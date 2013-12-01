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    беспроводная акустическая док-станция

    AS860/10
    Общая оценка / 5
    • Передавайте музыку и заряжайте телефон Android Передавайте музыку и заряжайте телефон Android Передавайте музыку и заряжайте телефон Android
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      беспроводная акустическая док-станция

      AS860/10
      Общая оценка / 5

      Передавайте музыку и заряжайте телефон Android

      Подключите телефон на базе Android к акустической док-станции AS860 и наслаждайтесь восхитительным звуком, одновременно заряжая устройство. Дополнительные преимущества: подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием для потоковой передачи музыки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      беспроводная акустическая док-станция

      Передавайте музыку и заряжайте телефон Android

      Подключите телефон на базе Android к акустической док-станции AS860 и наслаждайтесь восхитительным звуком, одновременно заряжая устройство. Дополнительные преимущества: подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием для потоковой передачи музыки. Узнать обо всех преимуществах

      Передавайте музыку и заряжайте телефон Android

      Подключите телефон на базе Android к акустической док-станции AS860 и наслаждайтесь восхитительным звуком, одновременно заряжая устройство. Дополнительные преимущества: подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием для потоковой передачи музыки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      беспроводная акустическая док-станция

      Передавайте музыку и заряжайте телефон Android

      Подключите телефон на базе Android к акустической док-станции AS860 и наслаждайтесь восхитительным звуком, одновременно заряжая устройство. Дополнительные преимущества: подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием для потоковой передачи музыки. Узнать обо всех преимуществах

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        беспроводная акустическая док-станция

        беспроводная акустическая док-станция

        Итого:

        Передавайте музыку и заряжайте телефон Android

        • для Android
        • Bluetooth
        Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

        Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

        Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

        Беспроводная передача звука через Bluetooth

        Беспроводная передача звука через Bluetooth

        Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

        Цифровая обработка звука обеспечит реалистичное звучание без искажений

        Цифровая обработка звука обеспечит реалистичное звучание без искажений

        Продвинутая технология цифровой обработки звука улучшает воспроизведение музыки таким образом, что каждая нота резонирует с кристальной чистотой, а каждая пауза "проваливается" в полную тишину. Собственная технология цифровой обработки звука Philips оптимизирует характеристики АС в компактных корпусах, создавая чистое, детальное и мощное звучание без малейшего искажения.

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

        Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

        Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

        Заряжайте второе мобильное устройство через порт USB

        Заряжайте второе мобильное устройство через порт USB

        Для дополнительного удобства АС также оснащена портом USB для зарядки второго мобильного устройства, даже когда iPod/iPhone подключен к док-станции.

        Универсальная конструкция FlexiDock подходит для любого телефона Android

        Новая АС Philips FlexiDock оснащена разъемом micro USB, который идеально подходит для любых телефонов Android. Телефон Android легко подключить к устройству благодаря особому дизайну док-разъема. Регулируйте положение разъема: перемещайте его вправо или влево, поворачивайте в любом направлении и подключайте телефон через порт micro USB. Такая универсальность реализована впервые: можно подключать телефоны Android разных производителей, не заботясь об ограничениях стандартного расположения и ориентации разъема micro USB.

        Беспроводная потоковая передача музыки в высоком качестве по Bluetooth® с поддержкой AptX®

        Усовершенствованная технология Bluetooth® позволяет передавать музыку, сохраняя превосходное качество звука. Стандартный профиль Bluetooth® использует для передачи аудио базовый SBC-кодек, поэтому качество звучания может оказаться недостаточно высоким. Однако АС Philips оснащена беспроводной технологией Bluetooth® с поддержкой AptX®, что обеспечивает воспроизведение мощного насыщенного и кристально чистого звука высокого качества. Устройство совместимо со смартфонами, планшетными ПК и другими устройствами Android™ последних версий. Воспроизводите музыку без проводов и наслаждайтесь высоким качеством звука.

        Виджет позволяет легко выполнять Bluetooth-подключение на телефоне Android

        Виджет Philips Bluetooth Audio Connect можно бесплатно загрузить из магазина Google Play. С его помощью вы с легкостью установите сопряжение мобильного устройства с любым аудиоустройством Philips c поддержкой Bluetooth. Чтобы автоматически добавить и подключить аудиоустройство Philips c поддержкой Bluetooth, коснитесь значка виджета. После установки соединения вы сможете изменить имя и значки. Этот виджет позволит подключаться сразу к нескольким аудиоустройствам Philips и переключаться между ними. Выберите нужное аудиоустройство Philips и воспроизводите музыку в потоковом режиме.

        • Совместимость

          разъем micro USB
          для зарядки любых телефонов Android
          потоковая передача музыки по Bluetooth
          • iPad 1
          • iPad 2
          • новый iPad
          • iPad mini
          • iPad с дисплеем Retina
          • iPhone 3
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S
          • iPhone 5
          • iPod touch 3-го поколения или выше
          • Телефоны и планшеты на базе Android
          • другое устройство с поддержкой Bluetooth
          совместимость с
          Bluetooth версии 4.0 или ниже

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          20 Вт
          Звуковая система
          Стерео
          Регулятор громкости
          Регулятор громкости "вверх/вниз"

        • Громкоговорители

          Излучатели АС
          Широкополосный излучатели 3" — 2 шт.

        • Подключения

          Версия Bluetooth
          2,1
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • SPP
          Диапазон беспроводной связи Bluetooth
          10 м, прямая видимость
          NFC
          для подключения по Bluetooth
          Поддержка Bluetooth с AptX
          поток
          Аудиовход (3,5 мм)
          Да

        • Размеры

          Размеры изделия (ШxГxВ)
          325 x 115 x 117  мм
          Вес, включая упаковку
          2,5  кг
          Вес продукта
          2  кг
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          358 x 166 x 196 мм

        • Питание

          Источник питания
          • 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
          • Батарея
          Тип элемента питания
          Литий-ионный (встроенный)
          Время работы от батарей
          8  ч

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