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Просыпайтесь под любимую музыку
Слушайте музыку и заряжайте устройства iPod/iPhone/iPad через коннектор Lightning и наслаждайтесь насыщенным и чистым звучанием. Шикарные радиочасы с будильником оснащены дополнительным портом USB, через который можно заряжать еще одно устройство. Благодаря этим часам вы никогда не проспите! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Просыпайтесь под любимую музыку
Слушайте музыку и заряжайте устройства iPod/iPhone/iPad через коннектор Lightning и наслаждайтесь насыщенным и чистым звучанием. Шикарные радиочасы с будильником оснащены дополнительным портом USB, через который можно заряжать еще одно устройство. Благодаря этим часам вы никогда не проспите! Узнать обо всех преимуществах
Просыпайтесь под любимую музыку
Слушайте музыку и заряжайте устройства iPod/iPhone/iPad через коннектор Lightning и наслаждайтесь насыщенным и чистым звучанием. Шикарные радиочасы с будильником оснащены дополнительным портом USB, через который можно заряжать еще одно устройство. Благодаря этим часам вы никогда не проспите! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Просыпайтесь под любимую музыку
Слушайте музыку и заряжайте устройства iPod/iPhone/iPad через коннектор Lightning и наслаждайтесь насыщенным и чистым звучанием. Шикарные радиочасы с будильником оснащены дополнительным портом USB, через который можно заряжать еще одно устройство. Благодаря этим часам вы никогда не проспите! Узнать обо всех преимуществах
док-станция для iPod/iPhone/iPad
Итого:
Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.
Общая выходная мощность этой системы составляет 8 Вт (RMS). RMS расшифровывается как "среднеквадратичное значение" (Root Mean Square) и является стандартом измерения мощности звука, или, скорее, электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на динамик и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на динамик, и его чувствительность определяют мощность воспроизводимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звучание акустической системы.
Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone/iPad. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.
Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.
Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.
Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.
Просыпайтесь под наиболее приятную музыку. Выберите любимую радиостанцию или успокаивающую мелодию iPod/ iPhone/iPad и почувствуйте разницу при пробуждении. Часы начинают воспроизводить выбранную мелодию едва слышно, постепенно увеличивая громкость, пока ее уровень не достигнет настроенного. Теперь вы можете управлять процессом своего пробуждения и начинать каждый день правильно.
В случае сбоя питания эти удобные часы продолжат работу и сохранят точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.
Совместима с iPad
Совместимость с iPhone
Совместимость с iPod
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Часы
Будильник
Комфорт
Звук
Громкоговорители
Подключения
Зарядка через USB
Питание
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