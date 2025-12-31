Настраиваемый повтор сигнала будильника, чтобы отложить время пробуждения

Радиочасы Philips имеют функцию повтора сигнала через настраиваемый интервал, которая не позволит вам проспать и опоздать на работу. Если вы захотите поспать еще немного, когда прозвенит будильник, просто нажмите кнопку "Repeat alarm" (Повтор). Через пять минут будильник зазвенит опять. Если вы хотите поспать дольше, нажмите кнопку "Snooze" (Интервал) два или три раза, чтобы установить интервал на 10 или 15 минут соответственно.