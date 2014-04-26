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    беспроводная акустическая док-станция

    AS130/12
    Общая оценка / 5
    • Передавайте музыку и заряжайте телефон Android Передавайте музыку и заряжайте телефон Android Передавайте музыку и заряжайте телефон Android
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      беспроводная акустическая док-станция

      AS130/12
      Общая оценка / 5

      Передавайте музыку и заряжайте телефон Android

      С помощью АС AS130 можно выполнять потоковую передачу музыки в высоком качестве по Bluetooth и быстро заряжать телефон Android. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      беспроводная акустическая док-станция

      Передавайте музыку и заряжайте телефон Android

      С помощью АС AS130 можно выполнять потоковую передачу музыки в высоком качестве по Bluetooth и быстро заряжать телефон Android. Узнать обо всех преимуществах

      Передавайте музыку и заряжайте телефон Android

      С помощью АС AS130 можно выполнять потоковую передачу музыки в высоком качестве по Bluetooth и быстро заряжать телефон Android. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      беспроводная акустическая док-станция

      Передавайте музыку и заряжайте телефон Android

      С помощью АС AS130 можно выполнять потоковую передачу музыки в высоком качестве по Bluetooth и быстро заряжать телефон Android. Узнать обо всех преимуществах

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        беспроводная акустическая док-станция

        беспроводная акустическая док-станция

        Итого:

        Передавайте музыку и заряжайте телефон Android

        • Bluetooth®
        • для Android
        • 6 Вт
        Беспроводная передача звука через Bluetooth

        Беспроводная передача звука через Bluetooth

        Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

        Универсальная конструкция FlexiDock подходит для любого телефона Android

        Новая АС Philips FlexiDock оснащена разъемом micro USB, который идеально подходит для любых телефонов Android. Телефон Android легко подключить к устройству благодаря особому дизайну док-разъема. Регулируйте положение разъема: перемещайте его вправо или влево, поворачивайте в любом направлении и подключайте телефон через порт micro USB. Такая универсальность реализована впервые: можно подключать телефоны Android разных производителей, не заботясь об ограничениях стандартного расположения и ориентации разъема micro USB.

        Виджет позволяет легко выполнять Bluetooth-подключение на телефоне Android

        Виджет Philips Bluetooth Audio Connect можно бесплатно загрузить из магазина Google Play. С его помощью вы с легкостью установите сопряжение мобильного устройства с любым аудиоустройством Philips c поддержкой Bluetooth. Чтобы автоматически добавить и подключить аудиоустройство Philips c поддержкой Bluetooth, коснитесь значка виджета. После установки соединения вы сможете изменить имя и значки. Этот виджет позволит подключаться сразу к нескольким аудиоустройствам Philips и переключаться между ними. Выберите нужное аудиоустройство Philips и воспроизводите музыку в потоковом режиме.

        Неодимовые динамики для сбалансированного звучания

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

        • Совместимость

          разъем micro USB
          для зарядки любых телефонов Android
          потоковая передача музыки по Bluetooth
          • iPad 1
          • iPad 2
          • новый iPad
          • iPad mini
          • iPad с дисплеем Retina
          • iPhone 3
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S
          • iPhone 5
          • iPod touch 3-го поколения или выше
          • Телефоны и планшеты на базе Android
          • другое устройство с поддержкой Bluetooth
          совместимость с
          Bluetooth версии 4.0 или ниже

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          6 Вт
          Звуковая система
          Стерео
          Регулятор громкости
          Регулятор громкости "вверх/вниз"

        • Громкоговорители

          Система с неодимовым магнитом
          Да

        • Функции управления

          Часы/версия
          • Цифровые
          • 12/24 ч.

        • Подключения

          Версия Bluetooth
          2,1
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • SPP
          Диапазон беспроводной связи Bluetooth
          10 м, прямая видимость
          Аудиовход (3,5 мм)
          Да

        • Размеры

          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          219 x 116 x 156 мм
          Вес, включая упаковку
          0,65  кг

        • Питание

          Источник питания
          100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

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