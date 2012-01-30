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Просыпайтесь под любимые мелодии
Начните день с музыки! Эта док-станция Philips AJ7034D/12 со среднеквадратичной выходной мощностью 10 Вт оснащена акустической системой Bass Reflex, что гарантирует мощные басы, и док-разъемом для любого iPod/iPhone. Оцените улучшенные функции будильника и радио, доступные через бесплатное приложение от Philips. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Просыпайтесь под любимые мелодии
Начните день с музыки! Эта док-станция Philips AJ7034D/12 со среднеквадратичной выходной мощностью 10 Вт оснащена акустической системой Bass Reflex, что гарантирует мощные басы, и док-разъемом для любого iPod/iPhone. Оцените улучшенные функции будильника и радио, доступные через бесплатное приложение от Philips. Узнать обо всех преимуществах
Просыпайтесь под любимые мелодии
Начните день с музыки! Эта док-станция Philips AJ7034D/12 со среднеквадратичной выходной мощностью 10 Вт оснащена акустической системой Bass Reflex, что гарантирует мощные басы, и док-разъемом для любого iPod/iPhone. Оцените улучшенные функции будильника и радио, доступные через бесплатное приложение от Philips. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Просыпайтесь под любимые мелодии
Начните день с музыки! Эта док-станция Philips AJ7034D/12 со среднеквадратичной выходной мощностью 10 Вт оснащена акустической системой Bass Reflex, что гарантирует мощные басы, и док-разъемом для любого iPod/iPhone. Оцените улучшенные функции будильника и радио, доступные через бесплатное приложение от Philips. Узнать обо всех преимуществах
док-станция для iPod/iPhone
Итого:
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.
Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.
Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Приятное пробуждение и поддержка радио — все это приложение Philips HomeStudio. Просто загрузите его с портала Apple App Store и наслаждайтесь разнообразными полезными функциями. Например, на будильнике можно настроить множество различных параметров, в том числе громкость, длительность, дату и сигнал. Приложение также оснащено улучшенным интерфейсом радио и удобным меню сохранения станций.
Радиочасы Philips разбудят вас так, как вам удобно. Регулируемая громкость будильника позволяет установить комфортный для вас уровень сигнала. Хотите ли вы громкий будильник, чтобы встать вовремя, или предпочитаете мягкое пробуждение с постепенным усилением звука — регулируемая громкость дает свободу выбора для лучшего начала дня.
При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.
Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.
Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.
Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
В случае сбоя питания эти удобные часы продолжат работу и сохранят точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.
Совместимость с iPod
Совместимость с iPhone
Приложение для iPod/iPhone
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Функции управления
Звук
Громкоговорители
Подключения
Питание
Размеры
Аксессуары