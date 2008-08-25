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Информация о погоде одним нажатием кнопки
Познакомьтесь с вашим личным синоптиком с функцией графической анимации погоды и многоцветными индикаторами, цифровым тюнером и двумя будильниками с мягким сигналом. С ним все просто и вы всегда можете планировать ваш день наперед. Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Информация о погоде одним нажатием кнопки
Познакомьтесь с вашим личным синоптиком с функцией графической анимации погоды и многоцветными индикаторами, цифровым тюнером и двумя будильниками с мягким сигналом. С ним все просто и вы всегда можете планировать ваш день наперед. Узнать обо всех преимуществах
Радиочасы с прогнозом погоды
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Этот многоцветный индикатор светится разными цветами, в зависимости от погодных условий: оранжевый цветом — в солнечные дни, синим — в пасмурные и пурпурным — в дождливые. Можно узнать погоду даже находясь вдали от радиочасов.
Информация о погоде одним нажатием кнопки. Благодаря интеллектуальному температурному датчику радиочасы Philips всегда отображают достоверную температуру в помещении.
Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.
Таймер отключения позволяет установить, как долго вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию, перед тем как заснуть. Просто установите значение времени (до 1 часа) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания, когда собираетесь спать. Радио Philips продолжит воспроизводить компакт-диск или транслировать радиопрограмму в течение установленного времени, а затем автоматически отключится, перейдя в экономичный режим ожидания. Таймер отключения позволяет засыпать под музыку любимого компакт-диска или под голос ведущего радиостанции, а не считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.
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