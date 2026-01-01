Проекция в любое место, в любое время

Радиочасы Philips обладают функциями проецирования яркого изображения в дневное время и мягкой приглушенной подсветки в ночное время, что обеспечивает четкое отображение времени, даты и анимации — где бы вы ни находились. Интеллектуальные датчики температуры отображают наружную температуру и температуру в помещении в любое время.