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    Радиочасы с прогнозом погоды

    AJ210/12
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      Радиочасы с прогнозом погоды

      AJ210/12
      Общая оценка / 5

      Информация о погоде одним нажатием кнопки

      Познакомьтесь с вашим личным синоптиком с функцией графической анимации погоды и многоцветными индикаторами, цифровым тюнером и двумя будильниками с мягким сигналом. С ним все просто и вы всегда можете планировать ваш день наперед. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Радиочасы с прогнозом погоды

      Информация о погоде одним нажатием кнопки

      Познакомьтесь с вашим личным синоптиком с функцией графической анимации погоды и многоцветными индикаторами, цифровым тюнером и двумя будильниками с мягким сигналом. С ним все просто и вы всегда можете планировать ваш день наперед. Узнать обо всех преимуществах

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        Радиочасы с прогнозом погоды

        Радиочасы с прогнозом погоды

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        Информация о погоде одним нажатием кнопки

        • Комнатный термометр
        Многоцветный световой индикатор погоды

        Многоцветный световой индикатор погоды

        Этот многоцветный индикатор светится разными цветами, в зависимости от погодных условий: оранжевый цветом — в солнечные дни, синим — в пасмурные и пурпурным — в дождливые. Можно узнать погоду даже находясь вдали от радиочасов.

        Отображение температуры в помещении

        Отображение температуры в помещении

        Информация о погоде одним нажатием кнопки. Благодаря интеллектуальному температурному датчику радиочасы Philips всегда отображают достоверную температуру в помещении.

        Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

        Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

        Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

        Время двойного будильника

        Время двойного будильника

        Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

        Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

        Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

        Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

        Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

        ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

        Таймер отключения автоматически выключает радио в установленное время

        Таймер отключения позволяет установить, как долго вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию, перед тем как заснуть. Просто установите значение времени (до 1 часа) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания, когда собираетесь спать. Радио Philips продолжит воспроизводить компакт-диск или транслировать радиопрограмму в течение установленного времени, а затем автоматически отключится, перейдя в экономичный режим ожидания. Таймер отключения позволяет засыпать под музыку любимого компакт-диска или под голос ведущего радиостанции, а не считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

        • Звук

          Выходная мощность
          80 мВт RMS
          Регулировка громкости
          поворотная (аналоговая)
          Звуковая система
          моно

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          FM
          Сохранение радиостанций
          10
          Улучшения тюнера
          автоматическая цифровая настройка

        • Комфорт

          Будильники
          • Повтор будильника через 24 часа
          • звуковой сигнал
          • "Мягкий" будильник
          • двойной будильник
          • звуковой радиосигнал
          • повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
          Цвет подсветки
          белый
          Часы
          • Цифровые
          • таймер отключения
          Тип дисплея
          ЖК-дисплей
          Улучшения дисплея
          управление яркостью

        • Питание

          Тип элемента питания
          Размер AAA (LR3)
          Напряжение батареи
          1.5  В
          Количество батарей
          4
          Тип питания
          Входной разъем питания переменного тока

        • Аксессуары

          Прочее
          Инструкция по эксплуатации
          Кабели/подключение
          Адаптер перем./пост. тока
          Гарантия
          Гарантийный сертификат

        • Размеры

          Вес брутто
          0,55  кг
          Глубина основного устройства
          43  миллиметра
          Высота основного устройства
          105  миллиметра
          Вес
          0.4  кг
          Ширина основного устройства
          169  миллиметра
          Высота упаковки
          140  миллиметра
          Ширина упаковки
          288  миллиметра
          Глубина упаковки
          80  миллиметра

        • Прогноз погоды

          Световой индикатор
          • янтарный (солнце)
          • синий (облачность)
          • голубой (небольшая облачность)
          • фиолетовый (дождь)
          • красный (гроза)
          Состояние
          • солнечно
          • облачно
          • небольшая облачность
          • дождь
          • гроза

        • Комнатный термометр

          Разрешение отображения температуры
          0,1 °C
          Температурный диапазон
          от -20 °C до 70 °C

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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