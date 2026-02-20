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AJ110/12
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Руководство пользователя
Почему время на устройстве было сброшено?
Почему функция повтора будильника не работает?
Почему таймер не работает?
Отсутствует питание устройства, в чем причина?
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