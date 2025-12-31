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Больше не доступен
AZ1048/12
Наслаждайтесь музыкой в любом месте
Удобный компактный дизайн, возможность слушать музыку с разных источников: через порт USB direct, с MP3-CD, по радио.
USB
Можно в любое время подключить наушники для индивидуального прослушивания. Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой с отличным качеством звука, не доставляя неудобств окружающим.
Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.
Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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