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Больше не доступен
AJ3650/12
Проекция в любое место, в любое время
Радиочасы Philips обладают функциями проецирования яркого изображения в дневное время и мягкой приглушенной подсветки в ночное время, что обеспечивает четкое отображение времени, даты и анимации — где бы вы ни находились. Интеллектуальные датчики температуры отображают наружную температуру и температуру в помещении в любое время.
Очень яркая проекция времени
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Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
Отдыхайте или засыпайте под расслабляющую музыку. В радиочасах Philips записан целый ряд спокойных музыкальных композиций. Просто выберите звуки дождя, шум океана, spa-музыку или любую другую мелодию и отдыхайте в атмосфере комфорта и спокойствия.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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