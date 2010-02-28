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Радиочасы

AJ3138/12
Общая оценка / 5
  • Просыпайтесь легко Просыпайтесь легко Просыпайтесь легко
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    Радиочасы

    AJ3138/12
    Общая оценка / 5

    Просыпайтесь легко

    Пусть ваш ребенок просыпается под звук любимого голоса или мелодии благодаря радиочасам AJ3138/12 от Philips. Сменные звуковые сигналы и кнопки позволяют выбрать индивидуальные настройки, а с помощью таймера можно запрограммировать часы без необходимости изменения настроек будильника. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиочасы

    Просыпайтесь легко

    Пусть ваш ребенок просыпается под звук любимого голоса или мелодии благодаря радиочасам AJ3138/12 от Philips. Сменные звуковые сигналы и кнопки позволяют выбрать индивидуальные настройки, а с помощью таймера можно запрограммировать часы без необходимости изменения настроек будильника. Узнать обо всех преимуществах

    Просыпайтесь легко

    Пусть ваш ребенок просыпается под звук любимого голоса или мелодии благодаря радиочасам AJ3138/12 от Philips. Сменные звуковые сигналы и кнопки позволяют выбрать индивидуальные настройки, а с помощью таймера можно запрограммировать часы без необходимости изменения настроек будильника. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Радиочасы

    Просыпайтесь легко

    Пусть ваш ребенок просыпается под звук любимого голоса или мелодии благодаря радиочасам AJ3138/12 от Philips. Сменные звуковые сигналы и кнопки позволяют выбрать индивидуальные настройки, а с помощью таймера можно запрограммировать часы без необходимости изменения настроек будильника. Узнать обо всех преимуществах

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      Радиочасы

      Радиочасы

      Итого:

      Просыпайтесь легко

      с радиочасами

      • Функция записи сигнала будильника
      • Таймер дневного сна
      • Цветные кольца и кнопки
      • Работа от батареи или сети перем. тока
      Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

      Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

      Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.

      Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

      Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

      Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

      Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

      Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

      ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

      Работа от электросети или батарей для удобства размещения

      Работа от электросети или батарей для удобства размещения

      Удобное и гибкое решение — радиоприемник Philips может работать и от батарей, и от электросети. Если в зоне доступности нет электророзетки или если вы не хотите лишний раз загромождать пространство проводами, просто используйте батареи. А когда необходимо длительное и стабильное питание, подключите устройство к розетке. Ощутите подлинную свободу движения.

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

      Индикация звучания будильника мигающей подсветкой

      При срабатывании будильника одновременно с мелодией будет мигать подсветка. Это поможет маленьким детям, у которых еще не сформировалось понятие времени, определить время, когда пора вставать. Подсветка будет мигать в течение минуты, а затем погаснет и включится снова с мелодией будильника.

      Сменные цветные кольца и кнопки подчеркнут вашу индивидуальность

      Сменные кольца и кнопки синего и розового цветов придадут радиочасам индивидуальность и привлекательный вид. Используя кнопки и кольца в комплекте, вы можете создать часы на свой вкус или сделать их частью интерьера комнаты.

      Благодаря таймеру для дневного сна нет необходимости менять настройки будильника

      Многочисленные исследования показали, что короткий дневной сон благоприятно влияет на здоровье. Таймер дневного сна позволит вам приобщиться к этой полезной привычке. Вы можете не беспокоиться, что проспите больше положенного времени или что придется каждый раз менять настройки будильника. Нажав одну кнопку, установите таймер на 15 минут или 2 часа и можете спокойно расслабиться в середине дня. Используя обратный отсчет таймер автоматически разбудит вас через указанное время.

      Настраиваемый повтор сигнала будильника, чтобы отложить время пробуждения

      Радиочасы Philips имеют функцию повтора сигнала через настраиваемый интервал, которая не позволит вам проспать и опоздать на работу. Если вы захотите поспать еще немного, когда прозвенит будильник, просто нажмите кнопку "Repeat alarm" (Повтор). Через пять минут будильник зазвенит опять. Если вы хотите поспать дольше, нажмите кнопку "Snooze" (Интервал) два или три раза, чтобы установить интервал на 10 или 15 минут соответственно.

      Возможность записи любимых мелодий или своего голоса для будильника

      Просыпайтесь под собственный записанный голос или голос любимого человека. Просто нажмите кнопку "Record" (Запись) для записи сообщения продолжительностью 10 секунд, а затем нажмите кнопку "Play" (Воспроизведение), чтобы прослушать запись. Используйте эту функцию в качестве напоминаний для себя или для детей, когда вас нет рядом.

      • Функции управления

        Будильники
        • Повтор будильника через 24 часа
        • звуковой сигнал
        • звуковой радиосигнал
        • повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
        • двойной будильник
        Цифры на дисплее
        5
        Тип дисплея
        ЖК-дисплей
        Часы
        • Цифровые
        • таймер отключения

      • Звук

        Звуковая система
        моно
        Регулировка громкости
        поворотный регулятор (цифровой)
        Выходная мощность
        100 мВт (среднеквадр.)

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        FM
        Сохранение радиостанций
        20
        Антенна
        Антенна FM
        Улучшения тюнера
        • автоматическая цифровая настройка
        • автопоиск

      • Аудиозапись

        Диктофон
        Да

      • Питание

        Количество батарей
        3
        Тип элемента питания
        Размер AAA (LR3)
        Напряжение батареи
        1,5  В
        Источник питания
        220-230 В
        Тип питания
        Входной разъем питания переменного тока

      • Аксессуары

        Кабели/подключение
        Адаптер перем./пост. тока
        Прочее
        • Краткое руководство
        • руководство пользователя
        Гарантия
        Гарантийный сертификат

      • Размеры

        Вес брутто
        0,55  кг
        Вес продукта
        0,48  кг
        Тип упаковки
        D-бокс
        Глубина основного устройства
        102  мм
        Ширина упаковки
        188  мм
        Высота основного устройства
        99  мм
        Высота упаковки
        95  мм
        Ширина основного устройства
        99  мм
        Глубина упаковки
        110  мм
        Количество в упаковке
        4

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