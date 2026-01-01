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Больше не доступен

Радиочасы

AJ3540/12

Радиочасы с большим дисплеем

Практичные радиочасы с удобным большим дисплеем и двумя независимыми будильниками: один для вас, другой — для близкого человека. Просыпайтесь под музыку или звонок будильника, чтобы везде успеть вовремя.

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Радиочасы с большим дисплеем

  • Большой дисплей

Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

Стереотюнер FM/СВ (AM)

Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

Технические характеристики

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