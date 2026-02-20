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акустическая док-станция с Bluetooth®

Больше не доступен

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акустическая док-станция с Bluetooth®

AS351/12

акустическая док-станция с Bluetooth®

Больше не доступен

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ПО и драйверы

История версий микропрограммы

  • версия: V017.00f.900
  • PDF файл, 180.4 kB
  • 17 October 2011

Инструкции по эксплуатации микропрограммы

  • версия: V1.2
  • PDF файл, 424.6 kB
  • 28 October 2011

Инструкции и документация

Краткое руководство

  • PDF файл, 3.6 MB
  • 4 December 2023

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 573.8 kB
  • 30 March 2024

Ответы на часто задаваемые вопросы

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