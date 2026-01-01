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Больше не доступен

Радиочасы с цифровой настройкой

AJ3650/12

Проекция в любое место, в любое время

Радиочасы Philips обладают функциями проецирования яркого изображения в дневное время и мягкой приглушенной подсветки в ночное время, что обеспечивает четкое отображение времени, даты и анимации — где бы вы ни находились. Интеллектуальные датчики температуры отображают наружную температуру и температуру в помещении в любое время.

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с функциями проецирования яркого изображения

Проекция в любое место, в любое время

  • Очень яркая проекция времени

Проецирование времени, даты, температуры и анимации

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Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

Записи расслабляющей музыки для спокойного сна

Записи расслабляющей музыки для спокойного сна

Отдыхайте или засыпайте под расслабляющую музыку. В радиочасах Philips записан целый ряд спокойных музыкальных композиций. Просто выберите звуки дождя, шум океана, spa-музыку или любую другую мелодию и отдыхайте в атмосфере комфорта и спокойствия.

Технические характеристики

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