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Больше не доступен
AJ5000/12
Добавьте красок
Заявите о своем чувстве стиля с помощью элегантных часов Philips AJ5000/12. Их достоинство заключается не только во внешнем виде: они автоматически устанавливают время при подключении к сети и задают настроение благодаря разноцветной подсветке.
Многоцветная подсветка
FM, цифровая настройка
Двойной будильник
Резервное сохранение времени/будильника
Начало дня всегда будет отличным с выбранным сигналом пробуждения. Просыпайтесь под звуковой сигнал или мелодию — или выберите для пробуждения любимую радиостанцию. При звуке будильника также начинает светиться подсветка под настроение, и утро становится еще приятнее. Цвета подсветки сменяются в соответствии со временем, в течение которого вы дремали после первого отключения будильника. Она имеет зеленый цвет первые десять минут, затем на следующие десять минут становится желтой, а после этого — красной, уведомляя о том, что вы можете опоздать.
Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.
В случае сбоя питания эти удобные часы продолжат работу и сохранят точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.
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