продовжувати роботу і завжди залишатися на зв’язку.