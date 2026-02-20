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AJ301D/12
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Можно ли управлять устройством на док-станции с пульта?
Как отключить будильник?
Плеер не отображает информацию о треке в MP3 файлах
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