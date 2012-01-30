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    док-станция для iPod/iPhone

    AJ7034D/12
    Общая оценка / 5
    • Просыпайтесь под любимые мелодии Просыпайтесь под любимые мелодии Просыпайтесь под любимые мелодии
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      док-станция для iPod/iPhone

      AJ7034D/12
      Общая оценка / 5

      Просыпайтесь под любимые мелодии

      Начните день с музыки! Эта док-станция Philips AJ7034D/12 со среднеквадратичной выходной мощностью 10 Вт оснащена акустической системой Bass Reflex, что гарантирует мощные басы, и док-разъемом для любого iPod/iPhone. Оцените улучшенные функции будильника и радио, доступные через бесплатное приложение от Philips. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      док-станция для iPod/iPhone

      Просыпайтесь под любимые мелодии

      Начните день с музыки! Эта док-станция Philips AJ7034D/12 со среднеквадратичной выходной мощностью 10 Вт оснащена акустической системой Bass Reflex, что гарантирует мощные басы, и док-разъемом для любого iPod/iPhone. Оцените улучшенные функции будильника и радио, доступные через бесплатное приложение от Philips. Узнать обо всех преимуществах

      Просыпайтесь под любимые мелодии

      Начните день с музыки! Эта док-станция Philips AJ7034D/12 со среднеквадратичной выходной мощностью 10 Вт оснащена акустической системой Bass Reflex, что гарантирует мощные басы, и док-разъемом для любого iPod/iPhone. Оцените улучшенные функции будильника и радио, доступные через бесплатное приложение от Philips. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      док-станция для iPod/iPhone

      Просыпайтесь под любимые мелодии

      Начните день с музыки! Эта док-станция Philips AJ7034D/12 со среднеквадратичной выходной мощностью 10 Вт оснащена акустической системой Bass Reflex, что гарантирует мощные басы, и док-разъемом для любого iPod/iPhone. Оцените улучшенные функции будильника и радио, доступные через бесплатное приложение от Philips. Узнать обо всех преимуществах

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        док-станция для iPod/iPhone

        док-станция для iPod/iPhone

        Итого:

        Просыпайтесь под любимые мелодии

        благодаря этой док-станции для iPod/iPhone

        • С поддержкой приложений
        • 10 Вт
        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

        Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        Бесплатное приложение HomeStudio — комфортное пробуждение и поддержка радио

        Бесплатное приложение HomeStudio — комфортное пробуждение и поддержка радио

        Приятное пробуждение и поддержка радио — все это приложение Philips HomeStudio. Просто загрузите его с портала Apple App Store и наслаждайтесь разнообразными полезными функциями. Например, на будильнике можно настроить множество различных параметров, в том числе громкость, длительность, дату и сигнал. Приложение также оснащено улучшенным интерфейсом радио и удобным меню сохранения станций.

        Регулируемая громкость будильника не даст проспать

        Регулируемая громкость будильника не даст проспать

        Радиочасы Philips разбудят вас так, как вам удобно. Регулируемая громкость будильника позволяет установить комфортный для вас уровень сигнала. Хотите ли вы громкий будильник, чтобы встать вовремя, или предпочитаете мягкое пробуждение с постепенным усилением звука — регулируемая громкость дает свободу выбора для лучшего начала дня.

        Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

        Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию

        При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

        Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

        Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

        Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

        Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

        Общая выходная мощность 10 Вт RMS

        Общая выходная мощность 10 Вт RMS

        Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

        Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при отключении питания

        В случае сбоя питания эти удобные часы продолжат работу и сохранят точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod touch
          • iPod touch 2-го поколения
          • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 ГБ
          • iPod touch 4-го поколения
          • iPod classic
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod nano 4-го поколения
          • iPod nano 5-го поколения
          • iPod nano 6-го поколения
          • iPod 5-го поколения
          • iPod mini

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S

        • Приложение для iPod/iPhone

          Название приложения
          • HomeStudio
          • Бесплатная загрузка из App store
          Совместимость
          Док-станция с радио для iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
          Прогноз погоды на 5 дней
          Да
          Воспроизведение
          • Навигация по альбому/дорожке
          • управление воспроизведением
          Часы
          • аналоговый дисплей
          • цифровой дисплей
          Будильник
          • несколько сигналов будильника
          • таймер отключения
          Радио
          • FM-радио
          • Предустановка
          • сканирование
          • настройка

        • Аудиовоспроизведение

          Режим воспроизведения в док-станции
          • Зарядка iPhone
          • Зарядка iPod
          • Перемотка вперед/назад
          • Следующая и предыдущая дорожка
          • Воспроизведение и пауза

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          FM стерео
          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Сохранение радиостанций
          20
          Антенна
          Антенна FM

        • Функции управления

          Часы/версия
          Цифровые
          Будильники
          • Время двойного будильника
          • Звуковой сигнал-зуммер
          • Звуковой сигнал с радио
          • Повтор сигнала (после пробуждения)
          Удобство пользователя
          Таймер отключения
          Цвет подсветки
          Янтарный
          Тип дисплея
          светодиодный

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          10 Вт
          Звуковая система
          Стерео
          Регулятор громкости
          поворотный

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          2
          Основная АС
          Акустическая система Bass Reflex

        • Подключения

          MP3-Link
          Да, разъем 3,5 мм

        • Питание

          Электропитание
          ДА
          Источник питания
          • 100—240 В
          • 47–63 Гц

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          283 x 112 x 118  мм
          Вес
          1,36  кг
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          319 x 144 x 180 мм
          Вес, включая упаковку
          1,73  кг
          Размеры коробки
          (ШxГxВ) 298 x 327 x 375  мм
          Вес коробки
          7,55  кг
          Количество в упаковке
          4

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Гарантийный сертификат
          • Краткое руководство пользователя

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • Руководство пользователя
        • Краткое руководство

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