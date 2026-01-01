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Больше не доступен
AJ3540/12
Радиочасы с большим дисплеем
Практичные радиочасы с удобным большим дисплеем и двумя независимыми будильниками: один для вас, другой — для близкого человека. Просыпайтесь под музыку или звонок будильника, чтобы везде успеть вовремя.
Большой дисплей
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
Стереотюнер FM/СВ (AM)
Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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