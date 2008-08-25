Таймер отключения автоматически выключает радио в установленное время

Таймер отключения позволяет установить, как долго вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию, перед тем как заснуть. Просто установите значение времени (до 1 часа) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания, когда собираетесь спать. Радио Philips продолжит воспроизводить компакт-диск или транслировать радиопрограмму в течение установленного времени, а затем автоматически отключится, перейдя в экономичный режим ожидания. Таймер отключения позволяет засыпать под музыку любимого компакт-диска или под голос ведущего радиостанции, а не считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.