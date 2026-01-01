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Больше не доступен

Радиочасы с цифровой настройкой

AJ1003/12

Бодрое утро

Элегантный зеркальный дисплей и алюминиевый корпус превращают эти часы в идеального спутника. Для любителей музыки в часах есть встроенное радио диапазона FM, которое можно использовать в качестве сигнала будильника, также имеется кабель для подключения к переносной музыкальной системе.

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под музыку любимой радиостанции

Бодрое утро

  • Зеркальный дисплей

  • FM, цифровая настройка

  • Двойной будильник

  • Резервное сохранение времени/будильника

Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

"Мягкий" будильник для приятного пробуждения

"Мягкий" будильник для приятного пробуждения

Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

Технические характеристики

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