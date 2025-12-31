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Больше не доступен

Магнитола с CD

AZ1048/12

Наслаждайтесь музыкой в любом месте

Удобный компактный дизайн, возможность слушать музыку с разных источников: через порт USB direct, с MP3-CD, по радио.

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Наслаждайтесь музыкой в любом месте

  • USB

Гнездо для стереонаушников

Гнездо для стереонаушников

Можно в любое время подключить наушники для индивидуального прослушивания. Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой с отличным качеством звука, не доставляя неудобств окружающим.

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Программирование 20 дорожек CD

Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.

Технические характеристики

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