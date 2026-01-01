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Больше не доступен

док-станция для iPod/iPhone/iPad

AJ7050D/12

Просыпайтесь под любимую музыку

Слушайте музыку и заряжайте устройства iPod/iPhone/iPad через коннектор Lightning и наслаждайтесь насыщенным и чистым звучанием. Шикарные радиочасы с будильником оснащены дополнительным портом USB, через который можно заряжать еще одно устройство. Благодаря этим часам вы никогда не проспите!

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благодаря док-станции для iPod/iPhone/iPad

Просыпайтесь под любимую музыку

  • с коннектором Lightning

  • для iPod/iPhone/iPad

  • USB-порт для зарядки

  • 8 Вт, FM, два будильника

Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

Излучатель с неодимовым магнитом для насыщенного и чистого звучания

с общей выходной среднеквадратичной мощностью 8 Вт

с общей выходной среднеквадратичной мощностью 8 Вт

Общая выходная мощность этой системы составляет 8 Вт (RMS). RMS расшифровывается как "среднеквадратичное значение" (Root Mean Square) и является стандартом измерения мощности звука, или, скорее, электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на динамик и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на динамик, и его чувствительность определяют мощность воспроизводимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звучание акустической системы.

Технические характеристики

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