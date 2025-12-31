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Больше не доступен
AJ3138/12
Просыпайтесь легко
Пусть ваш ребенок просыпается под звук любимого голоса или мелодии благодаря радиочасам AJ3138/12 от Philips. Сменные звуковые сигналы и кнопки позволяют выбрать индивидуальные настройки, а с помощью таймера можно запрограммировать часы без необходимости изменения настроек будильника.
Функция записи сигнала будильника
Таймер дневного сна
Цветные кольца и кнопки
Работа от батареи или сети перем. тока
Многочисленные исследования показали, что короткий дневной сон благоприятно влияет на здоровье. Таймер дневного сна позволит вам приобщиться к этой полезной привычке. Вы можете не беспокоиться, что проспите больше положенного времени или что придется каждый раз менять настройки будильника. Нажав одну кнопку, установите таймер на 15 минут или 2 часа и можете спокойно расслабиться в середине дня. Используя обратный отсчет таймер автоматически разбудит вас через указанное время.
Радиочасы Philips имеют функцию повтора сигнала через настраиваемый интервал, которая не позволит вам проспать и опоздать на работу. Если вы захотите поспать еще немного, когда прозвенит будильник, просто нажмите кнопку "Repeat alarm" (Повтор). Через пять минут будильник зазвенит опять. Если вы хотите поспать дольше, нажмите кнопку "Snooze" (Интервал) два или три раза, чтобы установить интервал на 10 или 15 минут соответственно.
Удобное и гибкое решение — радиоприемник Philips может работать и от батарей, и от электросети. Если в зоне доступности нет электророзетки или если вы не хотите лишний раз загромождать пространство проводами, просто используйте батареи. А когда необходимо длительное и стабильное питание, подключите устройство к розетке. Ощутите подлинную свободу движения.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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