Проигрыватель, совместимый с записываемым и перезаписываемыми CD

Совместимость с перезаписываемыми компакт-дисками означает, что ваше аудиоустройство может проигрывать и записываемые (CD-R), и перезаписываемые (CD-RW) диски. Диски CD-R записываются лишь один раз и могут воспроизводиться на любом CD-проигрывателе, а диски формата CD-RW могут записываться и перезаписываться многократно, но проигрываться только на совместимых проигрывателях аудиокомпакт-дисков. Лазерный звукосниматель и схема CD-декодера проигрывателей, совместимых с перезаписываемыми компакт-дисками, специально созданы для считывания особого уровня записи со сменой фаз в дисках CD-RW, позволяя воспроизводить диски, записанные в бытовых условиях, на вашей системе для аудиокомпакт-дисков.