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Больше не доступен

Магнитола с CD

AZ1890T/12

Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились

Портативная магнитола для компакт-дисков Philips — это мощная звуковая система, которую можно взять с собой куда угодно. Безграничные возможности прослушивания любимой музыки благодаря удобному подключению по Bluetooth одним касанием с помощью технологии NFC и поддержке воспроизведения с USB, CD и MP3-CD.

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Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились

  • Технологии Bluetooth® и NFC

  • USB

Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™

Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

Технические характеристики

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