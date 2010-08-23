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    Магнитола с CD

    AZ202C/12
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      Магнитола с CD

      AZ202C/12
      Общая оценка / 5

      Наслаждайтесь музыкой в любом месте

      Наслаждайтесь музыкой в пути. Благодаря стильному дизайну, портативности и простоте в использовании магнитолы с CD от Philips позволяют слушать музыку везде, где бы вы ни находились. Возьмите это стильное устройство в дорогу, и пусть каждый ваш шаг сопровождается музыкой и мощным звуком! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Магнитола с CD

      Наслаждайтесь музыкой в любом месте

      Наслаждайтесь музыкой в пути. Благодаря стильному дизайну, портативности и простоте в использовании магнитолы с CD от Philips позволяют слушать музыку везде, где бы вы ни находились. Возьмите это стильное устройство в дорогу, и пусть каждый ваш шаг сопровождается музыкой и мощным звуком! Узнать обо всех преимуществах

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        Магнитола с CD

        Магнитола с CD

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        Наслаждайтесь музыкой в любом месте

        • Розовый
        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

        CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

        Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

        Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

        Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

        Стереотюнер FM/СВ (AM)

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

        Воспроизведение дисков CD, CD-R и CD-RW

        Воспроизведение дисков CD, CD-R и CD-RW

        Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Эта аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.

        Программирование 20 дорожек CD

        Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2 x 1 Вт
          Улучшение звука
          Динамическое усиление басов
          Звуковая система
          Стерео
          Диаметр излучателя
          2,5"
          Регулятор громкости
          поворотный

        • Подключения

          Линейный стереовход 3,5 мм
          (MP3 Link)

        • Тюнер/прием/передача

          Антенна
          Антенна FM
          Диапазоны тюнера
          • FM
          • СВ

        • Питание

          Тип элемента питания
          LR14
          Напряжение батареи
          1.5  В
          Электропитание
          220 В - 240 В
          Количество батарей
          6

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Инструкция по эксплуатации
          • Гарантийный сертификат

        • Размеры

          Глубина упаковки
          139  миллиметра
          Глубина продукта
          264  миллиметра
          Вес, включая упаковку
          2,1  кг
          Высота упаковки
          284  миллиметра
          Ширина упаковки
          324  миллиметра
          Вес
          1.7  кг
          Ширина продукта
          297  миллиметра
          Высота продукта
          112  миллиметра

        • Аудиовоспроизведение

          Режимы воспроизведения дисков
          • Быстро вперед/назад
          • Поиск следующей/предыдущей дорожки
          • Повторное воспроизведение
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          Тип загрузчика
          Верхняя сторона
          Программируемые дорожки
          20

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный сертификат

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