Просыпайтесь под мелодию, радио или звуковой сигнал с подсветкой под настроение

Начало дня всегда будет отличным с выбранным сигналом пробуждения. Просыпайтесь под звуковой сигнал или мелодию — или выберите для пробуждения любимую радиостанцию. При звуке будильника также начинает светиться подсветка под настроение, и утро становится еще приятнее. Цвета подсветки сменяются в соответствии со временем, в течение которого вы дремали после первого отключения будильника. Она имеет зеленый цвет первые десять минут, затем на следующие десять минут становится желтой, а после этого — красной, уведомляя о том, что вы можете опоздать.