КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Радиочасы с будильником для iPod/iPhone

Больше не доступен

Поддержка

Радиочасы с будильником для iPod/iPhone

AJ7030D/12

Радиочасы с будильником для iPod/iPhone

Больше не доступен

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 576.4 kB
  • 1 April 2024

Руководство пользователя

  • PDF файл, 2.7 MB
  • 1 December 2023

Ответы на часто задаваемые вопросы

Связаться с Philips

Мы готовы помочь