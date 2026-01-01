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Больше не доступен
AJ7050D/12
Просыпайтесь под любимую музыку
Слушайте музыку и заряжайте устройства iPod/iPhone/iPad через коннектор Lightning и наслаждайтесь насыщенным и чистым звучанием. Шикарные радиочасы с будильником оснащены дополнительным портом USB, через который можно заряжать еще одно устройство. Благодаря этим часам вы никогда не проспите!
с коннектором Lightning
для iPod/iPhone/iPad
USB-порт для зарядки
8 Вт, FM, два будильника
Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.
Общая выходная мощность этой системы составляет 8 Вт (RMS). RMS расшифровывается как "среднеквадратичное значение" (Root Mean Square) и является стандартом измерения мощности звука, или, скорее, электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на динамик и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на динамик, и его чувствительность определяют мощность воспроизводимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звучание акустической системы.
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