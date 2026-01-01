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Больше не доступен
AZ1047/12
Наслаждайтесь музыкой в любом месте
Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления компактной и портативной магнитолой с CD от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку с помощью простых функций управления.
MP3-CD
Аудиокассета
Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.
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Стереотюнер FM/СВ (AM)
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