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Больше не доступен

Магнитола с CD

AZ1047/12

Наслаждайтесь музыкой в любом месте

Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления компактной и портативной магнитолой с CD от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку с помощью простых функций управления.

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Наслаждайтесь музыкой в любом месте

  • MP3-CD

  • Аудиокассета

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

Кассетная дека с автостопом

Кассетная дека с автостопом

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Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

Стереотюнер FM/СВ (AM)

Технические характеристики

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