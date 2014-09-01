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    Портативний радіоприймач

    AE1125/12
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    • Ідеальний супутник для занять надворі Ідеальний супутник для занять надворі Ідеальний супутник для занять надворі
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      Портативний радіоприймач

      AE1125/12
      Загальна оцінка / 5

      Ідеальний супутник для занять надворі

      Портативний радіоприймач Philips AE1125/12 призначено для використання надворі. Радіоприймач оснащено динамо-генератором, тому він не потребує батарей, має вбудовану сирену для привертання уваги та роз’єм USB для заряджання і під’єднання пристроїв. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Портативний радіоприймач

      Ідеальний супутник для занять надворі

      Портативний радіоприймач Philips AE1125/12 призначено для використання надворі. Радіоприймач оснащено динамо-генератором, тому він не потребує батарей, має вбудовану сирену для привертання уваги та роз’єм USB для заряджання і під’єднання пристроїв. Переглянути усі переваги

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        Портативний радіоприймач

        Портативний радіоприймач

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        Ідеальний супутник для занять надворі

        із цим портативним радіоприймачем

        • FM/MW/LW, аналогове налаштування
        • Роз’єм мікро-USB для заряджання
        • Ліхтарик
        • Автономне живлення/живлення від батарей
        Динамо-генератор для заряджання без зусиль

        Динамо-генератор для заряджання без зусиль

        Використовуйте власну енергію за допомогою інноваційного джерела живлення на основі кінетичної енергії пристрою – екологічно безпечна альтернатива пристроям із живленням від батарей. Забезпечує живлення для радіо, ліхтарика або заряджання телефону чи іншого пристрою.

        Вмонтований ліхтарик для підсвічування вночі

        Вмонтований ліхтарик для підсвічування вночі

        Не залишайтеся у темноті. Завдяки вмонтованому ліхтарику пристрій дозволяє займатися своїми справами ще довго після заходу сонця. Цим пристроєм можна скористатися за слабкого освітлення та в разі збою в електропостачанні. Динамо-генератор автоматично заряджає пристрій, і Ви не будете хвилюватися про те, що він може розрядитися.

        Вбудована сирена для безпеки

        Вбудована сирена для безпеки

        Бути в безпеці часто означає можливість визначити місцеперебування. Вбудована сирена пристрою привертає увагу, а це означає, що допомога недалеко. Сирена, яка працює на основі кінетичної енергії для запобігання виникненню неочікуваних проблем із батареями, є додатковою функцією, що гарантує цілковитий спокій і робить безпеку пріоритетною.

        Вбудований гучномовець для гучного відтворення радіо з хорошою якістю звуку

        Вбудований гучномовець для гучного відтворення радіо з хорошою якістю звуку

        Гучномовець забезпечує хорошу якість звуку для більшого задоволення.

        Вбудований кабель мікро-USB для заряджання будь-якого USB-пристрою

        Повністю від’єднати кабель непросто, але тепер у цьому немає потреби. Знайти зарядний пристрій для мобільного телефону або іншого пристрою за межами приміщення може бути важко, тому пристрій має зручний вбудований кабель мікро-USB, що забезпечує достатньо живлення для музики, відео або просто спокою. Пристрій можна також використовувати як резервний у разі збою в електропостачанні. Джерело живлення на основі кінетичної енергії дозволяє продовжувати роботу і завжди залишатися на зв’язку.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Вихідна потужність
          300 мВт RMS
          Регулятор гучності
          поворотний (аналоговий)

        • Гучномовці

          Кількість вбудованих гучномовців
          1

        • Під'єднання

          Мікро-USB
          для заряджання від мережі постійного струму
          Кабель мікро-USB
          для заряджання мобільних телефонів

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Антена
          Стержнева
          Діапазони тюнера
          • FM
          • MW
          • LW

        • Зручність

          Ліхтарик
          Так
          Динамо-генератор
          Так
          Сирена
          Так

        • Потужність

          Тип батареї
          AAA
          Напруга батареї
          1.5  В
          Кількість батарей
          3
          Вхідна напруга постійного струму
          5  В

        • Аксесуари

          Інше
          • Короткий посібник
          • Посібник користувача
          Гарантія
          Гарантійний талон

        • Розміри

          Розміри виробу (ШxГxВ)
          120 x 47 x 76 мм
          Вага з упаковкою
          0,32  кг
          Розміри упаковки (ШxГxВ)
          130 x 59 x 84 мм
          Вага виробу
          0,26  кг

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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