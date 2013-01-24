  • Бесплатная доставка и возврат

  • Официальная гарантия

  • Возврат в течении 30 дней

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Портативный радиоприемник

    AE2480/12
    Общая оценка / 5
    • Слушайте любимую радиостанцию Слушайте любимую радиостанцию Слушайте любимую радиостанцию
      -{discount-value}

      Портативный радиоприемник

      AE2480/12
      Общая оценка / 5

      Слушайте любимую радиостанцию

      Компактный портативный радиоприемник с большим и удобным ЖК-дисплеем и цифровым тюнером с памятью на 40 станций в диапазоне FM/СВ/ДВ/КВ. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный радиоприемник

      Слушайте любимую радиостанцию

      Компактный портативный радиоприемник с большим и удобным ЖК-дисплеем и цифровым тюнером с памятью на 40 станций в диапазоне FM/СВ/ДВ/КВ. Узнать обо всех преимуществах

      Слушайте любимую радиостанцию

      Компактный портативный радиоприемник с большим и удобным ЖК-дисплеем и цифровым тюнером с памятью на 40 станций в диапазоне FM/СВ/ДВ/КВ. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Портативный радиоприемник

      Слушайте любимую радиостанцию

      Компактный портативный радиоприемник с большим и удобным ЖК-дисплеем и цифровым тюнером с памятью на 40 станций в диапазоне FM/СВ/ДВ/КВ. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все Радиоприемники

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Портативный радиоприемник

        Итого:

        Слушайте любимую радиостанцию

        с памятью на 40 станций, выбираемых одним нажатием

        • Цифровая настройка
        • FM/СВ/КВ/ДВ
        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

        Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

        Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

        ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

        Функция встроенных часов

        Встроенные часы показывают точное время. При выключении радио для дополнительного удобства включается дисплей часов.

        Стереосистема для прослушивания музыки в лучшем качестве

        Эта стереосистема Philips принимает стереофонический радиосигнал и воспроизводит его с высоким качеством через две акустические системы.

        Технические характеристики

        • Тюнер/прием/передача

          Сохранение радиостанций
          40
          Диапазоны тюнера
          • FM
          • LW
          • СВ
          • FM стерео
          • КВ
          Улучшения тюнера
          автоматическая цифровая настройка

        • Звук

          Регулировка громкости
          вверх/вниз
          Звуковая система
          стерео
          Выходная мощность
          1 Вт (среднеквадр.)

        • Подключения

          Аудио-/видеовыход
          Наушники (3,5 мм)
          Функция MP3 Link
          Линейный стереовход 3,5 мм

        • Функции управления

          Будильники
          звуковой сигнал
          Цифры на дисплее
          5
          Цвет подсветки
          белый
          Часы
          таймер отключения
          Тип дисплея
          ЖК-дисплей

        • Аксессуары

          Кабели/подключение
          • Адаптер перем./пост. тока
          • аудиокабель
          Прочее
          руководство пользователя

        • Размеры

          Количество в упаковке
          2
          Вес продукта
          1,33  кг
          Глубина основного устройства
          76  мм
          Высота основного устройства
          148  мм
          Ширина основного устройства
          218  мм

        • Питание

          Тип элемента питания
          Размер C (LR14)
          Напряжение батареи
          1,5  В
          Входное напряжение пост. тока
          9  В
          Количество батарей
          6
          Источник питания
          220—240  В

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Адаптер перем./пост. тока
        • Аудиокабель
        • Руководство пользователя

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Зарегистрируйтесь и получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент продуктов Philips

            Компания Philips уважает право клиентов на конфиденциальность. Подробнее об этом читайте в Заявлении о конфиденциальности .

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Присоединяйтесь к MyPhilips и получайте:

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться