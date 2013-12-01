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Передавайте музыку и заряжайте телефон Android
Подключите телефон на базе Android к акустической док-станции AS860 и наслаждайтесь восхитительным звуком, одновременно заряжая устройство. Дополнительные преимущества: подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием для потоковой передачи музыки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Передавайте музыку и заряжайте телефон Android
Подключите телефон на базе Android к акустической док-станции AS860 и наслаждайтесь восхитительным звуком, одновременно заряжая устройство. Дополнительные преимущества: подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием для потоковой передачи музыки. Узнать обо всех преимуществах
Передавайте музыку и заряжайте телефон Android
Подключите телефон на базе Android к акустической док-станции AS860 и наслаждайтесь восхитительным звуком, одновременно заряжая устройство. Дополнительные преимущества: подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием для потоковой передачи музыки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Передавайте музыку и заряжайте телефон Android
Подключите телефон на базе Android к акустической док-станции AS860 и наслаждайтесь восхитительным звуком, одновременно заряжая устройство. Дополнительные преимущества: подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием для потоковой передачи музыки. Узнать обо всех преимуществах
беспроводная акустическая док-станция
Итого:
Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
Продвинутая технология цифровой обработки звука улучшает воспроизведение музыки таким образом, что каждая нота резонирует с кристальной чистотой, а каждая пауза "проваливается" в полную тишину. Собственная технология цифровой обработки звука Philips оптимизирует характеристики АС в компактных корпусах, создавая чистое, детальное и мощное звучание без малейшего искажения.
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.
Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.
Для дополнительного удобства АС также оснащена портом USB для зарядки второго мобильного устройства, даже когда iPod/iPhone подключен к док-станции.
Новая АС Philips FlexiDock оснащена разъемом micro USB, который идеально подходит для любых телефонов Android. Телефон Android легко подключить к устройству благодаря особому дизайну док-разъема. Регулируйте положение разъема: перемещайте его вправо или влево, поворачивайте в любом направлении и подключайте телефон через порт micro USB. Такая универсальность реализована впервые: можно подключать телефоны Android разных производителей, не заботясь об ограничениях стандартного расположения и ориентации разъема micro USB.
Усовершенствованная технология Bluetooth® позволяет передавать музыку, сохраняя превосходное качество звука. Стандартный профиль Bluetooth® использует для передачи аудио базовый SBC-кодек, поэтому качество звучания может оказаться недостаточно высоким. Однако АС Philips оснащена беспроводной технологией Bluetooth® с поддержкой AptX®, что обеспечивает воспроизведение мощного насыщенного и кристально чистого звука высокого качества. Устройство совместимо со смартфонами, планшетными ПК и другими устройствами Android™ последних версий. Воспроизводите музыку без проводов и наслаждайтесь высоким качеством звука.
Виджет Philips Bluetooth Audio Connect можно бесплатно загрузить из магазина Google Play. С его помощью вы с легкостью установите сопряжение мобильного устройства с любым аудиоустройством Philips c поддержкой Bluetooth. Чтобы автоматически добавить и подключить аудиоустройство Philips c поддержкой Bluetooth, коснитесь значка виджета. После установки соединения вы сможете изменить имя и значки. Этот виджет позволит подключаться сразу к нескольким аудиоустройствам Philips и переключаться между ними. Выберите нужное аудиоустройство Philips и воспроизводите музыку в потоковом режиме.
Совместимость
Звук
Громкоговорители
Подключения
Размеры
Питание