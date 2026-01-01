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Больше не доступен
AS860/10
Передавайте музыку и заряжайте телефон Android
Подключите телефон на базе Android к акустической док-станции AS860 и наслаждайтесь восхитительным звуком, одновременно заряжая устройство. Дополнительные преимущества: подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием для потоковой передачи музыки.
для Android
Bluetooth
Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.
Новая АС Philips FlexiDock оснащена разъемом micro USB, который идеально подходит для любых телефонов Android. Телефон Android легко подключить к устройству благодаря особому дизайну док-разъема. Регулируйте положение разъема: перемещайте его вправо или влево, поворачивайте в любом направлении и подключайте телефон через порт micro USB. Такая универсальность реализована впервые: можно подключать телефоны Android разных производителей, не заботясь об ограничениях стандартного расположения и ориентации разъема micro USB.
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
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