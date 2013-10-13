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    док-станция для iPod/iPhone/iPad

    AJ7050D/12
    Общая оценка / 5
    • Просыпайтесь под любимую музыку Просыпайтесь под любимую музыку Просыпайтесь под любимую музыку
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      док-станция для iPod/iPhone/iPad

      AJ7050D/12
      Общая оценка / 5

      Просыпайтесь под любимую музыку

      Слушайте музыку и заряжайте устройства iPod/iPhone/iPad через коннектор Lightning и наслаждайтесь насыщенным и чистым звучанием. Шикарные радиочасы с будильником оснащены дополнительным портом USB, через который можно заряжать еще одно устройство. Благодаря этим часам вы никогда не проспите! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      док-станция для iPod/iPhone/iPad

      Просыпайтесь под любимую музыку

      Слушайте музыку и заряжайте устройства iPod/iPhone/iPad через коннектор Lightning и наслаждайтесь насыщенным и чистым звучанием. Шикарные радиочасы с будильником оснащены дополнительным портом USB, через который можно заряжать еще одно устройство. Благодаря этим часам вы никогда не проспите! Узнать обо всех преимуществах

      Просыпайтесь под любимую музыку

      Слушайте музыку и заряжайте устройства iPod/iPhone/iPad через коннектор Lightning и наслаждайтесь насыщенным и чистым звучанием. Шикарные радиочасы с будильником оснащены дополнительным портом USB, через который можно заряжать еще одно устройство. Благодаря этим часам вы никогда не проспите! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      док-станция для iPod/iPhone/iPad

      Просыпайтесь под любимую музыку

      Слушайте музыку и заряжайте устройства iPod/iPhone/iPad через коннектор Lightning и наслаждайтесь насыщенным и чистым звучанием. Шикарные радиочасы с будильником оснащены дополнительным портом USB, через который можно заряжать еще одно устройство. Благодаря этим часам вы никогда не проспите! Узнать обо всех преимуществах

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        док-станция для iPod/iPhone/iPad

        док-станция для iPod/iPhone/iPad

        Итого:

        Просыпайтесь под любимую музыку

        благодаря док-станции для iPod/iPhone/iPad

        • с коннектором Lightning
        • для iPod/iPhone/iPad
        • USB-порт для зарядки
        • 8 Вт, FM, два будильника
        Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

        Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

        Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

        с общей выходной среднеквадратичной мощностью 8 Вт

        с общей выходной среднеквадратичной мощностью 8 Вт

        Общая выходная мощность этой системы составляет 8 Вт (RMS). RMS расшифровывается как "среднеквадратичное значение" (Root Mean Square) и является стандартом измерения мощности звука, или, скорее, электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на динамик и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на динамик, и его чувствительность определяют мощность воспроизводимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звучание акустической системы.

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone/iPad, установленными в док-станцию

        Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone/iPad, установленными в док-станцию

        При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone/iPad. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.

        Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

        Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

        Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

        Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

        Просыпайтесь под музыку iPod/iPhone/iPad или радио

        Просыпайтесь под наиболее приятную музыку. Выберите любимую радиостанцию или успокаивающую мелодию iPod/ iPhone/iPad и почувствуйте разницу при пробуждении. Часы начинают воспроизводить выбранную мелодию едва слышно, постепенно увеличивая громкость, пока ее уровень не достигнет настроенного. Теперь вы можете управлять процессом своего пробуждения и начинать каждый день правильно.

        Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при отключении питания

        В случае сбоя питания эти удобные часы продолжат работу и сохранят точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.

        • Совместима с iPad

          Совместим с
          • iPad с дисплеем Retina
          • iPad mini

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          iPhone 5

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod touch 5 поколения
          • iPod nano 7 поколения

        • Аудиовоспроизведение

          Режим воспроизведения в док-станции
          • Зарядка iPhone
          • Зарядка iPod
          • Перемотка вперед/назад
          • Воспроизведение и пауза
          • Следующая и предыдущая дорожка

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          FM
          Частотный диапазон
          87,5-108  МГц
          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Сохранение радиостанций
          20
          Антенна
          Антенна FM

        • Часы

          Тип
          Цифровые
          Формат времени
          • 12 ч
          • 24 ч

        • Будильник

          Кол-во сигналов будильника
          2
          Источник будильника
          • Док-станция
          • FM-радио
          • Звуковой сигнал
          Повтор будильника через 24 часа
          Да
          Отложенный сигнал (повтор будильника)
          Да, 9 мин.
          Таймер отключения
          15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

        • Комфорт

          Тип дисплея
          ЖК
          Цвет подсветки
          Белый
          Расширенные возможности дисплея
          Управление яркостью

        • Звук

          Улучшение звука
          • Цифровое управление звуком
          • Динамическое усиление басов
          Звуковая система
          Стерео
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          8 Вт
          Регулировка громкости
          вверх/вниз

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          2
          Основная АС
          Акустическая система Bass Reflex

        • Подключения

          Аудиовход (3,5 мм)
          Да
          USB
          USB 2.0 x 1

        • Зарядка через USB

          Да
          Да
          5 В, 2,1 А
          Да

        • Питание

          Электропитание
          100-240 В 50/60 Гц
          Тип питания
          Входной разъем питания переменного тока
          Запасная батарея
          AA (не входит в комплект)
          Количество батарей
          2

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          263 x 163 x 135  миллиметра
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          319 x 227 x 185 мм
          Вес
          1,13  кг
          Вес, включая упаковку
          2,1  кг

        • Аксессуары

          Краткое руководство пользователя
          Да
          Гарантийный талон (действ. во всем мире)
          Да

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