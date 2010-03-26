Другие продукты в комплекте
- Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
- Шнур питания сети переменного тока
- Адаптер плоских контактов
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный сертификат
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Наслаждайтесь музыкой в любом месте
Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления обтекаемой и портативной магнитолой с CD от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку MP3. Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь музыкой в любом месте
Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления обтекаемой и портативной магнитолой с CD от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку MP3. Узнать обо всех преимуществах
Магнитола с CD
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Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.
Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.
Стереотюнер FM/СВ (AM)
Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.
Совместимость с перезаписываемыми компакт-дисками означает, что ваше аудиоустройство может проигрывать и записываемые (CD-R), и перезаписываемые (CD-RW) диски. Диски CD-R записываются лишь один раз и могут воспроизводиться на любом CD-проигрывателе, а диски формата CD-RW могут записываться и перезаписываться многократно, но проигрываться только на совместимых проигрывателях аудиокомпакт-дисков. Лазерный звукосниматель и схема CD-декодера проигрывателей, совместимых с перезаписываемыми компакт-дисками, специально созданы для считывания особого уровня записи со сменой фаз в дисках CD-RW, позволяя воспроизводить диски, записанные в бытовых условиях, на вашей системе для аудиокомпакт-дисков.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
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