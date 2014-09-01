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Ідеальний супутник для занять надворі
Портативний радіоприймач Philips AE1125/12 призначено для використання надворі. Радіоприймач оснащено динамо-генератором, тому він не потребує батарей, має вбудовану сирену для привертання уваги та роз’єм USB для заряджання і під’єднання пристроїв. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальний супутник для занять надворі
Портативний радіоприймач Philips AE1125/12 призначено для використання надворі. Радіоприймач оснащено динамо-генератором, тому він не потребує батарей, має вбудовану сирену для привертання уваги та роз’єм USB для заряджання і під’єднання пристроїв. Переглянути усі переваги
Портативний радіоприймач
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Використовуйте власну енергію за допомогою інноваційного джерела живлення на основі кінетичної енергії пристрою – екологічно безпечна альтернатива пристроям із живленням від батарей. Забезпечує живлення для радіо, ліхтарика або заряджання телефону чи іншого пристрою.
Не залишайтеся у темноті. Завдяки вмонтованому ліхтарику пристрій дозволяє займатися своїми справами ще довго після заходу сонця. Цим пристроєм можна скористатися за слабкого освітлення та в разі збою в електропостачанні. Динамо-генератор автоматично заряджає пристрій, і Ви не будете хвилюватися про те, що він може розрядитися.
Бути в безпеці часто означає можливість визначити місцеперебування. Вбудована сирена пристрою привертає увагу, а це означає, що допомога недалеко. Сирена, яка працює на основі кінетичної енергії для запобігання виникненню неочікуваних проблем із батареями, є додатковою функцією, що гарантує цілковитий спокій і робить безпеку пріоритетною.
Гучномовець забезпечує хорошу якість звуку для більшого задоволення.
Повністю від’єднати кабель непросто, але тепер у цьому немає потреби. Знайти зарядний пристрій для мобільного телефону або іншого пристрою за межами приміщення може бути важко, тому пристрій має зручний вбудований кабель мікро-USB, що забезпечує достатньо живлення для музики, відео або просто спокою. Пристрій можна також використовувати як резервний у разі збою в електропостачанні. Джерело живлення на основі кінетичної енергії дозволяє продовжувати роботу і завжди залишатися на зв’язку.
Звук
Гучномовці
Під'єднання
Тюнер/Прийом/Передача
Зручність
Потужність
Аксесуари
Розміри
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